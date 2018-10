Involucran a estudiantes en conflicto sindical de maestros

Fernanda Duque/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El conflicto entre integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo (Siteqroo) podría afectar a 240 alumnos de la Secundaria Técnica Número 30, quienes están siendo incitados por algunos docentes para intervenir a favor de las personas señaladas.

Tal como lo habían advertido, maestros del SNTE impidieron ayer el paso al personal del Siteqroo, que se ausentaron para realizar una huelga de hambre en Chetumal. Sin embargo, en la entrada de la escuela también se inconformaron los padres de familia, quienes no estuvieron de acuerdo en que los adolescentes fueran inmiscuidos en un problema que es externo al estudiantado.

De acuerdo con Silvia Chávez, tesorera del Comité de Padres de Familia del plantel, el maestro de Química, Víctor Manuel Reyes Herrera -miembro del Siteqroo-, pidió a los alumnos del tercer grado apoyar a los intendentes, Mario Ernesto Patrón Herrera, Georgina Cárdenas Aranda, y al contralor, Graciano Reyes López.

“A todos los alumnos les dijo: ‘mañana espero que todos ustedes me apoyen para ver que esto se convierta en un campo de guerra’, y eso no puede ser, no se pueden meter con los niños”, expresó la madre de familia, quien pidió que respeten los derechos de los adolescentes.

En cuanto al docente señalado, mencionó que habló con los estudiantes sobre el conflicto interno que ocurre dentro del plantel. “Dicen que la educación debe hacerlos críticos y pensantes, y yo le platiqué a mis alumnos cómo está la situación, porque es un problema que se está generando, no estoy incitándolos como dicen”, aseguró el profesor.

Al respecto, Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de Educación en la zona norte del estado, advirtió que se realizarán las investigaciones pertinentes al caso, y que se sancionará a los docentes que resulten responsables de este hecho, debido a que la manipulación de los estudiantes está prohibida.

Explicó que en el caso del personal del Siteqroo, estos deben de presentar un documento oficial para el reingreso a su centro de trabajo, mismo que tiene que ser gestionado en Chetumal por su sindicato, esto debido a que en el caso de la técnica 30, se emitió un proceso de cese en contra de los sindicalizados, quienes no notificaron su ausencia por huelga mediante oficio.