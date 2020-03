Se acerca el fin de algunos malos funcionarios

Está llegando el final de ciertos personajes, están a unos meses de desaparecer ya que han ido sumando tantas mentiras tratando de manipular a todos los incautos que creyeron en sus falsas promesas, por lo que ya tienen a la ciudadanía hasta el copete y esta es una realidad ya que los inocentes que votaron por ellos van a tener la oportunidad de votar por los nuevos ministros y será el momento en el que ya no tendrán el control del Congreso, no van a tener la oportunidad de que este siga controlado por gánsteres y por el “dizque presidente”, el falso presidente, lo que todos deseamos es que el país quede en las mejores manos para que no siga en las de quienes esta, eso es algo que todos los mexicanos esperamos, que eso ya sea una realidad.

Faltan pocas semanas para que todo se cristalice y se lleve a cabo, buscar que se vuelva a tener los hombres idóneos, que la mayoría de los representantes sean gentes honorables y no lambiscones como los que están ahora.

Es el principio del fin para que se hagan todas las investigaciones necesarias para inmediatamente tomar las medidas correctas ya que ni en esta generación ni en la próxima se quiere tener tanta hipocresía y arrogancia, ya no podemos permitir que sigan estos malditos falsos representantes que no buscan el bienestar del pueblo mexicano y eso es una realidad para que pongamos en claro cuál va a ser la realidad, sacar el coraje necesario para acabar con la hipocresía y el engaño a los mexicanos.

La hora de la verdad se acerca, el tic tac sigue marcando en el reloj el tiempo para que esta bola de manipuladores satánicos quede fuera.

Es momento de actuar y decidir

qué es lo mejor para México

Es momento de actuar y decidir elegir a los mejores representantes tanto para la República Mexicana como para los mexicanos, alguien que quiera y defienda a la patria y a su pueblo, que tenga bases sólidas como lo son la educación, el respeto y la honradez, capacidades que les hacen falta a la mayoría de los que representan a un gobierno.

Todo esto es necesario e importante de tomar en cuenta ya que si nosotros somos los que les damos el voto, entonces tenemos la obligación de conocer a fondo todo lo que cada uno de ellos ha hecho y si ha sido a base de trabajo honrado y no de relaciones de amiguismo como lo es en muchos de los casos.

Seamos selectivos en este tipo de decisiones ya que si encontramos a los hombres idóneos para representarnos, entonces si tendremos y veremos un futuro para todos los que somos el pueblo mexicano. Ya es hora de que vivamos en un mundo mejor, con bienestar, con tranquilidad y con un futuro prometedor.

Pongan sus barbitas a remojar que muy pronto se las van a cortar, Porfirio Muñoz Ledo hizo declaraciones muy claras de que le causa náusea, vómito, como todos los senadores y miembros del Congreso no hacen más que cumplir los caprichos de este imbécil, no legislan para la república, legislan para su “mesías”, su falso líder, ¿Cómo se atreven?

Esperemos que por cada uno de los mexicanos que han muerto o que han sido asesinados, los espíritus de éstos vengan y les reclamen en vida su inaceptable existencia porque la verdad cósmica siempre va a brillar y Gandhi tenía razón al decir que las gentes se aprovechan de los sistemas para llegar al poder y para traicionar a los pueblos.

Cómo se han atrevido a tanta “mierda”, si es lo que comen no sigan envenenando y faltándole el respeto a los individuos.

El protocolo de la

realidad del Covid-19

Les sugerimos a todos los que tengan un poquito de capacidad de reflexión que tomen nota de los protocolos a seguir en esta pandemia mundial, para que los apliquen a brevedad para el bienestar de su familia y de su descendencia.

La pandemia a nivel mundial

por el Covid-19 es una realidad

La realidad es que hay una pandemia a nivel mundial, por esto mismo ya se cerró la frontera entre México y Estados Unidos, debido a que es una emergencia como la que nunca había existido, estamos en una situación crítica en la cual se están contaminando y pueden llegar a morir millones de gentes, es importante que le caiga el veinte a todos, a usted, a mí, a todos, esto no es un juego.

Como puede una persona, que no tiene capacidad ni conocimiento médico, dar opiniones, con que sustento? como se atreve? cómo piensan que porque tienen la oportunidad de tener una plataforma pueden dedicarse a decir puras pen-tonterías.

El mundo ha declarado que es una emergencia, el mundo, todos los países, sólo México es el único que no ha tomado medidas para proteger a los incautos habitantes a quienes les gusta ser manipulados como borregos por la escoria, sus capacidades de entendimiento y de análisis están totalmente atrofiadas.

Hay gente de toda la República Mexicana que ya tiene la enfermedad, por lo mismo se cerraron totalmente muchísimas dependencias en los estados, ¿Cual es la realidad, la que quieren manipular? eso es un surrealismo, se tiene que entender que eso no se vale, ¿Cómo se atreven? sin conocimiento de causa, sin nada hacen declaraciones, no entendemos cómo es que de todo el planeta los mexicanos son los más tarados, porque no han entendido que están hablando de la vida, de lo más valioso que existe para el ser humano, la salud y la vida.

Parecen focas que están nadando en la mierda, que siguen saliendo a aplaudir que la caca huele a mierda.

No se escriben verdades

para“complacer” partidos

No estamos escribiendo una columna para complacer partidos, esto no es algo que se pueda politizar, los que quieren politizar son gentes retrogradas que nacieron y han vivido en la mentira, y, como dicen los rusos “la mierda cae por su propio peso”.

Despierten mexicanos, ya no se dejen manejar por los que se creen machos, o presumen de tontos, al menos que el pueblo sea más macho o más tonto, estos señores se sienten muy toreros y ni siquiera han enfrentado un toro, son oportunistas y ahora que pierdan el control del Congreso pues van a perder todo, todo lo que nunca lograron y nunca tuvieron, va a llegar a un final feliz, sí un final feliz para la gente que ama la república, al estado de derecho y a la Constitución, ya déjense de estar haciendo sueños de opio.

Todos los panteones están llenos de machos estúpidos, que no se les olvide que el macho vive hasta que el cobarde quiere y ese machismo simulado en patriotismo no debe de tener lugar en un país como el nuestro.

La verdad siempre

nos hará libres

No estamos pidiendo nada más que entienden que la realidad y la verdad siempre, como la luz y el amor, van a brillar en el universo ya hemos visto como cientos de diversos dictadores han acabado como sus pueblos, ahí está el caso de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Honduras, El Salvador y de Bolivia.

Cómo es posible que Austria cierre sus fronteras, que Italia cierre sus fronteras, países que tienen una infraestructura y un nivel de médicos mucho más capacitados que los que se dicen están en México.

¿Cuántos otorrinolaringólogos certificados reconocidos internacionalmente hay en México? ¿Qué les pasa? ¿Cómo piensan y se atreven a seguir burlándose del mexicano?, antes que nada somos seres humanos, habitamos en el mismo planeta y las enfermedades como la polio, como la gripe española y la viruela se exterminaron del planeta y aun así se sigue luchando contra todas ellas.

Hay países que no han

sabido aprender de los errores

Vemos como Haití, con una bola de imbéciles gobernándola los últimos 30 años, donde existe un alto nivel de infecciones, de cánceres y de enfermedades, no han podido salir del hoyo, si estos señores se quieren tirar al hoyo que se tiren solos, no tienen por qué sacrificar al pueblo mexicano ni a la juventud mexicana.

Por el momento no hay un futuro con este tipo de acciones mediocres, ¿Cómo se atreven? ¿Qué no tienen madre que los vio nacer? seguramente a sus padres les causan pena ajena, cada uno de los actos y de las estupideces que han cometido, en su momento éstos serán juzgados como traidores de la patria, de la confianza y de la república, la realidad será que cuando mueran no van a tener derecho a un digno epitafio en sus lapidas, solamente dirá que no fueron más que unos “traidores”.

Y recuerden que tienen hijos y nietos que van a pagar, en el prestigio de sus familias, tanta suciedad y mugre porque si son bacterias y bichos raros deben de ser eliminados del sistema.

En México hay gente capaz, hay gente responsable, hay gente que tiene bien entendido cuál es la importancia de la misión de los seres en su existencia en el planeta.

Los errores en la política son

como crímenes de guerra

Hay miles de casos en todo el mundo, incluido Estados Unidos, y en un momento histórico esto va a causar que muchísimas gentes, Goldman Sachs lo confirma, se van a quedar sin empleo.

Los errores políticos son crímenes de guerra, por el derecho a la salud, por el derecho a tener un futuro y por el derecho de tener gentes que honren con hechos la vida de la república y de los que la habitamos.

La verdadera realidad

de la pandemia

Les sugerimos a todos los que tengan un poquitito de capacidad de reflexión que apliquen todos los protocolos necesarios contra el Covid-19 a brevedad para el bienestar de cada uno de los miembros de la familia y de su descendencia.

El estado de California acaba de dar instrucciones a todos los habitantes en el sentido de que no pueden salir de sus casas, Nueva York está en la misma circunstancia y Colorado también, se dice que hay una grave escasez de productos que no hay para ninguno de los hospitales.

Van más de 300 muertos, arriba de 25 mil casos confirmados a lo largo y lo ancho de todo Estados Unidos, más de 10 mil casos en Nueva York y siguen aumentando de manera dramática.

Este es uno de los peores casos que se han dado en la historia de la humanidad, 80 millones de americanos no pueden salir de sus casas, esas es la realidad.

Europa está totalmente cerrada con las mismas medidas, por ello nos preguntamos cómo es posible que en México no tomen este tipo de acciones? Que les pasa? que no se dan cuenta que cada acción tiene una reacción y esta reacción va a ser en contra de sus hijos, de sus esposas y de sus familias, debemos pensar que todos estamos expuestos. ¡A cuidarse todos!

