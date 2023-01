Estamos de pie: Taxistas de Cancún sobre la aprobación de Uber

Luego de la aprobación para que Uber pueda operar en Quintana Roo sin concesión, los taxistas de Cancún emitieron un comunicado para pedirle a las autoridades que apliquen la ley vigente, en tanto no exista una nueva normativa, y reiteraron su compromiso con los habitantes.

Por medio de sus redes sociales compartieron su postura sobre la decisión de los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, y pidieron igualdad de condiciones y respeto a los años de trabajo.

Fue el pasado miércoles 10 de enero que magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito aprobaron por unanimidad el amparo en revisión 334/2019 y declararon inconstitucional el artículo 149 de la Ley de Movilidad, que establece como servicio público al transporte gestionado a través de plataformas digitales.

Cabe destacar que tras la decisión, taxistas se manifestaron contra la plataforma digital en diversos puntos del estado.

Como todos sabemos, el pasado miércoles 11 de enero, el tribunal federal en su órgano jurisdiccional: tercer tribunal colegiado del vigésimo séptimo circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo; da a conocer a través de su sesión ordinaria que la empresa Uber no puede operar en el estado, en tanto no exista la reglamentación necesaria en la ley estatal para regular el tipo de servicio que se pretende prestar mediante su plataforma, que se establece como privado

Es el principal motivo por el que le pedimos a la autoridad gubernamental de nuestro Estado que se aplique la ley vigente, en tanto no exista una nueva normativa.

Los taxistas de Cancún somos gente de trabajo, comprometida con Cancún, nuestras protestas han sido pacíficas, sin afectar a terceros hemos crecido con Cancún durante 50 años, mano a mano, en todas las circunstancias que Cancún ha crecido ahí hemos estado, los taxistas se componen de gente noble, de tu vecino, de un amigo, de un hermano, de un primo y del amigo del amigo, ¿quien no tiene un familiar o conocido taxista?

Estamos en lo mas simple y complicado de la vida de cada ciudadano, desde llevar el super o a tu hijo a la escuela, hasta una emergencia y lo seguiremos haciendo.

A toda la familia taxista le decimos y que quede claro, no están solos, no estamos solos tenemos aliados y esto apenas está iniciando, históricamente los taxistas de Cancún nos hemos levantado de las adversidades y no una vez, nos hemos levantado muchas veces.

Hoy vamos más fuertes que nunca, vamos para adelante vamos a mejorar para crecer aun más no nos vamos a dejar, unidos nadie nos para, vamos con fuerza hasta las ultimas consecuencias, recuerden que en la adversidad siempre hay oportunidades y tenemos que aprovecharlas, reinventarnos.

Hoy aunque las condiciones sean adversas, los taxistas estamos de pie como pioneros de la ciudad defenderemos lo que nos pertenece llegaremos hasta las ultimas instancias y agotaremos todas las opciones hoy no estamos pidiendo protección ni privilegios hoy estamos pidiendo igualdad de condiciones y respeto a nuestros anos de trabajo. Hoy estamos redoblando esfuerzos no solo en la defensa jurídica de nuestros intereses, sino también en nuevas estrategias para seguir adelante y con mayor competitividad.