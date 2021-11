No cabe duda que el estreno de 'Spider-Man: No Way Home' está causando mucho furor en millones de personas, incluyendo a los quintanarroenses que desde muy temprano realizaron una enorme fila en espera de poder alcanzar boletos para ser de los primeros que vean la película.

El día de hoy comenzó la preventa para adquirir los boletos de dicha película protagonizada por Tom Holland, sin embargo fue tanta la cantidad de personas que buscan ser los primeros en ver el film que plataformas en línea Cinépolis y Cinemex colapsaron a nivel nacional.

En ambos cines inició la preventa de los ansiados boletos en punto de las 00:01 horas de la madrugada de este lunes 29 de noviembre.

Horarios del estreno en cines de Cancún

Si eres fan de la saga del superhéroe arácnido aquí te dejamos los horarios en de "Spider-Man: No way Home" durante el estreno el próximo 15 de diciembre en las distintas salas de Cinépolis, en Cancún.

Jóvenes se pelean por los boletos de "Spider-Man: No Way Home"

Es tanto el furor por "Spider-Man: No Way Home" que unos jóvenes se agarraron a golpes en la entrada de un Cinépolis, de acuerdo con Diario de Morelos, el problema habría iniciado porque uno de ellos intentó colarse a la fila para adquirir boletos al estreno de “Spider-Man: No Way Home”.

Lo anterior ocurrió en el transcurso de este lunes 29 de noviembre en la plaza comercial Averanda en Cuernavaca.

En el video se puede ver como cuatro jóvenes se pelean previo a ingresar al cine, mientras otros cuatro interceden para separarlos.

#Viral



Se agarran a golpes en cine de #Cuernavaca por jóvenes que se querían meter a la fila en la preventa de Spider-Man: No Way Home, la cinta más esperada del año.



¿Qué opinas? pic.twitter.com/NM54ChXzMl — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) November 29, 2021

