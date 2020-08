Alrededor de 185 adolescentes que aspiran a ingresar este año al nivel medio superior solicitaron a la SEQ la condonación del pago para presentar el examen de admisión, debido a la crisis económica que enfrentan sus familias por la pandemia de COVID-19.

Rafael Romero Mayo, subsecretario de Educación Media Superior y Superior en Quintana Roo, explicó que estos jóvenes corresponden a las zonas urbanas del estado, principalmente de Othón P. Blanco y Benito Juárez, a quienes tuvieron que facilitar el registro y la impresión de su pase a examen sin tener que pagar los 250 pesos que cobra el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval).

“Anteriormente se daba un apoyo en materia de reducción a los subsistemas que se encuentran en zonas vulnerables, como los telebachilleratos, se hablaba de hasta un 50% en condiciones normales, ahorita hemos mantenido esa política y si el chico no puede pagar, no pasa nada nosotros imprimimos su ficha”, dijo.

Indicó que estas condonaciones las absorbe el estado, ya que al ser una organización civil, se tiene que pagar la totalidad de las pruebas a Ceneval, cantidad que oscila los cuatro millones de pesos.

Asimismo, señaló que por primera vez se tendrá la participación de elementos de seguridad pública y tránsito para evitar que el próximo sábado y domingo -que se realiza la aplicación de la prueba- haya aglomeraciones de padres de familia afuera de las escuelas, tal como ha pasado en otras entidades.

En el caso de las instituciones, se indicó que en cada salón sólo podrá haber 16 jóvenes, los cuales 30 minutos antes deberán pasar antes por un filtro para verificar su temperatura, uso de gel antibacterial y cubrebocas en todo momento.

“Sólo van a ingresar con lápiz del número dos, goma y sacapuntas, de hecho se está recomendando que no lleven mochilas, bolsas, etc. Durante el examen se pedirá no intercambiar objetos, ni de lugar y no permanecer en los pasillos una vez que hayan concluido”, dijo.