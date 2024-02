¡Expectativas altas! Esperan mayor ocupación restaurantera por el Super Bowl

Restauranteros esperan un incremento en la ocupación de los establecimientos gastronómicos y bares por la realización del Super Bowl 2024, el cual se transmitirá en diversas pantallas de los negocios locales.

Gerardo Valadez Victorio, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), mencionó que esperan que haya un incremento en la asistencia de las mesas. Aunque no adelantó en cuánto será el alza, creen que será considerable.

“Es uno de los fines de semana, especialmente el domingo, de los más importantes, es un evento muy concurrido, muy visto, a la gente le gusta salir a lugares a ver este tipo de eventos”, dijo Valadez Victorio.

La zona donde mayormente acuden a observar el partido del Super Bowl, es en la Quinta Avenida, donde existe una vasta cantidad de bares y restaurantes que ponen las pantallas para este evento.

“Además es un evento que comienza temprano y eso es un plus porque a las siete u ocho de la noche ya se acabó. La verdad no podemos hablar de un incremento cuando estamos a un 80 a un 90% de ocupación los fines de semana, es un plus como siempre”, abundó Valadez Victorio.

Se trata de un partido de futbol americano entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers. Si bien es un deporte de gran tradición en los Estados Unidos, en México ya ha logrado tener una penetración importante. Mexicanos podrán ver el partido con los turistas americanos que se encuentran en la Riviera Maya.

Pero no sólo se espera gran ocupación en la Quinta Avenida y zona turística de Playa del Carmen, también en la parte popular de la localidad los bares se preparan para este evento con la colocación de pantallas, por lo que la derrama económica se prevé sea relevante para la tarde-noche del domingo.

Gerardo Valadez destacó que el desfile del carnaval y este evento deportivo traerá buena ocupación para los diversos negocios que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad. Asimismo, esperan que la racha siga unos días más en Playa del Carmen.