Esto es México

Santiago Creel

Aquí vamos mucho más allá que los partidos, somos una coalición una unidad política que así nos vamos a comportar. Hemos ideado y vamos a implantar un nuevo sistema político en México a través de los gobiernos de coalición. Estamos juntos, estamos presentes, estamos activos y estamos sobre todo unidos, a diferencia de Morena. Mientras que aquí estamos unidos, ahí están divididos, demandándose unos a otros, tropezándose. Aquí la unidad se va a privilegiar, porque se va a privilegiar México. Andrés Manuel López Obrador, y te hablo de tú, porque te has alejado de tu compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución. . En vez de ser un jefe de estado te has dedicado a dividirnos, a confrontarnos, a insultarnos día tras día. Así es que Andrés, venos bien aquí estamos, y estamos unidos. Aquí tocas a uno y tocas a todos. Porque el jefe de todo esto, no son sus “corcholatas”, que lo son irresponsables penalmente, eres tú Andrés, el que has echado a perder el país, eres tú el que ha dado la orden para ir por el rumbo de la destrucción de nuestras instituciones, para pisotear nuestra Constitución y para pisotear nuestra Ley. Eres tú Andrés, venos, porque así vamos a estar de aquí al 2024, unidos con una unidad que nunca has visto, que no puedes lograr, ni vas a lograr, dividiendo, insultando, descalificando pisoteando la Constitución. Aquí está, aquí estamos quienes frenamos tus violaciones a la Constitución. Aquí está, quienes no permitimos que el INE se tocara. Aquí está, quienes frenamos tu reforma eléctrica tóxica. Aquí está, quienes vamos a frenar y anular los últimos peores días que ha pasado el Poder Legislativo en México. Aquí está, quienes te vamos a enfrentar a ti, Andrés, y te vamos a derrocar. Muchas gracias.

“La unión hace la fuerza”

Lo importante es remarcar y marcar que son muchos los países los que se han encontrado en situaciones similares a las de México, ya que en esos lugares también han pretendido instaurar una dictadura, pero en esta ocasión, ha sido a través de la fórmula mágica de la unión y el entendimiento que se está buscando la paz, el bienestar económico y el respeto a las instituciones y sus leyes, objetivos que por ahora están en juego en el país, por lo que el motivo principal es defender al país, por parte de todos los que amamos la constitución y el estado de derecho, para ejemplo está el señor Madero, quien se caracterizó por buscar una mayor justicia social.

Y con lo que hemos estado viviendo, ahora tenemos la alternativa de vislumbrar que se acerca un futuro con esperanza, con optimismo y con oxígeno, que nos pueden brindar ese tipo de uniones, recordemos la antigua y repetida frase de que “un pueblo unido jamás será vencido”, cuyo principal propósito es pedir el cumplimiento de sus derechos a las autoridades.

Y es importante entender y destacar que México afortunadamente ya despertó, porque los ingenuos que cayeron engañados por las mentiras de ciertos actores políticos, que se aprovecharon de la ocasión para no cumplir con su obligación civil y moral, de buscar lo que más conviene.

Muchos cayeron en el estúpido voto por coraje y por enojo, así como también no se había visto en los últimos 70 años que la gente hiciera cosas como lo son el no respetar al Congreso, el incitar a las fuerzas armadas, el expresarse mal de todos los sectores, situaciones que son realmente inaceptables, pero en fin, lo bueno es que pasó.

Y esto es como cuando viene una tormenta, la mala noticia es que viene, pero hay una mejor noticia y esa es saber que ya se va, esa es la realidad que tenemos que concientizar, que detrás de algo malo, siempre viene algo bueno, tal como lo dicen las leyes de Hermes:

“Todo lo que sube, tiene que bajar” o como esta otra frase: “Lo que fácil viene, fácil se va”.

Y por el tipo de reacciones que tenemos los seres humanos, por derecho universal, es que deseamos y buscamos que a través de la democracia se reafirme el respeto y el amor a la constitución, a la república, a la independencia, a la libertad de expresión y al estado de derecho, ya que estos conceptos son la base para lograr obtener un ambiente positivo que necesita todo país.

Vaya un aplauso para cada uno de los miembros que conformar estos partidos de oposición, ya que lo importante no es el partido al que representan, lo importante es que somos seres que amamos a México y por ello tenemos un total respeto hacia la república, lo que queremos mucho es que al igual que nosotros que tuvimos la oportunidad de crecer en un mundo estable, claro que con conflictos, pero todos han sido paulatinamente superados, podamos dejarles la misma oportunidad a las nuevas generaciones, ya que por ahora solo se está entrando a un hoyo en profunda caída, a los que se quieran tirar al hoyo les enviamos nuestras bendiciones, pero recordemos que el país es lo primero y por ello tenemos que rescatarlo para que los niños y los jóvenes también tengan el derecho de crecer con una vida de calidad.

Recordemos que el pueblo somos todos y por ello vivimos en democracia, y para que esta exista, tiene que haber demócratas.

Es importante resaltar que toda dictadura siempre se presenta acorazada ya que su único cometido es el de vencer, todo lo contrario a la democracia ya que esta se presenta desnuda ya que su único fin es el de convencer.

Y lo peor de todo esto es pretender crear un gobierno nefasto y precisamente para obstruir la impartición de justicia, por eso es importante que todos los responsables de haber llevado a cabo situaciones negativas, en la administración de este señor, estén conscientes de lo que pueden recibir, ya que serán analizadas todas sus acciones, porque la ley permite que se hagan revisiones mínimo de 5 años atrás.

Estamos justo a tiempo para que el INAI inicie la revisión de toda información y de esa manera poder ubicar a los responsables que actuaron, unos por su atrevimiento y otros por su desconocimiento de lo que es el respeto a las leyes y al estado de derecho.

Será bueno ver que sí paguen sus errores, en el banco de los acusados.

Lo más importante es que México siempre ha salido victorioso en los momentos más difíciles, por lo que no dudamos que muy pronto esto será recordado como una pesadilla.

Por otra parte es necesario decir que gracias a esto que vivimos, nos ha servido para unificarnos como nunca antes y eso es una magnífica noticia tanto para el pueblo como para el restablecimiento de una república y la existencia de una verdadera democracia.

AMLO niega que sus hijos sean corruptos, como expuso Loret de Mola

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que sus hijos estén involucrados en una red de negocios al interior del gobierno federal, como expuso el periodista Carlos Loret de Mola; además, se quejó por el acoso a su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, por las supuestas propiedades que ha adquirido en los últimos años. “Es rotundamente falso”, aseguró el Ejecutivo federal sobre el trabajo periodístico en el que se indicó que Andrés López Beltrán encabeza una red de influencias, junto a varios de sus amigos, dentro de la administración federal, con la que presuntamente se habrían beneficiado con contratos por 100 millones de pesos del erario a través de empresas simuladas.

El reportaje, realizado por Montserrat Peralta, Julio Astorga, Isabella González y Mario Gutiérrez Vega, evidenció que la empresa más visible en el entramado de entidades dirigidas por los amigos del hijo de AMLO es Organismo Promotor Logístico (OPL), cuyo principal proyecto estaría en los terrenos de lo que sería el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

La investigación refiere que personas cercanas a “Andy”, como se le conoce a Andrés López Beltrán, se habrían beneficiado de contratos para encargarse de la gerencia de los proyectos que se construyen en el llamado Parque Ecológico de Texcoco.

En su mañanera del jueves 4 de mayo, reconoció que algunos de los contratos otorgados sí son a amigos de la familia, aunque negó que existan conflictos de intereses entre los allegados de López Beltrán con La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Tras afirmar que “hay cosas que no se pueden ocultar”, como el dinero, el titular del mandatario federal retó a Loret de Mola a comparar la fortuna que posee con la de la familia López: “Si acepta vámonos con todo. Todos sus bienes y los de nosotros, la familia”.

Además, como lo ha hecho en otras ocasiones, insistió que el comunicador es un “mercenario” de la información con la consigna de atacar a su gobierno y de un “especialista en montajes”, aludiendo al caso Cassez-Vallarta.

La eficacia de la ineficacia

La exposición de motivos y el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en sus preceptos todos los principios políticos, sociales y jurídicos encaminados a la realización de los postulados del movimiento armado que arrojó como consecuencia el derramamiento de mucha sangre de hermanos mexicanos, y las premisas futuras que se pudiesen dar.

Nuestra Carta Republicana, en el pasado y en el presente reconoce todos y cada uno de los supuestos del Estado, absolutamente todos. Por lo que se refiere a la justicia, en el ayer y en el hoy se sigue oponiendo a la tesis que afirma lo contrario a aquella necesidad de un contenido moral en la justicia y en la política.

Nuestra Carta de Carranza en el campo de la ética se sitúa en la moral del deber de los gobernantes, autoridades y juzgadores y, como imperativo categórico refiere que la corrupción no puede, no debe y no tiene que ser parte de ese deber.

Esa Suprema Ley en su cuerpo doctrinario, en su esencia, en su espíritu inculca que la conducta a seguir por parte de nuestras autoridades, pertenezcan ellas al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o al Poder Judicial Federal, debe encontrase encaminada a la realización del bien para la Nación o al conocimiento del bien para determinar la conducta moral a seguir en beneficio de la República y de la Justicia.

El Estado, su presidente, sus senadores, sus diputados, sus agentes del ministerio público, fiscales, jueces, magistrados y/o ministros no deben de ser entes ajenos a la moral que impecablemente regula la vida de nuestro México. Nuestra Carta Magna tiene un contenido eminentemente ético a fin de conservar la paz social de nuestra República.

No es la corrupción la que debe de rodear la obra de esos postulados por los que se derramó la sangre de los hijos de nuestra Patria.

El neoliberalismo y la cuarta transformación, como bien sabemos muchos entendidos mexicanos, se fundó y funda primordialmente en tratar de comprobar una eficacia de la ineficacia para respetar la Ley y de ello es que los pensantes tendremos que tratar de extraer, independientemente, el ¿porqué de la necedad de no acatar la Norma Suprema?

Gran acierto en el pasado tuvo Charles Caleb Colton, inglés, experto en declaraciones breves y doctrinales, mediante las cuáles siempre expresó principios coherentes, como: “La verdad es una, pero el error es múltiple, puesto que puede haber miles de opiniones sobre cualquier asunto, pero solo uno es verdadero”. Y en éste caso resulta ser que la verdad se contiene en la Constitución y no en la eficacia de la ineficacia del neoliberalismo y la Cuarta Transformación de la Nación lo que debe de prevalecer en la República.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

Carta Dirigida a la Ciencia Ficción, Segunda parte (Aún hay más)

Carlos Alazraki

Estimada Ciencia Ficción: Es un placer volverte a escribir, espero que lo que te platique esta semana te divierta tanto como la semana pasada. Para empezar te platicaré que el presidente de Fantasilandia tuvo un percance muy fuerte en su salud. Fíjate que estuvo la semana pasada en una gira por el estado de Yucatán y de repente a la mitad de una junta, PUM, que se nos cae de una silla y se nos desmayó por solamente un ratito. Gracias a Dios que nada más fue un ratito. De repente vino la confusión, que nos lo llevamos a México, alguien gritó muy nervioso, NO, gritó otro, mejor al hospital neurológico en Sabana Georgia, dicen que es muy bueno gritó la otra. No, mejor al hospital de Mérida, dijo el otro. Total, entre que eran peras o manzanas el presidente de fantasilandia se encontraba dos horas y media después en su recamara siendo atendido por muchos doctores y enfermeras. No tienes idea, querida Ciencia Ficción, la confusión que se creó en las próximas treinta y seis horas. Que está bien, que está mal, que el miocardio, no, que el cerebro, no, que ya se murió, no que ya revivió y como no había nadie que nos diga algo, ya te imaginaras el desastre que se armó. Los periodistas preguntaban, Y ¿dónde está el extraordinario dizque director de comunicación social¿ parece que está haciendo campaña con la Sheinbaum le dijo un reportero a otro, cómo crees, le dijo el reportero a su compañera. Y así se vivió el caos de la terrible enfermedad que a lo mejor no fue tan terrible. Déjame platicarte mi querida Ciencia Ficción que todo el pueblo bueno, o sea, todo el país, rezaba y rezaba para que la enfermedad de nuestro querido presidente de fantasilandia no fuera tan grave. Y ¿qué crees que pasó cuarenta y ocho horas después? ¡Milagro!, nuestro presidente nada más tiene Covid. Gracias a Dios nuestro señor, dijimos todos. Entonces muchos reporteros les preguntaron a sus doctores ¿qué es lo que debía de hacer nuestro presidente para curarse del Covid? Todos los doctores coincidieron que el presidente tiene que guardar reposo en su habitación entre ocho y diez días. ¿Pero qué crees que pasó el día cuatro? El presidente de fantasilandia dio su primera conferencia, y en el día cinco, ya trabajó como si nunca hubiera tenido nada. Y entonces ¿qué pasó? ¡Tampoco le dio Covid! El presidente de fantasilandia es inmoral, UPS perdón, quise decir inmortal. Y lo peor del caso es que nunca sabremos la verdad. ¿Verdad senadores de Morena: Adán, Claudia, Ricardo y Marcelo? Esta desgracia, perdón, digo historia, continuará… ¡Pobre México!

Desechada la petición de presidencia sobre Plan B: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la petición que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) hizo respecto al Plan B de reforma electoral.

Este 04 de mayo Norma Lucía Piña, presidenta del Poder Judicial de la Federación, realizó una consulta en la que por unanimidad los ministros declararon improcedente la solicitud de presidencia de pausar la resolución de la acción de inconstitucionalidad contra el Plan B.

La petición era no resolver la acción de inconstitucional 29/2023 hasta que no hubiera pronunciamiento sobre una acción previa, presentada en 2018 contra la Ley General de Comunicación Social.

Mediante un comunicado, la SCJN expuso que “en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma”.

En ese sentido será el próximo lunes 08 de mayo que iniciará el análisis en el que Suprema Corte afirmó que no se emitirán sentencias contradictorias que afecten los principios de seguridad y certeza jurídica.

De esta forma, la SCJN respondió a la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en el que el Gobierno Federal pidió que el poder judicial debería resolver primero la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018.

El argumento del Ejecutivo Federal es que en 2018 la SCJN no concedió la suspensión solicitada en la acción de constitucionalidad antes mencionada por considerar que la Ley General de Comunicación Social era una “norma general y abstracta” sin carácter electoral.

En el comunicado de la CJEF fue señalado que la respuesta de la Suprema Corte dio en ese momento es “contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas”. En ese sentido, el Gobierno Federal estimó que es necesario dictar una sentencia definitiva en relación a la acción de inconstitucionalidad promovida en 2018.

El Plan B, que fue aprobado en el Congreso en diciembre de 2022, contempla modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) promovieron un acción de inconstitucionalidad ante el poder judicial.

En febrero de este año el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por el bloque opositor a Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Además, declaró que el Plan B no será aplicable en las elecciones de 2023 en Coahuila y Estado de México.

“Contiene modificaciones legales fundamentales y de no concederse, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”, indicó la SCJN en un comunicado publicado el pasado 22 de febrero.

El pasado 02 de mayo se publicó en el portal de la Suprema Corte el proyecto de sentencia elaborado por Pérez Dayán, en el que se propone invalidar el Plan B. En el documento se argumenta en contra de la reforma electoral por violaciones al proceso legislativo en el que fue aprobada.

Sin embargo, el proyecto era de conocimiento público desde días anteriores debido a que salió publicado en un portal de noticias. Este hecho fue condenado por el Ejecutivo Federal.

Por medio de un comunicado presidencia acusó que la filtración del proyecto de sentencia es una violación al Acuerdo General número 18/2006, que establece que los proyectos son información reservada.

“¿Quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal?, ¿Con qué intención alguien de la SCJN filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante?, ¿A cambio de qué se entregó la información reservada?”, se pudo leer en el mensaje oficial.

El Estado y el Derecho

No se trata aquí de hablar con delicadeza, que resulta ser un patrimonio moral de pocos, ni de alabar al Poder Ejecutivo Federal, ni de externar sus virtudes si las tuviera, ni de los enredos y cuentos de que todo va bien en ésta Cuarta Transformación de la Nación; sino sólo se trata de expresar lo que resulta verídico y sincero, lo cuál es la repugnancia que se siente por aquellos que no respetan la Constitución Política.

Todos sabemos que no puede existir neutralidad con aquellos que infringen la ley y no la respetan y los que la reverencian y acatan. Neutralidad para los abogados independientes de la República no significa tener la capacidad para impedir que un estímulo político externo altere el estado de ánimo. No podrá haber nunca una imparcialidad posible ante el derecho y la justicia cuando ésta es violada impunemente.

En los Estados Unidos Mexicanos es un hecho indudable que deben existir necesarias e imprescindibles relaciones entre la Cuarta Transformación de la Nación y el Derecho.

Si nos remontamos a años antes de la promulgación de nuestra Carta Magna, nos encontramos que el gobernado luchó y triunfó por su libertad política, es verdad, que también luchó por encontrar y hacer valer el imperio del derecho y la ley, así como mantener el orden, es decir que el Estado se encontrara siempre sometido al Derecho. Todas las togas de la República saben que un Estado no sometido es la extralimitación, el atropello, la injusticia, la iniquidad, la ilegalidad y el absolutismo y la negación de la libertad. Todas esas togas igualmente sabemos que es en los tiranos en los que se manifiesta plenamente la arbitrariedad.

Precisamente es en el Derecho donde se arranca un proceso de garantías para limitar la acción arbitraria del Poder Ejecutivo Federal. Es en ese instante en que el Estado y el Derecho se vuelven a unir y como lógica consecuencia jurídica ello conduce al Estado a reintegrarse a un orden jurídico total.

Ahí radica la importancia de indagar, procesar, sancionar y encarcelar al narco-político que dio origen a ese despreciable fenómeno. El Estado debe de respetar al Derecho cuando es un reclamo de la vida social. Ahora es Andrés Manuel López Obrador -si así lo entendiera- el que debe y tiene que interpretar esa vida social, el Poder Ejecutivo Federal debe encauzar y aceptar que el fenómeno de la narco-política ya tiene que entrar al campo de la juridicidad.

También todas las togas independientes de la Nación saben que la concepción actual de nuestro Estado de Derecho desde el ayer quedó precisada por la Comisión Internacional de Juristas de la Haya y un medio para hacer efectivo el respeto a ese Derecho es “responsabilidad de la administración pública por sus propios actos”.

Lic. Andrés Manuel López Obrador, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., lo conmina a respetar la ley, lo invita a modificar su actuar político por el bien de México.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Sucesión empedrada

Soberbio, López Obrador piensa que mantendrá todo bajo control en la elección del candidato de Morena a la presidencia de la República; hay señales que muestran lo contrario.

El pasado viernes en Palacio Nacional, en la antigua sede del Congreso (s. XIX) muy sonrientes y compañeros, como un llamado urgente a la unidad, observamos al presidente junto con las cuatro corcholatas frente a la bancada morenista en el Senado.

El mensaje explícito fue el calendario hacia la sucesión: 90 días dijo el presidente para iniciar con las encuestas. Es decir, mayo, junio y julio son periodo de gracia, de promoción y de campaña –ilegal- adelantada.

Los 90 días serán espacio inequívoco de creciente confrontación entre las corcholatas y también desgaste para el presidente.

La primera encuesta se realizará en agosto, la segunda en septiembre y una tercera en octubre. Habrá candidato hacia finales de octubre.

Hay quienes piensan que AMLO no podrá aguantar tanto, sometido a la presión política al interior de Morena, así como a la creciente actitud desafiante de Marcelo Ebrard.

Tan sólo en lo que va de la semana lleva tres declaraciones punzantes en torno al proceso, a la favorita incompatible con las encuestas y a otros signos claros de desesperación.

El presidente, soberbio y altivo, piensa que logrará mantener todo bajo control. Hay señales que muestran lo contrario.

Varias fuerzas de oposición contemplan la posibilidad de una ruptura de Marcelo, el escenario de que el hoy canciller rompa con el presidente al no ser favorecido con la candidatura oficial.

Si este hipotético escenario se concretara, líderes partidistas de oposición consideran que podrían abanderar al hijo “desobediente” -la historia se repite- y ofrecerle una candidatura multipartidista.

Otros consideran que este escenario es totalmente inviable, puesto que el caudillo posee hilos poderosos de control sobre Ebrard y sobre muchos otros potenciales rebeldes: se llaman expedientes de pasados oscuros, operaciones comprometedoras y evidencias de manejo turbio de recursos públicos.

¿Esto será suficiente para contener el impulso de Marcelo? Está por verse.

Adán Augusto, cercano a los cariños y afectos del presidente, ha declarado que él será el próximo presidente de México. Una de esas declaraciones desfachatadas que apelan a una cercanía de mucha confianza con el “gran elector”.

No creo que tenga posibilidad alguna, y será disciplinado a las fuerzas morenistas cualquiera que sea la sucesión.

De tal forma que Claudia crece -los números así lo apuntan- consistentemente. Prudente, equilibrada, ha manejado con astucia y mesura las bolas de fuego lanzadas por Ebrard. Permanece alineada, tranquila, sin desbordarse, sin un solo atisbo de desesperación, a diferencia del canciller. ¿Será que sabe algo que los demás ignoran?

El proceso se prevé desaseado, poco transparente -como todo lo de Morena- con mucho jaloneo y desesperadas acciones por parte de varios actores protagonistas o secundarios.

“No vamos a estar a expensas de Morena”, dijo Marcelo Ebrard, en un desafío público sin precedente, que exhibe la desesperada angustia de ver que se le puede escapar de las manos una candidatura que, con altas probabilidades, lo haría presidente de la República.

En sectores políticos y de analistas corren las apuestas a favor o en contra de que Marcelo rompe con AMLO y la 4T al no ser favorecido por la encuesta, o mejor dicho, por el dedo poderoso y flamígero del caudillo.

Pero lo verdaderamente importante para los ciudadanos y también para el presidente, es si el ungido candidato ofrecerá “más de lo mismo” o se atreverá a realizar un viraje.

México se desmorona en programas fallidos, obras faraónicas que no funcionan -de relumbrón-, caos migratorio con Estados Unidos, inseguridad criminal rampante y sangrienta, corrupción descompuesta hacia el final del sexenio.

¿Alguien en su sano juicio quiere más de lo mismo? ¿Quiere la destrucción de más instituciones, el brutal menoscabo a la democracia, paquetes de leyes aprobadas al vapor sólo para complacer al único?

El escenario sucesorio se vislumbra lleno de piedras y obstáculos.

Quien quiera ser candidato para ganar la elección tendrá que proponer seriamente la reconstrucción de la muy dañada relación con EU; tendrá que postular una nueva narrativa, relación y colaboración respetuosa con el empresariado mexicano, intentar recuperar la confianza y con ella, la inversión; tendrá de forma central que diseñar un nuevo modelo de seguridad nacional, que combata al crimen organizado y reduzca los escandalosos niveles de impunidad; por último, pero de forma primaria, tendrá que proponer al electorado una nueva etapa, un nuevo lenguaje, para construir un mecanismo de unidad nacional.

La retórica no puede ser la misma. Es un solo México, con muchos mexicanos distintos y diferenciados en regiones, actividades y orígenes. Pero la confrontación entre ricos y pobres, blancos y morenos, chairos y fifís, aceitada y capitalizada por el presidente, ha provocado un enorme daño a la nación.

¿Cómo sanar las heridas? ¿Cómo presentar un proyecto de país que incluya a todos, integre a los mexicanos, reconcilie a segmentos apuñalados con encono?

Ese será el principal reto del o de la próxima presidenta de México.

No la continuidad ideológica del régimen, o la construcción -como sueña- de estatuas al presidente López Obrador.

Hay que reconstruir al país, y para ello, hay que reconciliarlo.

Repetir las sandeces de una transformación absurda, inútil, extremadamente cara para el Estado mexicano e insubstancial, no conducirá a ninguna parte.

Ya están en el DOF los cambios a leyes de Aviación Civil y Aeropuertos

La publicación de la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil en el DOF es un paso clave para el regreso de México a la categoría 1 en aviación y la creación de la aerolínea de la Sedena.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ya publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto Presidencial mediante el cual se reforman la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, lo que representa un paso fundamental para el regreso de la autoridad aeronáutica de México a categoría 1 y la creación de la aerolínea que será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con dicha publicación, quedó sepultada (por el momento) la posibilidad de permitir el cabotaje (operación de aerolíneas extranjeras en el mercado doméstico) y se realizaron los ajustes necesarios para fortalecer y dar nuevas atribuciones a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

De acuerdo con la SICT, está previsto que el próximo 15 de mayo se pueda realizar una reunión de trabajo con integrantes de la Administración Federal de Aviación (FAA, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos para comenzar la auditoría necesaria para que la autoridad mexicana de aviación deje la categoría 2 (que tiene desde mayo del 2021) y vuelva a la 1.

El decreto publicado en el DOF la noche del miércoles señala que las modificaciones entran en vigor este jueves y a partir de entonces el Ejecutivo Federal y la SICT cuenta con un plazo máximo de 180 días hábiles para modificar y expedir los reglamentos y disposiciones administrativas correspondientes.

Entre las implicaciones de la publicación, se precisó que las disposiciones reglamentarias y administrativas vigentes, que no se opongan al decreto, continuarán aplicándose hasta en tanto se emitan aquellas que las sustituyan y la AFAC “implementará de manera progresiva las fases para la ejecución de los procesos y procedimientos relacionados con el Sistema de Medicina de Aviación Civil conforme a los recursos que le correspondan dentro del presupuesto aprobado, por lo que no se aprobarán recursos adicionales en el presente ejercicio”.

La nueva aerolínea militar: En el paquete de modificaciones a las iniciativas presentado en diciembre pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó dos temas que no tienen ninguna relación con el regreso a categoría 1: permitir el cabotaje y la creación de una aerolínea estatal (la nueva Mexicana de Aviación a cargo de la Sedena).

Finalmente, tras la inconformidad del sector aéreo, el cabotaje quedó fuera y la posibilidad de tener la línea aérea siguió.

A pesar de la inconformidad de diputados y senadores (los últimos en reunión previa en comisiones) por pedir que la asignación del Estado para la aerolínea sea por tiempo indefinido, no se cambió el plazo.

De tal suerte que tras la integración del artículo 14 BIS y la modificación del 29 (donde se mencionaba que los concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo, sus controladoras, subsidiarias o filiales sólo podrán suscribir, individualmente o en su conjunto, directa o indirectamente, hasta el 5% de las acciones ordinarias del capital social de una sociedad mercantil concesionaria de un aeropuerto o de su controladora), la nueva empresa que tendrá su base de operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), tiene el cielo despejado.

Se fortalece la AFAC: En las dos leyes referidas se hicieron modificaciones para dar mayores atribuciones a la AFAC (algunas estaban referidas a su antecesora Dirección General de Aviación Civil), las cuales eran necesarias para el regreso a categoría 1.

Por ejemplo, el nuevo artículo 6 BIS dice: a la Agencia Federal de Aviación Civil, le corresponde ejercer las atribuciones siguientes:

Otorgar las autorizaciones y los permisos previstos en esta Ley, y resolver, en su caso, su prórroga, suspensión, modificación, terminación o revocación.

Vigilar el cumplimiento de las condiciones y de las obligaciones que derivan de las concesiones, asignaciones, permisos y autorizaciones en los términos de esta Ley, de su reglamento, de las normas oficiales mexicanas y de las demás disposiciones técnico-administrativas aplicables en la materia.

Expedir las disposiciones técnico-administrativas en materia aeroportuaria para el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y en los tratados de los que el Estado mexicano es parte, mismas que deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación y difundirse en la Publicación de Información Aeronáutica de México.

Emitir las reglas de tránsito aéreo.

Establecer, con aprobación de la persona titular de la Secretaría, las bases generales para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue.

Otro caso es el artículo 78 Bis, que señala que AFAC, en lugar de la SICT, está obligada a establecer y mantener la gestión de la seguridad operacional del sistema de aviación civil en México que incluya, como mínimo, los siguientes componentes: política, objetivos y recursos estatales de seguridad operacional, gestión estatal de los riesgos de seguridad operacional, aseguramiento estatal de la seguridad operacional y promoción estatal de la seguridad operacional.

La recién aprobada Ley Minera permite la exploración sólo al Estado

La Ley Minera aprobada recientemente por el Congreso de la Unión permite la exploración de minerales sólo al Estado.

“La exploración del territorio para la búsqueda de minerales será exclusiva del Estado a través del Servicio Geológico Mexicano”, refirió este jueves la Secretaría de Economía como parte de un resumen de los cambios propuestos.

Sin embargo, se permite que particulares puedan proporcionar información a la Secretaría de Economía sobre existencia de minerales o sustancias en un lote no asignado o concesionado, para que ésta determine la conveniencia de ordenar la exploración al Servicio Geológico Mexicano, y éste pueda celebrar un convenio de colaboración con los particulares para realizar la exploración.

Si en el lote existiesen minerales a explorar, pueden ser objeto de concesión. Se podrá celebrar un concurso en el que los particulares que realizaron la exploración tengan derecho a obtenerla si ofrecen, al menos, 90% de la propuesta más alta y cumplen con todos los requisitos.

También la Secretaría de Economía expuso los principales cambios relativos a la entrega de concesiones mineras. Por un lado, se cambia el esquema de la obtención de concesiones mineras, ya que se otorgarán sólo para explotación mediante concursos públicos (licitaciones) que realice la Secretaría de Economía.

Por otra parte, la duración de la concesión para explotación de minas disminuye de 50 a 30 años. Puede haber una prórroga por otros 25 años más. Es decir, serán concesiones de 55 años como máximo. Esta prórroga está condicionada a no haber incurrido en causal de cancelación.

De igual manera deberán tener autorizaciones de todas las autoridades que se encuentren involucradas, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e, incluso, de las autoridades de orden estatal y municipal.

Además, se incorpora la obligación de la Contraprestación a pueblos y comunidades indígenas. Esto significa que se entregará 5% de la utilidad neta como monto mínimo que se cubrirá a las comunidades. Estos recursos se depositarán en una cuenta a nombre de la comunidad, cuya administración por parte de la misma estará sujeta a las reglas de operación que emita la Secretaría de Economía.

De manera integral, el Congreso de la Unión aprobó una reforma minera que implicó modificar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Otro cambio relevante es que se elimina el carácter preferente de las actividades mineras sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de los terrenos y, por lo tanto, se retira la posibilidad de expropiar terrenos para actividades mineras. La expropiación debe reservarse para casos de utilidad pública.

También se elimina tanto la minería submarina y en áreas naturales protegidas, como la figura de terreno libre, con lo cual se evitará que se soliciten concesiones en cualquier parte del territorio nacional que indiquen los particulares.

Se añade la posibilidad de interponer juicio de lesividad, el cual consiste en revertir una resolución emitida con anterioridad por la autoridad, la cual haya sido a favor de un particular, pero contraria a la Ley Minera y que cause un daño a la Nación.

También se sustituye la afirmativa ficta por la negativa ficta. Esto significa que, ante el ingreso de algún trámite ante la Secretaría de Economía, si esta dependencia no contesta, entonces el trámite tendrá una respuesta negativa por parte de la autoridad.

De esta manera se garantiza el cumplimiento de requisitos y obligaciones previstos en la Ley Minera. Anteriormente, la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Economía ante algún trámite realizado se entendía como una respuesta positiva.

Se establece la prioridad del suministro de agua para consumo humano y doméstico en el otorgamiento de la concesión de agua, que es uno de los requisitos para otorgar la minera.

Aun cuando se haya otorgado la concesión de agua, si en algún momento no hay disponibilidad de este líquido para la población, se podrá reducir el volumen del agua concesionada, incluida su cancelación, a fin de garantizar los derechos humanos al agua y al medio ambiente, así como al cumplimiento de los derechos asociados a los mismos y lograr la responsabilidad social sobre el agua con el territorio y las comunidades.

Se establece la obligación de los concesionarios de reciclar al menos 60% del agua concesionada.

Finalmente, se extiende la duración de la concesión de agua, conforme a la duración de la concesión minera. Se homologa la vigencia de las concesiones para el uso o aprovechamiento de aguas nacionales en la minería con las concesiones mineras.

¡Viva! el rey de Reino Unido, Carlos III

Este sábado, el Rey Carlos III recibió oficialmente la corona, en la Abadía de Westminster, en una ceremonia magnífica y profundamente religiosa.

Estas fueron las primeras palabras del Rey Carlos III: “En su nombre y siguiendo su ejemplo, he venido no a que me sirvan sino a servir”. “Todo lo que hasta aquí he prometido, lo cumpliré con ayuda de Dios”.

Después de 70 años, es la primera vez que se ve una fiesta como la de hoy.

Al nuevo rey y a todo el pueblo de Reino Unido, les deseamos la mejor de las suertes en su nueva gestión.

El rey Carlos III fue coronado en una silla o trono de más de 700 años de antigüedad, misma que es la famosa y popular Silla de San Eduardo, la cual está en la Abadía de Westminster, sitió donde finalizó la ceremonia de coronación de quien tomó posesión como nuevo monarca de Reino Unido, la cual ha sido utilizada por todos los soberanos británicos.

