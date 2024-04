Estefanía Mercado asume compromiso con 100 días de transformación para Solidaridad

Estefanía Mercado, candidata a la presidencia municipal por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo”, asumió hoy el compromiso de iniciar la transformación honesta de Solidaridad en sus primeros 100 días de su gobierno.

Acompañada por la candidata a diputada por el Distrito X, María José Osorio, así como los candidatos a regidores, Marian Solís Arriaga y Fernando Muñoz, Estefanía Mercado caminó las colonias Las Palmas I y Nicté Ha.

La candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, platicó con los vecinos en sus viviendas, negocios y en las calles, escuchó sus problemas sociales y les propuso cerrar las brechas de desigualdad con programas sociales, mejores servicios públicos municipales, y la construcción de paz y seguridad.

La candidata de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo”, dijo que esta es la oportunidad histórica que tiene la ciudadanía para que los tres órdenes de gobierno, trabajen de manera coordinada como un solo equipo para concretar la transformación honesta en Solidaridad.

“Playa del Carmen es una ciudad donde la gente vive en abandono; en las colonias no hay alumbrado ni servicios públicos, basura por todos lados, no tenemos parques dignos, no hay calles en buen estado, resultado del abandono que sufre el pueblo”, señaló.