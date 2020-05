Estiman más de un millón de mexicanos infectados con Covid

Puede haber por cada caso confirmado 25 contagios más de Covid-19; los portadores del virus tienen capacidad de enfermar a miles, alertan.

Científicos mexicanos especializados en matemáticas, estadística e infectólogo advirtieron que en el país puede haber hasta 25 veces más casos de Covid-19 que los confirmados por pruebas de laboratorio. Esto implicaría entre 881 mil y 1 millón 270 mil personas infectadas, muchas sin síntomas pero con capacidad de contagiar.

Los datos provienen de estimaciones elaboradas por científicos consultados por El Universal. Sobre el tema, Alejandro Macías, considerado el experto de la epidemia del A (H1N1) en 2009, cuando fue Comisionado Nacional para la Prevención y Control de la Influenza de la Ssa, explicó que hasta que no se realicen pruebas de laboratorio para buscar anticuerpos en la sangre de las personas, como se hizo en Nueva York, no se sabrá con precisión cuántas personas se infectaron de Covid-19.

Sin embargo, consideró que por el tamaño de la enfermedad y su dispersión, en estos momentos en el país hay más de un millón de personas infectadas por Covid-19.

“En México difícilmente vamos a tener menos de 1% (de personas infectadas con coronavirus) de la población nacional. No creo que sea menos y ojalá sean muchos más para que muchos tengan anticuerpos. Si somos 127 millones de personas, al menos un millón 270 mil ya pudieron haberse infectado en México. Esa cifra puede causar algún revuelo pero si digo que 1% de la población ya está infectada a nadie le sorprende y es exactamente lo mismo”, subrayó el especialista.

Arturo Erdely Ruiz, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, con membresía nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y doctorado en Matemáticas, calculó que la enfermedad puede ser 23 veces más grande de lo que conocemos a partir de los datos de estimación más recientes que publicó la Ssa el pasado 3 de mayo.

El dato se obtiene al aplicar un factor de expansión de 23 veces que quiere decir cuántos enfermos pueden existir por cada caso confirmado a través de prueba de laboratorio. Para conseguirlo se dividen los casos estimados positivos a Covid-19 entre el acumulado de los confirmados hasta el momento en que se hizo esa estimación.

Al aplicar este factor de expansión, también llamado de multiplicación, a los 38 mil 324 casos de Covid-19 que reportó la Secretaría de Salud el martes, la estimación es que en el país puede haber 881 mil 452 contagiados. La mayoría pueden ser portadores del virus pero no haber desarrollado sintomatología, lo que no evita que contagien.

“Ese factor estaba inicialmente en 31.3 veces al 8 de abril, pero ha ido bajando. La última vez que lo estimé con la información que dieron hasta el 3 de mayo, se calcula que anda por ahí de 23 veces. Es la relación que podemos tener entre casos confirmados y estimados. De los casos que se esperan, en su mayoría son leves, la minoría son los graves que llegan a los hospitales”, explicó a El Universal el experto.

El 3 de mayo, la Ssa dijo que en el país había 104 mil 562 personas positivas a Covid-19, de acuerdo con la información obtenida a partir del modelo de vigilancia epidemiológica Centinela. Este sistema es una especie de encuesta que aplicó el gobierno federal para identificar los casos de coronavirus en 475 unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria. Su objetivo es recopilar datos de buena calidad en lugar de grandes cantidades de información pero de calidad deficiente.

Al dividir los 104 mil 562 casos estimados entre 4 mil 524 casos confirmados en ese momento, el factor de multiplicación que calculó Erdely quedó en 23 estimados de Covid-19 por cada positivo.

“Para México yo estimo al martes, con el factor que he estado proponiendo, que tendremos unas 900 mil personas contagiadas, casos totales estimados. No hay que espantarse, son casos leves, algunos ya se curaron. Estamos hablando que el total de infectados en México va a cerrar el año con un millón 800 mil”, dijo el matemático.

El factor de expansión puede variar de acuerdo con la evolución de la epidemia, pero la Ssa retiró de sus informes diarios los datos que permitían a los científicos realizar dichas estimaciones con mayor precisión.

Gustavo Cruz, integrante del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) explicó a El Universal que existe una subcontabilidad en el número de casos, pero que ésta es una realidad que ocurre en todo el mundo, donde el factor de expansión o multiplicación de los casos ha llegado hasta 50%, lo que también puede ocurrir en México.

“El factor de expansión para el número de infectados nosotros lo calculamos entre 50 y 80 pero, insisto, sale un número muy grande porque [incluye a la] gente que se infecta y que nunca va a tener síntomas, a quienes nunca se dieron cuenta que tenían el mal”, detalló.

“Las cifras que obtienen los gobiernos son sólo de las personas que llegan a los servicios de salud. Yo lo que digo es que por cada uno de estos hay del orden de 50 que nunca llegan al servicio de salud y andan infectando. Este es un cálculo que hicimos al principio de la epidemia sobre China y otros países asiáticos”, indicó.

Desde el 8 de abril, la Ssa dio a conocer que en el país hay más personas contagiadas de las que es posible confirmar a través de las pruebas de laboratorio PCR. Aplicando un factor de multiplicación de 8.4 veces, estimó la existencia de 26 mil 519 casos, pese a que sólo se habían confirmado 3 mil 181 con pruebas.

Ante coronavirus, Barbosa se lava las manos y responsabiliza a AMLO (lo dice El Universal)

A quien le duró muy poco la “cura” de su relación con el gobierno federal, nos dicen, fue al mandatario de Puebla, el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, pues a unos días de haber expresado su total respaldo y “admiración” al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora dejó claro que no asumirá los costos políticos y sociales de la decisión del gobierno federal de adelantar el levantamiento de las medidas de sanidad para enfrentar el Covid-19. En su última conferencia de prensa, nos explican, el morenista rechazó la decisión de López Obrador de endilgar a los gobernadores la toma de decisiones sobre la apertura de sectores económicos, como el de la construcción y el automotriz, y dejó claro que es competencia federal y, por tanto, ha decidido dejar marcada su línea para que cuando haya un repunte de casos de Covid no le vayan a achacar errores. Ese lavado de manos, ni Poncio Pilato lo tuvo, nos señalan.

El mayor problema que enfrenta el mundo es la aparición de un virus

En la historia de la humanidad siempre se ha vivido con un grave conflicto, este es ahora la existencia de una guerra con los microbios los cuales aunque siempre se han combatido, nunca se les ha podido ganar y esto sí que es un grave problema, es por ello que debemos recordar que la mejor defensa que tenemos los seres humanos es nuestro sistema inmunológico, el cual tanto la ciencia como los científicos opinan que todos debemos procurar tener cierta actividad la cual nos va a permitir estar alertas y no caer en un pánico colectivo ya que el sistema inmunológico es lo que ha mantenido a la humanidad con posibilidades de sobrevivir.

Lo principal no es lamentar, siempre será mejor prevenir

Esto se pudo haber planeado si los sistemas de prevención hubieran actuado en tiempo y con las adecuadas estrategias de protección para los mexicanos ya que se ha confirmado que tanto los afroamericanos como los hispanos, principalmente en el caso de Estados Unidos, han tenido una mayoría de defunciones, esto significa que no hay una cultura ni una adecuada difusión de las medidas preventivas correspondientes para casos como este, y que, por otro lado, algunos personajes hicieron creer a muchos que con estampitas de santitos la gente se iba a poder proteger de este tipo de enfermedades.

Los gobernantes deben tener siempre presente que los errores en política siempre serán como crímenes de guerra.

La capacidad opacada por la incapacidad de los responsables de la salud

La mentira y la incapacidad quedan perfectamente demostradas en la mala actuación de los señores que están en la Secretaria de salubridad, incluido el Secretario de Salud, ya que al parecer son gentes totalmente incultas e impreparadas (sin el suficiente entrenamiento o conocimiento para ejercer una profesión u oficio) y optaron por lo más sencillo que fue el no tomar las medidas preventivas, porque de haber actuado en contrario no hubiera llegado este virus el cual parece que llegó para quedarse en el planeta.

Dentro de las medidas primordiales para evitar un contagio están el uso del cubrebocas, el uso de guantes, procurar lavarse continuamente las manos, no exponerse a las multitudes y resguardar un espacio mínimo de 3 metros de distancia entre una persona y otra, estas prácticas nos darán la oportunidad de poder mejorar nuestro sistema inmunológico ya que hasta ahora estas son las únicas alternativas que tenemos para poder superar esta emergencia.

Esta es una realidad que algunos políticos incultos y sin experiencia quieren politizar, tal como en el caso de Estados Unidos y de México, porque solo han querido sacar ventaja de la crisis que este enemigo de la humanidad ha provocado.

Se advirtió que para evitar un contagio lo mejor era no acudir a lugares públicos y mucho menos sin las medidas preventivas correspondientes pero los machitos y las machitas de muchos países han preferido ignorar estas medidas ocasionando con ello una mayor propagación del virus el cual se encuentra ahora prácticamente en todo el planeta.

Es importante tomar en cuenta que de las cifras que reportan se debe considerar que es el doble de esa cantidad y que no coincide con lo que menciona la Organización Mundial de la Salud, ya que hasta el momento se dice que ya son 4 millones 518 mil 074 infectados y 307 mil 825 decesos a nivel mundial… imagínese usted si le sumamos uno más a cada caso….

Desde esta columna deseamos enviar nuestro más sincero pésame a todas aquellas personas que han padecido la pérdida de algún familiar, amigo o conocido, causada ya sea por la pandemia, por la ignorancia o por la negligente actitud de nuestras autoridades.

Las buenas acciones siempre tienen su recompensa

Y seguimos viendo como algunos países, como en el caso de Vietnam, que cuando se declaró la emergencia entre los meses de noviembre y diciembre, estos tomaron medidas preventivas contra el coronavirus y es por ello que los casos han sido verdaderamente mínimos.

Así mismo podemos mencionar que la burla con la que han actuado los actuales actores políticos no ha servido para otra cosa más que para confundir al pueblo en como poder prevenir el contagio del Covid, tal es el caso de muchos jóvenes incautos que al no estar bien informados, no respetaron las medidas pertinentes, salieron, continuaron llevando a cabo reuniones a todo lo largo y ancho de América, así como al resto del mundo, esto a su vez propició que los asintomáticos adquirieran el virus (como portadores) y lo trajeran a sus familias y a sus hogares.

Importantísimo contar con la información y con los equipos de calidad para combatir al virus

Este es un enemigo sumamente peligroso para la humanidad y lo único que se puede hacer es darle el equipo necesario que contenga altos estándares de calidad que sirvan para prevenir la infección de doctores, enfermeras y todo el personal que este en activo en los hospitales, ya que estos son los únicos que se han convertido en la única fuerza que ha podido ayudar y salvar a muchos infectados.

La información ha sido suficientemente clara en el sentido de que las personas que sufren o padecen enfermedades como la diabetes, la hipertensión y/o problemas de obesidad, son los que tienen un sistema inmunológico más débil y por lo tanto es ahí donde este maldito virus ha logrado un sin número de millones de víctimas y millones de muertes.

Se calcula que la única realidad es que este es apenas el principio de un sinfín de víctimas, todo por no haber actuado en tiempo y forma con las medidas preventivas que ayudaran a evitar que sigan cayendo miles de machos incautos.

Reabrir fronteras, fue el más grave error de México

Ahora bien, el error más grave que cometió México fue el de reabrir las fronteras justo cuando el resto del mundo cerró las suyas, esto demuestra la insensatez de toda la bola de hombres y mujeres que nos representan ya que “gracias” a su precaria cultura, con esto habrán logrado que para muchos esta Navidad sea negra por estar llena de muertes y dolor, por no haber actuado con inteligencia y con capacidad para cumplir el deber que tienen de cuidar la salud del pueblo y que por otro lado prefirieron seguir mintiendo y defraudando a todos los seres vivientes.

Es hora de que muchos se den cuenta y reflexionen con respecto al grave error en el que cayeron al votar por Morena, pues ya se habrán dado cuenta en estos momentos que esta ha sido una gran decepción, equiparada a la llegada de los españoles cuando, hace 500 años, trajeron consigo enfermedades como la viruela, la gonorrea y la sífilis, las cuales destruyeron y enfermaron a la mayor parte de los aztecas.

La ambición de poder de los españoles y su ignorancia por no poder o no querer entender a un pueblo, como los Aztecas, fueron las armas con las que destruyeron a una de las más grandes e importantes civilizaciones antiguas que han existido en el planeta, es así que de igual manera y desde el momento que abrieron las fronteras de México, con ello permitieron la introducción y la propagación de este letal virus, del cual si no se recibe la atención medica correcta podría llegar a matar a más del 30% de la población mexicana.

Esta página negra jamás será olvidada por la humanidad

Esto es una página negra en la historia de la humanidad que jamás será olvidada y los fanfarrones que cometieron este crimen a nivel mundial quedaran marcados por el resto de sus días y para la historia del planeta.

Lo mejor será tratar de reforzar el sistema inmunológico de cada quien ya que las vacunas que están tratando de crear, para proteger la vida del hombre, tardarían por lo menos 12 meses en la realización de estudios científicos y médicos.

Es un hecho irrefutable que el pueblo mexicano tiene que entender, de cuando se declaró esta emergencia, que la inactividad, la idiotez y la incultura de los actores políticos han logrado que esta triste realidad quede grabada por la lamentable pérdida de vidas humanas.

Tenemos derecho a estar en contra de las movidas propuestas con bases políticas y así mismo procurar las mejores condiciones para todos ya que lo más importante que tiene un ser humano es la vida. Así sea, Amén. In saecula saeculorum.

El planeta tierra responde positivamente al confinamiento humano

La vida es como un río que constantemente fluye, así mismo hay que entender que otra de las cosas más importantes que debemos llevar a cabo para la continuación de la vida humana es saber entender y respetar a la naturaleza, debemos detener el envenenamiento de nuestra casa cuidando y limpiando la tierra, el aire y el agua, porque ese respeto es el que merece el planeta madre.

Necesario y urgente cuidar a las futuras generaciones

Para los que tienen pequeños, ahora se presenta un enemigo más debido a la aparición de un síndrome muy parecido al síndrome de Kawasaki el cual ha causado que más y más niños estén infectados, principalmente entre la edad de 1 y 12 años, a todo lo largo y lo ancho de Estados Unidos y el resto del mundo.

Por eso es de vital importancia que se tomen las medidas necesarias para protegerlos y así poder asegurar a las futuras generaciones, a esos pequeños seres que tienen todo el derecho de disfrutar una vida llena de amor, de felicidad, de luz y con salud, es por ello que debemos protegerlos de esta lamentable y desoladora realidad.

La apertura de escuelas en estos momentos sería un grave error ya que en estos momentos el virus se encuentra a todo lo largo y lo ancho del planeta, lo mejor será atender, procurar y mejorar su sistema inmunológico para así poder darles brindarles una esperanza a nuestros hermanos.

Con respecto a los virus es importante mencionar que se dice de la existencia de muchos casos atribuidos a estos males pero que y no se les ha contabilizado, es importante recalcar siempre que solo la verdad nos hará libres y el conocimiento de la misma es la única alternativa para que procuremos salvar al humano de esta trágica realidad.

