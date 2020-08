CANCÚN, Q, ROO.- Esta mañana de sábado 29 de agosto, miles de estudiantes se dieron cita en diferentes planteles de Quintana Roo para presentar su examen de admisión al nivel media superior.

Desde temprano, jóvenes se dieron cita en planteles de Cancún y Felipe Carrillo Puerto.

Siguiendo los protocolos de sanidad; así se lleva a cabo el examen de admisión a bachillerato en #FelipeCarrilloPuerto y #Cancún



Foto: Jesús Caamal

Foto: Jesús Caamal

Cabe recordar que dicho examen se lleva a cabo de manera presencial en cuatro horarios diferentes:

29 de Agosto: 8:00 a 12:30 horas/ 14:00 a 18:30 horas

30 de agosto: 8:00 a 12:30 horas/ 14:00 a 18:30 horas

El EXANI I del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval) se estará aplicando en diferentes sedes del estado.

Sábado 29 de agosto:

Benito Juárez

Bachillerato Modular Cecyte Cancún I

Bachilleres Cancún IV

Bachilleres Cancún II

Bachilleres Cancún Tres Bonfil

Bachilleres Cancún I

Cbtis No. 111 "Leona Vicario"

Cecyte Plantel Cancún I

Cecyte Plantel Cancún II

Cecyte Plantel Cancún III

Cecyte Plantel Cancún IV

Conalep Cancún I

Conalep Cancún II

Conalep Cancun III

Cetmar No. 41

Cbtis No. 272

Telebachillerato Comunitario Colonia Avante

Telebachillerato Comunitario Colonia Tres Reyes

Solidaridad

Cecyte Plantel Playa Del Carmen I

Cet Del Mar Playa Del Carmen No.36

Bachilleres Playa Del Carmen

Cecyte Plantel Playa Del Carmen II

Conalep Playa Del Carmen

Emsad Puerto Aventuras

Othón P. Blanco

Álvaro Obregón / Conalep Extensión Académica Río Hondo

Caobas / Emsad Caobas

Carlos A. Madrazo / Bachilleres Carlos A. Madrazo

Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano De López Mateos

Chetumal / Bachilleres Chetumal Dos

Chetumal / Cbtis No. 214 "Ignacio Allende"

Chetumal / Cbtis No. 253 "Miguel Hidalgo y Costilla"

Chetumal / Cecyte Plantel Chetumal

Chetumal / Cet Del Mar No. 10

Chetumal / Conalep Lic. Jesús Martínez Ross

Chetumal/Cbta No. 11 "Dr. Enrique Barocio Barrios

Josefa O. De Domínguez / Emsad Josefa O. De Domínguez

Mahahual / Emsad Mahahual

Nicolás Bravo / Bachilleres Nicolás Bravo

Othón P. Blanco / Bachilleres Chetumal Uno

Rio Hondo / Bachilleres Río Hondo

San Pedro Peralta / Emsad San Pedro Peralta

Telebachillerato Comunitario Allende

Telebachillerato Comunitario Felipe Ángeles

Telebachillerato Comunitario Juan Sarabia

Telebachillerato Comunitario La Unión

Telebachillerato Comunitario Luis Echeverría Álvarez

Telebachillerato Comunitario Sergio Butrón Casas

Telebachillerato Francisco Villa

Telebachillerato Jesus Gonzalez Ortega

Telebachillerato Ramonal

Domingo 30 de agosto:

Benito Juárez

Bachilleres Cancún Cuatro

Bachilleres Cancún Dos

Bachilleres Cancún Uno

Cbtis No. 111 "Leona Vicario"

Cecyte Plantel Cancún I

Conalep Cancún II

Conalep Cancún III

Cozumel

Bachilleres Cozumel

Cbtis No. 028 "José Vasconcelos"

Solidaridad

Cecyte Plantel Playa Del Carmen I

Cet Del Mar Playa Del Carmen No.36

Bachilleres Playa Del Carmen

(Con información de Fernanda Duque)