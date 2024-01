Padres de familia de personas con discapacidad en Felipe Carrillo Puerto, esperan que en 2024 sean incluidas en los planes sociales y laborales, ya que todavía enfrentan situaciones de discriminación, desigualdad y falta de oportunidades.

De acuerdo con datos del Censo de Vivienda 2020, en la zona maya se detectó como una de las principales discapacidades la física, con mil 77 personas; visual, mil 63, y auditiva, 932.

Isu Uc Mayo, directora del Centro de Atención Múltiple en el municipio, expuso que los niños, niñas y jóvenes que presentan alguna discapacidad motriz, auditiva, visual, intelectual, psicosocial o autismo, pasan por diversos problemas.

Subrayó que primero deben enfrentarse a un sistema educativo que no tiene las condiciones de enseñanza necesarias para un pleno aprendizaje y desarrollo, segundo, a la falta de infraestructura adaptada a sus necesidades y la inclusión laboral.

Mayra Tuz Dzib, quien tiene 30 años con una discapacidad motriz, dijo que ha pasado una serie de necesidades inclusivas, que hasta ahora siguen presentándose en la sociedad, como falta de educación, trabajo, condiciones y áreas adecuadas para ella.