Espera Mahahual a 73 cruceros internacionales este mes

Mahahual, el destino turístico de sol y playa más importante del sur de Quintana Roo, espera en este mes a 73 cruceros internacionales, con miles de turistas a bordo que podrán bajar a las paradisíacas playas.

En promedio, cada hotel flotante trae a bordo a tres mil pasajeros, por lo que aproximadamente 219 mil tendrán la oportunidad de bajar a disfrutar de los atractivos naturales de este rincón del municipio de Othón P. Blanco.

Los días más importantes son: el cinco, seis, 11, 12, 14, 17, 19, 25, 26 y 28 del presente mes porque atracan cuatro navíos el mismo día al Puerto Costa Maya, de acuerdo con la información de la bitácora de la empresa Promociones Turísticas Mahahual S.A. de C.V.

El sector empresarial local espera que baje a tierra la mayor cantidad posible de viajeros para que puedan dar salida a sus productos y servicios turísticos, considerando que cada turista extranjero gasta unos 76 dólares en promedio (mil 520 pesos).

Gerardo Pérez Zafra, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mahahual, comentó que en el mes de diciembre se tuvo 100% de ocupación y mantener la llegada de visitantes tanto nacionales como extranjeros ayuda al flujo de recursos financieros para los negocios.

De igual forma, mencionó que el arribo de cruceros es una buena noticia para la economía local, sin embargo falta ver cuántos de los viajeros van a bajar a conocer las maravillas que ofrece Mahahual y sobre todo a consumir lo que cada establecimiento vende.

Aunado a lo anterior, las autoridades piden respetar las medidas sanitarias por el tema de coronavirus y ahora con la variante ómicron, para prevenir contagios, principalmente porque son extranjeros que llegan a tierra nacional.

Algunos de los cruceros más importantes que llegan son: Disney Wonder, Celebrity Edge, Carnival Magic, Liberty Of The Seas, Norwegian Breakaway, Caribbean Princess, Allure y por supuesto el Symphony Of The Seas, considerado el más grande del mundo, que atracará en dos ocasiones este mes.

