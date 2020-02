Estados Unidos incrementó 225,000 empleos en enero

La economía de Estados Unidos agregó 225,000 empleos en enero, además de continuar con un fuerte ritmo de contratación.

El crecimiento del empleo en las industrias de construcción, atención médica, transporte y almacenamiento fue particularmente fuerte en enero, según el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. El clima inusualmente templado en enero ayudó a los sectores de construcción y transporte, mencionó un economista.

Los economistas esperaban solo 160,000 nuevos empleos en enero. En 2019, el crecimiento mensual del empleo promedió 175,000.

Los empleos en manufactura disminuyeron por segundo mes consecutivo. El sector estuvo en recesión en los últimos 5 meses de 2019, pero la actividad de la fábrica creció en enero.

Creo que esta semana debemos de enfocar que la economía americana produjo 225 mil empleos y eso pues es un indicativo de que la economía americana está en un momento estable, los aranceles que tenían contra China pues se han ido reduciendo y se acaba de mencionar que viene una relación comercial muy positiva entre los dos países

Acuerdo comercial entre China y Estados Unidos

Estados Unidos y China firmaron un acuerdo, que servirá para concluir la guerra comercial iniciada casi dos años atrás.

Para dar satisfacción al reclamo de Trump sobre el déficit comercial de Estados Unidos, China se comprometió a comprar en los próximos dos años US$ 200.000 millones de bienes americanos en exceso sobre el nivel del 2017, que fue el año anterior al inicio de la guerra comercial. Ese monto incluye US$ 78.000 millones en bienes industriales, US$ 52.000 millones en energía, US$ 32.000 millones de bienes agrícolas y US$ 38.000 millones en varios servicios.

A estos efectos, China también se comprometió a disminuir ciertas barreras sanitarias de larga data sobre la agricultura y los alimentos, para facilitar el ingreso de las exportaciones americanas.

China también accedió a mejorar la protección de la propiedad intelectual, lo que permitirá a las empresas americanas una mejor defensa frente al robo de secretos comerciales. El acuerdo también incluye medidas más estrictas sobre patentes y marcas, para prevenir su piratería y falsificación.

En material de transferencia de tecnología, China se comprometió a no forzar a las empresas americanas a revelar sus secretos a las autoridades para tener acceso al mercado interno.

China también aceptó un mayor grado de apertura de su mercado a las empresas americanas de servicios financieros, como bancos, calificación de créditos, pagos electrónicos, manejo de activos y seguros. En reciprocidad, EU se comprometió a no discriminar en contra de los servicios financieros de China.

Ambas partes reafirmaron sus promesas ante el FMI y el G-20 de no manipular sus monedas, en base a un sistema cambiario basado en el libre funcionamiento del mercado, así como publicar en forma periódica sus respectivas posiciones cambiarias. Toda violación a este compromiso podría ser planteada ante el FMI y eventualmente habilitar a la imposición unilateral de tarifas sobre el comercio.

Hacia el futuro, ambas partes se comprometen a iniciar nuevas negociaciones para dirimir las diferencias pendientes, aunque sin fecha establecida. Entre ellas están asuntos bien difíciles como los subsidios de China a favor de sus industrias estratégicas, el robo de tecnología y las diferencias sobre la interdependencia tecnológica en sectores relacionados con la seguridad nacional.

Sin perjuicio del acuerdo alcanzado, quedó vigente una tarifa promedio del 20% sobre US$ 360,000 millones de importaciones provenientes de China, a su vez replicada por ésta. No obstante, China podrá levantar algunas tarifas para facilitar su promesa de mayores compras a EU.

Washington se comprometió a no imponer nuevas tarifas en tanto China cumpla con sus compromisos. A estos efectos, ambas partes acordaron un mecanismo bilateral de resolución de disputas. En caso de persistir un desacuerdo, cualquiera de ambas podría imponer tarifas punitivas sobre el comercio.

Algunos países ya se han puesto en guardia ante la posibilidad de que el acuerdo instrumente un comercio administrado entre las dos grandes potencias y por tanto discrimine en contra de ellos y de las reglas de la OMC. La industria de Alemania y la agricultura de Brasil están entre los sectores que podrían ser desplazados del mercado chino para permitir mayores compras a Estados Unidos.

Quedan importantes asuntos pendientes entre EU y la Unión Europea, que podrían complicar su relación en los próximos meses.

Así, siguen vigentes las tarifas americanas sobre la importación de acero y aluminio y están en estudio otras tarifas tanto por la disputa sobre los subsidios a las fábricas de aeronaves como por el impuesto de Francia y otros países europeos sobre las empresas tecnológicas.

Obviamente esto va a dar tranquilidad y crecimiento al resto de los mercados en el mundo porque lo positivo de esto es que el presidente de Estados Unidos y el presidente de China han llegado a un acuerdo para iniciar una cooperación constructiva y positiva que ayude a la economía de ambos países

Sin embargo vemos que por primera vez en muchos años que la situación en Europa se podría enfrentar a una posible recesión ya que tanto Italia, como Francia, como Suiza, como Austria, como Alemania y como España, están incumpliendo sus propósitos con respecto a la exportación de sus productos y esto está creando una grave preocupación para la comunidad europea.

Esto va a afectar con una posible tasa de inflación mayor a la que tenían esperada y esto sería contraproducente para la economía europea.

10 mujeres son asesinadas cada día en México

Diariamente 312 mujeres sufren algún tipo de delito en México y de estas 10 son asesinadas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publicadas (Sesnsp) difundidas en el mes de agosto de 2019.

Y para ello tenemos el ejemplo de 2019, donde entre enero y julio, en el país se registraron 65 mil 679 delitos en los que una mujer fue la víctima, entre los que se relacionan con cuestiones sexuales como el abuso o violación, hasta los que atentan contra su vida como el homicidio y feminicidio.

En ese mismo lapso fueron asesinadas 2 mil 173 mujeres, 10.34 casos al día; de esos, mil 610 fueron catalogados como homicidios dolosos y 563 como feminicidios o crimen de género.

Durante el mismo lapso de 2018, en el país fueron asesinadas 2 mil 83 mujeres, de las cuales, mil 573 fueron catalogadas como homicidio doloso y 510 como feminicidio, es decir, un promedio diario de 9.8 casos al día.

Esto significa una diferencia al alza del 4.32% durante 2019 con relación a 2018; pero con relación a 2017 el alza es del 29.85%; con relación a 2016 del 39% y en 2015 del 62%.

Tanto los homicidios dolosos de mujeres como los feminicidios han tenido un incremento constante a partir de 2015, pero en el caso de los feminicidios, ha sido más pronunciada el alza.

En el caso del feminicidio, el delito subió 151% entre 2015 y 2019, al pasar de 224 a 563; mientras que el homicidio doloso subió en el mismo lapso un 74% al pasar de 921 a mil 610 víctimas.

De acuerdo con el informe, las mujeres son víctimas en el 35% de los delitos que se cometen en el país. Entre enero y julio, sumaron 65 mil 679 mujeres que sufrieron alguna afectación delictiva.

México sigue siendo y estando en una situación poco favorable a los 24 meses de cumplir la presidencia el señor López, donde las circunstancias más negativas son la inseguridad, los feminicidios (principalmente en Tijuana, un lugar donde no se toma en cuenta la cifra de estas mujeres muertas) como en el resto de la república donde se prenden los “focos rojos” y la ciudadanía sigue a través de las mañaneras las voces de diferentes periodistas que siguen reclamando al presidente la mediocridad con la que los empleados federales han estado tomado a la ligera todos estos casos, demostrando con ello que se está gobernando de una forma negativa al estar incumpliendo con la justicia.

No podemos seguir aceptando ni un secuestro más, ni una desaparición más y ni un feminicidio más porque con el aumento en este tipo de actos solo seguirá creando una imagen muy clara de la triste realidad, que está creando una crisis en la República Mexicana.

Crece la violencia contra los periodistas

De acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas, más de 40 colegas han sido asesinados tan solo en la Ciudad de México, desde 2006 a la fecha, haciéndolo un país tan peligroso para los periodistas como Afganistán.​

Desde el 2000, han sido asesinados 80. Otras fuentes afirman que más de 300 han sido asesinados desde 1980 en México.

Los ataques contra periodistas en México aumentaron tras el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006.​ Algunos periodistas han dejado de cubrir la guerra contra las drogas por completo después de que sus compañeros han sido amenazados, secuestrados o asesinados.​ Otros periodistas se limitan a reportar a partir de los comunicados de prensa del gobierno.

Además de los medios tradicionales, también han recurrido a blogs para obtener información sobre la violencia. ​

Se dice que son los grupos criminales quienes atacan a los periodistas del país por diferentes razones, una de ellas es para silenciar a la prensa.​

También se dice que muchos funcionarios corruptos han estado involucrados en el asesinato de algunos periodistas.

No hay porque cruzarse de brazos, se debe seguir promoviendo que salga la verdad respecto a la muerte de muchísimos periodistas, ya que esto sigue dejando mucho que desear y como muestra un botón de la desubicación total de los actores políticos ya que el país no puede seguir teniendo una calidad de vida inexistente por el miedo.

En las últimas manifestaciones se ha visto la rabia que sienten muchos periodistas por no tener respuestas ni seguridad para poder ejercer su loable labor que es la de informar con la verdad a los lectores, por lo que ha llegado el momento de exigirle a toda esta bola de rabiosos que tomen al toro por los cuernos y afronten la realidad que es totalmente inaceptable.

¡Ya basta! no pueden seguirle dando atole con el dedo a la comunidad, a la sociedad mexicana, ya que cada día estamos más lejos de la verdad porque solo tratan de manipular a la opinión pública de una manera intolerable.

Es necesario poner un alto a la corrupción

Es momento que los incautos que votaron por este cambio con la 4ta y más grande tranza que ha habido, tomen las medidas necesarias para averiguar y aclarar la corrupción anterior, ya que aún no se han tomado acciones para que se inicie un Comité Tripartita que sea quien se encargue de investigar a cada uno de los gobernadores, presidentes municipales, directores y presidentes del DIF, para que aclaren dónde está quedando todo el dinero destinado a la administración de su gobierno porque al parecer se ha utilizado en otros gastos, de no reportarlo correctamente significaría que no son más que una muestra de la corrupción que existe en los actuales gobernantes.

Y será solo con auditorías y con investigaciones a fondo como se pueda conocer la realidad y así mismo se inicie un cambio para beneficio de todo el pueblo mexicano.

Reflexionen, vean la realidad y exijan que los “políticos” cumplan con sus obligaciones, o en su caso, que renuncien a sus cargos por su total incompetencia.

¡No más asesinatos! ¡No más secuestros! ¡No más violaciones! ¡No más de lo mismo!

