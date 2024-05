“El manipulador moviliza diversos procedimientos estratégicos para dominar a las gentes sin exponerse al riesgo de la confrontación abierta”, Alfonso López Quintás.

Con la llegada de los españoles, y al ver los tesoros tan grandes de nuestro país, querían el oro de los nativos, para su riqueza personal. A cambio les daban a los nativos de nuestro país, un espejito. Mismo que ellos no conocían, y al verse reflejados en el espejo, estaban fascinados en el primer momento. Al cabo del tiempo se dieron cuenta de que perdieron un tesoro mayor, a cambio de algo momentáneo y sin valor.

El próximo 2 de junio tenemos elecciones, y podemos recibir un espejito mágico, como dinero emitido una sola vez, dejándonos encandilar por una jornada de trabajo, promesas y promesas que nunca se cumplirán, una despensa… y podría seguir la lista.

Todo lo que sea regalos, dinero, comida…; sale del pago de nuestros impuestos.

Lamentablemente, al llegar al poder ni nos conocen, ni se acuerdan de sus promesas y menos se acuerdan de nuestras necesidades y nunca más regresan a nuestros pueblos.

Tenemos el ejemplo de muchos políticos actuales, que hicieron grandes promesas de campañas y seguimos esperándolas, solamente sirvieron para que uno votara por ellos, que pudieran acrecentar sus arcas, así como adquirir más poder y poder.

Al iniciar las campañas, están llenas de falsas promesas de los nuevos espejitos mágicos. Hoy es un buen momento para analizar, razonar nuestro voto y realmente salir y votar el día de las elecciones; sin importar lo que digan las encuestas. Salir y votar.

Además de las propuestas económicas, sociales, políticas, de seguridad, de salud y muchas más, de cada candidato; analizar si son viables o no viables; analizar “la talla moral” del candidato; si sus propuestas son compatibles y están al servicio del bien común de la sociedad y no de unos cuantos, para manipular y obtener el voto. Analiza qué tanto las propuestas van a edificar la democracia, a unir a nuestro querido México. Analizar a su partido político, que tanto realmente se preocupa por el bien común, por ser veraz y no dejarse manipular, por potencializar la creatividad de la población, sin permitir que nos vean como víctimas; sino en todo momento respetar la dignidad de cada uno.

La responsabilidad política del candidato va de la mano con su dimensión moral, ¿Cómo es la vida particular de cada candidato o candidata? ¿Cómo ha sido la trayectoria de su vida?

Además, conocer su compromiso de amar la vida de todas y todos los habitantes del estado; de compartir el destino del pueblo y buscar soluciones a los problemas sociales profundos. La Ética es imprescindible, está ligada a un buen político, porque “una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como la historia misma nos lo ha mostrado”.

¿Cuál de los candidatos tiene una mayor sabiduría humana para responder a los problemas de México? La talla moral del candidato y de su partido es indispensable, no hay que confundirla con el moralismo.

Los candidatos nos proporcionan toda una gama de ofertas buenas y no tan buenas, mágicas y certeras, populistas y reales. Por eso, hay que razonar nuestro voto, sin dejarnos manipular; con nuestro voto podemos crear contrapesos en el gobierno.

No permitas que tu voto sea intercambiado por un espejito, un espejito mágico, un espejito de la ignorancia, un espejito de manipulación en que nos encandilamos por falsas promesas; no podemos vivir de falsas esperanzas, por no haber razonado el voto; invitemos a nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo a salir a votar, a no dejarse manipular, para no vender nuestro voto por un espejito mágico, y que todos ganemos con mejores políticos en las próximas elecciones.

Nuestro voto es importante, estamos decidiendo nuestro futuro. Vamos todos a votar.