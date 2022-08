Estiman 5 mdd de pérdidas por visas a turismo brasileño

La implementación de visas físicas para el turismo brasileño causó las primeras pérdidas monetarias estimadas en cinco millones de dólares, por la cancelación de viaje de al menos dos mil visitantes que ya no pudieron venir al Caribe mexicano, pese a tener todo pagado.

Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), mencionó que, de mayo a la fecha, una agencia mayorista enfocada en el turismo brasileño reportó estas cifras, pues los visitantes no pueden contar con el documento que exigen y estarían tardando más de un mes para obtener la cita y así poder viajar.

“Ya nos comenzó afectar al no tener turistas que puedan llegar al destino, eventos han sido cancelados, y la reducción de las frecuencias aéreas estarían impactando un tiempo, ya que no hay citas cercanas para pedir este documento y prácticamente terminó el verano, que es cuando más turistas llegan de este mercado, y no queda más que esperar”, mencionó.