Evitar inseguridad y bloqueo de vías son los principales retos del Corredor Interoceánico

El ambicioso proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que promete impulsar el desarrollo económico del sur de México, enfrenta serios desafíos que podrían obstaculizar su éxito, según advierten expertos y líderes empresariales en el Foro Coparmex. Nearshoring Talks: Retos para el nuevo Gobierno 2024.

Los principales obstáculos para este megaproyecto es la inseguridad y los potenciales bloqueos a las vías férreas, de acuerdo con Antonio Arranz, presidente de DHL Express. Durante su participación en el Foro Nearshoring Talks, indicó que la seguridad es el reto más crítico que enfrenta el corredor interoceánico.

“Lo que no quieres es que tu contenedor, un tráiler, se le cruce, como pasa en Michoacán, y de repente queden las vías cerradas dos o tres días”, advirtió Arranz. El ejecutivo enfatizó que para que el proyecto sea realmente el motor de desarrollo que se espera, debe garantizarse su funcionamiento ininterrumpido, lo cual requerirá un intenso trabajo de campo por parte de los gobiernos estatales.

La magnitud del desafío se hace evidente al considerar la escala de operaciones prevista, pues explicó que un solo barco post-Panamax puede traer entre 10,000 y 15,000 contenedores, ocupando un tercio de la capacidad del puerto. “Si se atoran las vías y llega el segundo barco, ya no funcionó. Es el tema que tiene que haber flujo. Si no hay flujo, esto no va a funcionar”, advirtió.

Por su parte, Raúl Ruiz Robles, secretario de Desarrollo Económico de Oaxaca, describió el proyecto como una “plataforma logística integral” que abarca mil kilómetros de vías férreas y diez polos de desarrollo. Ruiz Robles enfatizó que el objetivo no es competir con el Canal de Panamá, sino crear una plataforma que combine logística e industria para agregar valor a las mercancías que transiten por el corredor.

Carlos Sedano Rodríguez, titular de la Unidad de Promoción del Corredor Interoceánico, destacó los avances logrados, mencionando que se ha pasado de mover 9,000 contenedores al año a una proyección de más de 100,000 en tres años. Además, informó que siete de los diez polos de desarrollo ya han sido licitados a la iniciativa privada.

No nacen los bebés suficientes para satisfacer la tasa de reemplazo en países de la OCDE

Cada vez nacen menos bebés en el mundo para lograr la tasa de reemplazo, es decir, los nacimientos necesarios promedio para una siguiente generación son insuficientes. Ahora, esto se confirma con los datos más recientes sobre la Tasa Total de Fertilidad, TGF, revelados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el informe ‘Society at Glance 2024’.

En los países de la OCDE nacen 1.5 hijos por mujer, en promedio, lo que es inferior a la tasa de remplazo ideal de 2.1. En el promedio consolidado a 2023, Colombia es el cuarto país del bloque con la mayor tasa de fertilidad, con 1.7, aunque sigue siendo inferior a la de reemplazo. (Solo superado por Francia, México e Israel).

Si bien Colombia es de los promedios más altos, pero en Francia, se estima una tasa de nacimientos de 1.8 hijos en promedio entre las mujeres de ese país. Luego está México con 1.82 hijos por mujer y en primer lugar como el más fértil de la OCDE está Israel con una tasa de 2.8, siendo el único territorio de la organización que está por encima de la tasa de reemplazo.

Además de los miembros de la OCDE, la organización también midió la tasa de otros países. Entre ellos está China como el de menor tasa (1.1); a nivel regional aparece Perú (2.1), Brasil (1.6) y Argentina (1.8); todos por debajo de la tasa de reemplazo. Pero hay otros, que, como Israel superan o se acercan a esta tasa, entre ellos está India (2), Indonesia (2.1), Sudáfrica (2.3) y Arabia Saudita (2.4.)

La principal conclusión del reporte es que la tasa de fertilidad ha disminuido desde que se realiza la medición porque más mujeres ya no tienen hijos y las que sí, lo hacen más tarde. La edad promedio de la OCDE en la que las mujeres tenían hijos en 1980 era 27 años, en el año 2000 pasó a 28.6 y para 2022 se ubica en 30.9.

De la OCDE, Colombia es el país que tiene el promedio de edad de reproducción más bajo para 2022, con 27 años, casi cuatro años menos que el promedio de la OCDE. Al ver la cifra de Colombia en el año 2000, la edad media en la que las mujeres tenían hijos era a sus 26.5 años, una leve diferencia en comparación a Corea del Sur, que es el país con la tasa de fertilidad más baja (0.7) y además es el lugar donde las mujeres tienen la edad promedio mayor para tener hijos, 33.5 años, y al ver la cifra de 2000 la edad promedio estaba en 29 años, casi un lustro de diferencia.

“En los países del primer mundo, las mujeres retrasan su maternidad, como en Corea del Sur, que las mujeres están teniendo su primer hijo a los casi 34 años. Las mujeres deben estudiar, hacerse un lugar en el mercado laboral posterior a la terminación de sus estudios, viajar, conseguir pareja estable, etc, esto les puede tomar mucho tiempo. Además, inician tarde su maternidad y amplían sus periodos intergenésicos, es decir, el tiempo no alcanza para tener muchos hijos”, explicó Ángela Vega-Landaeta, doctora de filosofía en demografía e investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana.

La OCDE señala que detrás de las bajas cifras de fertilidad hay varios factores que influyen en la decisión personal de tener o no hijos, entre ellos está la seguridad económica y financiera, las normas sociales, las condiciones médicas, el entorno de políticas familiares y las condiciones del mercado laboral.

Indica que la fecundidad aumenta cuando las mujeres pueden empatar la vida laboral y familiar en igualdad de condiciones que los hombres. Vega-Landaeta concluye que cambiar la tendencia de natalidad solo dependerá de las mujeres. No es una decisión de los gobiernos o de la empresa privada. En los países económicamente más fuertes se han planteado muchas estrategias y sin embargo no se logra un repunte, ni contienen la caída”, dijo.