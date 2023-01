Estefanía Henao, la actriz que debutó en Netflix y ahora va por la música

Estefanía Henao, es una talentosa modelo y actriz que debutó en una serie colombiana para Netflix, sin embargo, su talento no solo queda ahí, pues la celebridad se destaca por sus dotes de DJ y su amor por la música la llevó a estrenar su sencillo “I Fell You”.

La industria de la música sabemos que es muy difícil, pues cuando se va forjando camino, los artistas, en especial las mujeres, son víctimas del machismo que radica en el mundo y Estefanía Henao lo ha vivido.