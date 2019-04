Incumplen 27 ex funcionarios ante Contraloría

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Contraloría del Ayuntamiento de Solidaridad confirmó que 27 ex funcionarios, de un grupo de 87, continúan sin aclarar presuntas irregularidades encontradas en su desempeño en la administración municipal pasada.

Rubén Delfino Amorejo López, contralor municipal, dijo que dichas personas serán requeridos nuevamente para que cumplan con las exigencias que marcan los reglamentos y en caso de que no lo hagan, los casos podrían llegar a términos judiciales.

“La investigación es aquí mismo dentro de la contraloría, ya que la Unidad Investigadora determine que hay elementos para proceder ante otra autoridad, pues ya se determinará con la sustanciadora que también depende de esta contraloría y en su caso, si es procedente a la Fiscalía o al Tribunal de Justicia Administrativa”, explicó.

Además de las observaciones por falta de documentación, varios ex funcionarios debían equipo que ocupaba el personal que estaba bajo su cargo.

“Les hacían falta documentación, en casos de Seguridad Pública equipo y Zofemat lo mismo, pero se han venido contestando las observaciones y la participación de la gente”, agregó.

Entre los ex funcionarios, también destacan algunos de la presente administración, como el caso del ex director de Ingresos, Jorge Gutiérrez Sánchez, y otros dos ex servidores públicos.

“Hay situaciones que inclusive nos han llevado a la separación de los funcionarios, como es el caso del de Ingresos (…) se manifestó un faltante de cerca de 480 mil pesos que se está integrando”, dijo en torno al caso de Gutiérrez Sánchez.

En el caso de los otros 60 ex funcionarios, el Contralor Municipal dijo que ya están libres de toda responsabilidad, debido a que se han presentado a completar las observaciones de entrega recepción.

“Son 87 los (ex) servidores públicos que fueron citados, de hecho muchos de ellos ya solventaron, ya no tienen ninguna responsabilidad, los expedientes que se están integrando pasarían a la Unidad de Investigación con la licenciada Génesis Paulina que es la encargada (…) de los 87 hablamos aproximadamente de 60 personas que han solventado sus observaciones”, comentó Almorejo López.

Destacó que una vez concluidas las investigaciones, se determinarán las acciones legales a seguir, en el caso de aquellos que no han aclarado las observaciones.