Estrictamente personal

El invierno de López Obrador López Obrador tiene razones para levantar la voz a favor de Pedro Castillo y Cristina Fernández, a riesgo de quedar como intervencionista, pero trasluce sus inquietudes.

No es casual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin prudencia ni recato diplomático, se haya tirado de cabeza para defender al presidente de Perú, Pedro Castillo, que para impedir su tercer juicio por corrupción, intentó un autogolpe de Estado disolviendo al Congreso horas antes de la votación.

Su gesto fue desmedido, pero hay razones profundas que lo están motivando, y en el ejemplo de otros, como Castillo, o la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, condenada a seis años por el delito de administración fraudulenta durante sus 12 años de gobierno –no irá pronto a prisión porque tiene fuero–, está construyendo una ruta transexenal en el caso que le depare la misma suerte.

En un mensaje en Twitter lamentó que “por intereses de las élites económicas y políticas” –la justificación diaria en Palacio Nacional ante la mediocridad de su pretendida transformación–, la “presidencia legítima” –como proclamó la suya tras perder la elección presidencial con Felipe Calderón– de Castillo haya sido barrida por “el sui géneris precepto de ‘incapacidad moral’”, que existe en la Constitución peruana desde 1993, por lo cual, cuando menos, si no quedarse callado, lo debió haber obligado a un mejor fraseo en la defensa del expresidente.

Salvo el presidente boliviano, Luis Arce, cuyo compañero de armas Evo Morales –otro amigo de López Obrador–, que violó la Constitución de su país para preservarse en el poder, los gobiernos auténticamente de izquierda en América Latina fueron más cautos y propositivos. López Obrador, que se encuentra en las antípodas de esas virtudes, prefirió torcer la realidad peruana.

No fueron las élites las que rechazaron el putsch de Castillo, sino su partido, miembros del gabinete que renunciaron cuando disolvió el Congreso, las fuerzas armadas y la Policía Nacional, que dijeron que estarían del lado de la Constitución, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, figuras de la izquierda, entre muchos otros que opusieron al golpe.

López Obrador tiene razones de fondo en levantar la voz, so riesgo de quedar como un intervencionista, pero que trasluce sus inquietudes. No en él, que dijo el miércoles que no temía ir a la cárcel tras dejar la Presidencia. En efecto, por la información recabada en fuentes federales, no tiene esos miedos, pero tiene otros, sus tres hijos mayores.

En noviembre, de acuerdo con información confiable, le pidió a la Fiscalía General trabajar estrategias que pudieran frenar cualquier investigación en contra de sus hijos José Ramón, Andrés y Gonzalo. López Obrador parece tener miedo de que a sus tres hijos les abran carpetas de investigación por presuntos actos de corrupción.

Hasta ahora, mucho se ha hablado, sin comprobar, de la intensa gestión de negocios de su hijo Andrés en los megaproyectos presidenciales. Pero hasta ahora nada se ha documentado ni existen denuncias públicas. La parte conocida de Andrés es la colocación de amigos y conocidos en diversos cargos de gobierno, lo cual, pese al desastre de gestión y daño al erario por incompetencia, cometidos por la mayoría de sus recomendados, no alcanza para fincarle ninguna responsabilidad penal por el delito de tráfico de influencia, al no ser servidor público. En un caso similar se encuentra, hasta donde se sabe, Gonzalo, el más alejado del escrutinio público.

Su hijo mayor, José Ramón, se ha visto involucrado en dos casos de presunto conflicto de interés. El primero fue por haber vivido en 2019 y 2020, junto con su familia, en la casa de un ejecutivo de la compañía petrolera Baker Hughes, que tiene negocios hace tiempo con Pemex, sin que se hallara un vínculo que lo probara.

En el proceso de aclaraciones surgieron acusaciones de otro conflicto de interés, cohecho o soborno con el propietario del Grupo Vidanta, muy amigo de López Obrador, pero la Secretaría de la Función Pública no encontró delito que perseguir. A lo que hasta ahora se le puede señalar, no acusar, a José Ramón, es que su vida privada es totalmente opuesta a lo que predica su padre. Pero tener dinero y disfrutarlo no es ilegal. En todo caso, ese es un tema privado que tendrían que saldar padre e hijo para que no lo meta en tantas contradicciones retóricas.

Qué más puede existir para que el presidente haya pedido que se vaya preparando el blindaje legal para ellos, es algo que no se puede saber, cuando menos por ahora, pero sí es un tema que inquieta a López Obrador. Pero sus hijos no deberían ser los únicos que le preocuparan. El propio presidente podría enfrentar varios probables delitos.

Uno muy notorio y que pasa invisible frente a nuestros ojos es el probable delito de peculado, en cuyo artículo 223 constitucional, en su fracción II, se castiga usar recursos públicos de manera ilícita para denigrar “a cualquier persona”, como sucede diariamente en la mañanera. Otro evidente, donde él es un delincuente confeso, es por omisión, contemplado en el artículo 109 constitucional, al haber ordenado liberar a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuya justificación moral quedó anulada al nunca instruir a su gobierno proseguir su búsqueda y captura.

Hay más posibles delitos. Uno por actos pasados, las muertes causadas en niños por la falta de medicamentos para el cáncer, como parte de una política de salud ordenada por él. Otros, para ser analizados dentro del artículo 108 sobre daño patrimonial al Estado y corrupción, por el Tren Maya –además de daños ambientales irreparables– y la refinería Dos Bocas, proyectos derivados de sus ocurrencias, no de análisis de factibilidad y viabilidad, que han casi triplicado sus presupuestos sin que siquiera se conozca en este momento que operarán en los tiempos planeados y darán los resultados ofrecidos, como está sucediendo con el Aeropuerto Felipe Ángeles.

No es casual, ciertamente, la defensa y retórica de López Obrador a favor de Castillo y Fernández. Por precaución o temor, sabe o intuye que en el invierno de 2024 la vida apacible que se decía para sí mismo en su retiro, podría ser todo lo contrario.

Carta dirigida a todo México (Al diablo con las instituciones)

Carlos Alazraki

Prologo dirigido a Ricardo Monreal: Ricardo ya sé que no lo vas a hacer, pero ¿no crees que sería fantástico que tú y tu grupo afín de senadores de Morena decidan defender la institucionalidad de nuestro México lindo y querido y votar en contra de la iniciativa de Ley contra el INE que les acaba de llegar al senado?

Te aseguro que tu popularidad subiría unos 25 puntos.

Y sobre todo México consolidaría nuestra democracia.

Pero ya lo sé…

Lástima que no lo vas a hacer.

Estimados Paisanos, les platico:

Gracias a todos los amantes de la democracia y libertad, logramos a través de nuestros legisladores frenar la caprichosa Reforma Electoral que Andrés había propuesto.

Una reforma revanchista en la cual Andrés pretendía adueñarse de este Instituto para manipular la elección del 2024 y asegurarse el triunfo para la basura de su partido.

Esta reforma era un retroceso de 65 años para nuestro país.

Andrés está obsesionado en que Morena siga gobernando mínimo 12 años más.

No le importa cómo.

Él tiene que ganar como sea y punto.

Afortunadamente, en esta votación de una de las 3 reformas más importantes de su gobierno Don Andrés se la… ya saben qué…

Sin embargo, todos conocemos a Andrés.

Todos sabemos que si Andrés pierde, Andrés arrebata.

Todos sabemos que Andrés no sabe perder.

Todos sabemos que Andrés hará lo que sea necesario para ganar.

No importa cómo.

No importa el dinero que se tire a la basura ni las leyes que se tengan que modificar con tal de lograr su miserable propósito.

Como tampoco importa si se hacen trampas o no se hacen.

¿Se acuerdan de la gran frase célebre del candidato Andrés?

Sí, aquella frase que decía “Al diablo con las instituciones”.

¿Pues qué creen que acaba de pasar?

Andrés las volvió a mandar al diablo.

Andrés volvió a hacer trampa y mandó un proyecto de ley en la cual esa ley se lograría con una votación simple y como la mayoría simple en la cámara de diputados la tienen las basuras de Morena, Verde y PT, pues esa ley se aprobó por la mayoría simple.

Pero esos contenidos que le quieren modificar al INE, ¿qué creen?, no se pueden volver a someter, así lo dicta nuestra constitución.

Bueno con todo y lo que dice nuestra constitución, Andrés y sus basuras de legisladores la mandaron a dictaminar y en la votación, por supuesto que se aprobó y pasó a la cámara de senadores.

A pesar de que esta votación es ilegal los morenistas y sus aliados se la pasan por ya saben dónde y a seguir viviendo la vida loca.

Pero aquí no termina todo.

Como esta iniciativa traía un párrafo que dañaba a las basuras del PT y Verde, los morenistas tuvieron que modificar un párrafo para que las ratas del Verde y PT, ¿qué creen? les tocara una lana.

Amigos mexicanos:

Esta ha sido la macabra historia de cuatro años del gobierno de Andrés:

96 mentiras diarias en sus mañaneras.

Una corrupción rampante como nunca se había visto.

4 años sin presidente.

4 años con un candidato a la presidencia y 2 como coordinador de campaña.

4 años aislados del primer mundo, y 4 años apoyando a países gobernados por asquerosos dictadores.

Sin duda, hemos vivido con el peor gobierno de la historia.

Y lo peor de esta tragedia:

Todavía lo tenemos que soportar otro año y un poquito más antes que se vaya a La Chingada a descansar en paz y en tranquilidad.

Pobre México.

[email protected]

La realidad de las cosas

En esencia, la realidad de las cosas es que no podemos pensar que seguimos siendo parte del “Reino de Castilla” y que este señor no es un “virrey”, él tiene que comprender que sus intenciones maquiavélicas lamentablemente están fuera de época, es por ello que los mexicanos vamos a buscar, dentro del Estado de derecho, respetar y que se respete la Constitución para que no surjan más dictadores mediocres, como los que han sido típicos de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Guatemala, de Cuba y de Venezuela, lugares donde han destruido al pueblo y a sus constituciones, traicionando con ello a Simón Bolívar y a todos los pensadores que hicieron posible que tuviéramos regiones como la nuestra en donde existen las instituciones y se rigen bajo el magnífico instrumento que ha sido la Constitución, ya que ésta existe para respetarse, no para discutirse.

Por ahora hemos visto que han sido tantos los delitos cometidos por estas gentes, como por ejemplo el caso de la señora Kirchner, a quien han enjuiciado, a Trump, que está bajo juicio, a Sarkozy, quien también tiene un problema tremendo y por ello está en la cárcel.

Y así mismo muchos de los autonombrados “elegidos de Dios” por su ignorancia, por su soberbia y por su “viaje de ego” tan desubicado que tienen, no han hecho más que un terrible mal, tanto al planeta, como a la humanidad, así es que les sugerimos que se vayan todos a Cuba para que ahí busquen un progreso y una vida digna, ya que están acostumbrados y han sido sometidos a una esclavitud dictatorial.

Y luego entonces, y así como, vamos a luchas dentro del estado de derecho para poder ejercer y dar una credibilidad al futuro de nuestras hermosas republicas, vamos a hacer lo posible para acabar con gente mi.., como lo que son todos los de Morena y sus terribles institutos, que no respeta a las nuevas generaciones, ni al futuro de las repúblicas.

Que así sea. Secula, seculorum.

La importancia de vivir dentro de una democracia

¿Quién se inventó la democracia?

Los griegos fueron los primeros que pensaron que el Gobierno podía ejercerse de común acuerdo por todos los ciudadanos. En el Ágora (la plaza pública, que ellos inventaron) se reunían todos los varones aptos para votar y cualquiera que tuviera algo que decir podía tomar la palabra y opinar.

La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes.

El ejercicio de la democracia es el que mejor refleja los hábitos y costumbres cívicos de una sociedad, en la actualidad, esta práctica reclama la procuración de una experiencia política en la que la ciudadanía ejerza su derecho y tenga los conocimientos para tomar mejores decisiones.

En ese sentido, solamente con la participación efectiva, la voluntad, así como con la sinergia entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad la democracia se puede tornar en una realidad ideal.

En México, contamos con un sistema electoral democrático, competitivo y plural. Este sistema, sustentado en el principio básico de “una persona, un voto” permite que todas y todos tengamos la misma capacidad de incidencia frente a la política y ejerzamos de esta forma un control sobre el poder del Estado.

¿Qué necesita un país democrático?

Tomando lo anterior en cuenta, el régimen democrático tiene las siguientes características: Se fomenta el pluralismo; Se permite la competencia político-electoral; Se celebran elecciones auténticas y Se respeta el principio de mayoría.

¿Cuándo se usa la democracia?

La democracia es una condición que sólo puede ser alcanzada a través del respeto de los derechos fundamentales de los gobernados y, por consiguiente, del Estado de derecho. De igual forma, está íntimamente relacionada con la búsqueda de mayor igualdad social y la lucha eficaz contra la superación de la pobreza.

Es de humanos cometer errores y de sabios reconocerlos

Esto es como en muchos lados, cuando tomamos una decisión equivocada, claro, basada en las falsas promesas que hacen muchos de los candidatos que pretenden gobernar a un país, ya que cuando estos están promocionándose, a todo mundo le ofrecen las estrellas y la luna.

Lamentablemente la firmeza con la que hacen sus ofrecimientos causa un efecto de confianza en los ciudadanos, quienes al final le dan su voto creyendo que pronto se verá un cambio en la vida y en el rumbo del país, algo que ya obtenido el triunfo que pretendían, muchas veces queda en el olvido y el beneficio que era para todos resulta ser solo para unos cuantos.

La realidad es que finalmente resulta difícil saber quién es quién, quien dice la verdad, cuáles son sus verdaderas pretensiones o si vienen avalados muchas veces por “padrinos” importantes que son los que les dan el empujón para llegar hasta donde están.

Muchas de las veces la gente cree que en realidad el cambio de un partido puede ser un beneficio para sus pobladores, pero finalmente siempre resulta ser “más de lo mismo”.

Y no es malo que pretendan querer enriquecerse a costa de los demás, lo malo es que no hagan cosas positivas y constructivas para todos.

Es por todo esto que sería recomendable que en las próximas elecciones se analice, se investigue y se compruebe cual es la capacidad de los que nos quieren representar, de cuál ha sido su trayectoria y sus resultados, porque ya no podemos seguir probando quien es el bueno, el sincero y el capacitado para estar al presente de México.

Recordemos que nunca es tarde para remediar nuestros errores.

Un beneficio en perjuicio de quienes representan el futuro de México

Es cierto que muchas de las veces hay estudiantes muy dedicados que realmente merecen un incentivo, este porque los hace crecer en lo personal, y porque no, que saben que su esfuerzo les crea un beneficio, pero que se puede decir de muchos de los jóvenes que ni estudian, ni trabajan y que sólo se dedican a recibir “el beneficio” que el gobierno les brinda, por el solo hecho de ser “ninis”.

Esto es algo que no podemos entender, que reciban algo por nada, eso jamás se había visto en la historia del país, los jóvenes deben valorar lo que reciben, ya sea trabajando o estudiando para que sepan valorar lo que reciben.

Muchas de las veces este tipo de acciones solo los lleva a caer en el vicio del ocio, por eso es bueno recordarles a las autoridades y principalmente a muchos de los padres de familia que “el ocio es la madre de todos los vicios” y si queremos hijos sanos pues tenemos que actuar en su formación para que los jóvenes sepan que ya sea con el esfuerzo de sus manos o con el de su mente, pueden llegar a ser los grandes hombres del futuro.

Se debe entender que no es lo mismo brindar un apoyo a una persona de 65 años y más, que muchas veces ya no está apto para ejercer ciertos trabajos y/o que por otra parte, debido a su edad, ya no son contratados y no tienen ingresos para sobrevivir, a que le den a los jóvenes que están sanos, fuertes y jóvenes para ejercer una actividad que les genere una remuneración.

Esa es una diferencia abismal entre unos y otros… o ¿usted qué opina?

No siempre todos los cambios son buenos

Eso lo estamos viendo ahora con la pretensión que tiene el actual gobierno de querer hacer cambios en cuando a las reformas que pretenden hacer al INE, las cuales no han quedado claras ya que primero dicen una cosa y luego la otra.

Que estos cambios están basados en la Constitución, después que no son cambios a la Constitución, que solo son cambios en algunas leyes secundarias, entonces cual es la realidad de lo que pretenden hacer, es importante que quede claro para que todos lo entendamos.

Y por otra parte, si realmente fuera un beneficio para el país, todos los partidos votarían sin dudar para que se llevara a cabo, pero si no queda claro y tampoco refleja un beneficio, entonces porque algunas autoridades se molestan de no contar con el voto de los partidos que son de su oposición.

Esto es algo que no es entendible, ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué pretenden con este cambio? Es importante que recuerden que nadie está por encima de la ley.

Menos presupuestos a donde más se necesitan

Últimamente hemos visto cómo se van recortando los presupuestos en muchas de las áreas donde más se necesitan, tal es el caso de muchos de los niños con cáncer, quienes necesitan recibir tratamiento y medicamentos de altos costos que no pueden ser solventados por una familia.

Así mismo hablamos del desabasto de medicamentos de muchos centros hospitalarios, los cuales solo reciben lo básico, cómo aspirinas u otros, que son solo paliativos para engañar sus malestares.

Pero qué tal se han ido los gastos en la construcción de obras que quien sabe cuándo acabarán, pero el aumento de gastos que constantemente vemos necesitan de más y más presupuesto para seguirlas manteniendo.

Los impuestos de los mexicanos siguen trabajando, siguen generando, pero no en nuestro beneficio porque eso lo vemos en la inflación que crece cada día y con ello se empequeñece nuestro poder adquisitivo, pero eso tal parece no importarle a nadie.

Es necesario que se voltee a ver en donde es realmente se tiene que apoyar para el beneficio de quienes realmente lo necesitan, no para que el enriquecimiento de otros.

Un abrazo por cada balazo

Esa debería de ser la frase que debe reinar en México ya que cada vez es más frecuente que a lo largo y ancho del país se vea o se escuche como reparten balazos a diestra y siniestra, sean culpables o inocentes los que los reciben.

Esa es la inseguridad en la que estamos viviendo los mexicanos, porque por el momento rige la ley del más fuerte.

Es importante que se regrese al respeto al derecho ajeno, al respeto de las leyes y al respeto a nuestro prójimo para que esto cambie ya que lamentablemente vemos como rige la ley del más fuerte y de la falta de procuración de justicia.

Las cárceles están más llenas de personas que cometieron el error de robarse un pan para comer, que de gentes realmente responsables de miles de muertes o que tiene asociaciones delictuosas, esa es la triste verdad.

