Cancún se levantó a pesar de adversidades: Carlos Cardín

CANCÚN, Q. Roo.- Tras el paso del huracán Gilberto por el Caribe Mexicano, Cancún, el principal destino turístico de México, fue azotado, situación que la competencia aprovechó para decir que el balneario estaba destruido, y la tarea de Carlos Cardín Pérez como delegado federal del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) fue demostrar al mundo en cinco meses que Cancún estaba de pie y listo para recibir a las mujeres más hermosas del mundo participantes en Miss Universo.

“Recogimos toneladas de desechos de la zona hotelera, replantamos las palmeras del camellón central que, además, tenían amarillamiento letal, las cuales fueron traídas por carretera desde un invernadero de Guerrero, y teníamos el tiempo en contra”, recordó Cardín Pérez.

Otra de las problemáticas a las que se enfrentó durante su gestión en Fonatur fue la del barco cubano de pesca el Portachernera I, el cual quedó varado en playa Las Perlas, con las bodegas llenas de pescado y su tripulación.

“El barco era un gran problema, porque los pescadores cubanos no querían salir de él, tratábamos de convencerlos, hasta que ellos mismos regalaron el pescado que fue repartido entre la población; los días pasaban y no se salían, hasta que un día el capitán fue a las oficinas y me dijo que el Comandante Fidel (Castro) le regalaba el barco a México”, relató con una sonrisa Cardín Pérez.

Tanto la delegación como el municipio de Benito Juárez no tenían el recurso suficiente para echar nuevamente el barco al mar y era prácticamente imposible, así que contactaron una empresa de Veracruz para que desarmara el navío y se lo llevara, el pago fue el mismo barco que ellos posteriormente vendieron.

Todo debía estar listo para la celebración de Miss Universo, el hotel Fiesta Americana Coral Beach de reciente inauguración fue la sede del concurso.

“En cinco meses dejamos la zona hotelera y la ciudad en funcionamiento y con buena imagen para recibir a las mujeres más bellas del mundo, y junto con ellas llegaron 100 periodistas internacionales, quienes fueron llevados a los diferentes lugares del destino, tomaron fotografías y videos con los que demostraron al mundo que Cancún estaba de pie, y nos creyeron de inmediato”, dijo el también ex presidente municipal.

“En dos ocasiones me ha tocado ver lo dramático que puede ser la falta de turismo en el destino, la primera vez fue después de Gilberto, donde hoteles como el Sheraton sacaron letreros para ofrecer noches de hotel en 50 pesos”. Carlos Cardín. (Foto: Ivett y Cos/SIPSE).

Otra de las acciones de Fonatur fue llevar una delegación de Cancún a las 12 principales ciudades del mundo, para decir que el destino estaba de pie, a partir de ahí se quedó la práctica de estar presentes en los eventos de turismo más importantes del mundo.

“Visita Cancún” fue la frase que los estadounidenses leían cada vez que compraban un emparedado en Burger King, es indescifrable el número de bolsitas que se repartieron”, explicó el entrevistado, quien reiteró que se hicieron esfuerzos especiales, sobre todo en el mercado estadounidense al que perderlo es fácil y recuperarlo, muy difícil.

Otras promociones de la época fue la rifa de noches entre los clientes de los supermercados (mall) que eran de cinco y siete noches en Cancún, método de promoción que la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) realizó con éxito por varios años.

“En dos ocasiones me ha tocado ver lo dramático que puede ser la falta de turismo en el destino, la primera vez fue después de Gilberto, donde hoteles como el Sheraton sacaron letreros para ofrecer noches de hotel en 50 pesos”, recordó.

La segunda vez fue después de la influenza, y recordó que ese año se cayó todo… “hasta los calzones”; no había trabajo ni para los boleros, eso dejó claro que todos vivimos del turismo, algo que parece olvidar la autoridad al descuidar la seguridad de la ciudad.

Desde su punto de vista no es posible que se pretenda integrar al turismo a la ciudad cuando se han dejado caer los servicios.

La disputa con la plataforma Airbnb, en lugar de ser un problema debe integrarse, porque es un producto que le deja derrama económica a los locales, son personas que salen a comprar dentro de la ciudad, no hay que pelear sino ayudar, sobre todo ahora que estamos en crisis y es algo que debe ver la autoridad.

Cardín Pérez fue el segundo funcionario federal; después de dejar el cargo ocupó la presidencia municipal en Benito Juárez, el primero fue Alfonso Alarcón Morali.