Lámparas de alumbrado público "reparadas" en Chetumal ya no funcionan

Ciudadanos evidenciaron que la mayoría de las lámparas del alumbrado público que fueron instaladas o reparadas durante los últimos meses de la administración del ex presidente municipal, Otoniel Segovia Martínez, ya no funcionan o presentan cortos circuitos que ponen en riesgo a los vecinos.

De acuerdo a la información obtenida a través de transparencia, entre febrero del 2020 y septiembre del 2021 se colocaron y dieron mantenimiento a cerca de cinco mil lámparas del alumbrado público de la capital del estado, en los que se invirtieron aproximadamente 28 millones de pesos.

Sin embargo, a solo unos meses los ciudadanos exhibieron que las lámparas led recién instaladas en la Avenida Universidad ya no funcionan, al igual que otros tramos de las colonias Proterritorio, Jardines, Payo Obispo, Solidaridad, Caribe, Adolfo López Mateos, Centro, y al menos otros 15 colonias más.

En algunos casos, como la ubicada en la calle Graciano Sánchez entre 30 de noviembre y 10 de Abril, una lámpara fue tan mal colocada que está rozando los cables de alta tensión del Comisión Federal de Electricidad, provocando cortos circuito.

Según el Programa de Inversión Anual 2021, se tenía programado que estas lámparas duraran al menos 10 años. En la información obtenida a través de transparencia no se detalla cuáles fueron las empresas que colocaron el alumbrado que no cumplió con este tiempo de funcionamiento.

“Parece que no pueden hacer nada bien. Lo peor de todo es que el ex calcalde Otoniel Segovia vino, hizo un caos con el alumbrado, desvió no sé cuántos recursos y sigue libre”, declaró don Fidencio Uicab Tun, vecino del fraccionamiento Caribe, que desde hace un par de meses presenta varias zonas oscuras apenas cae la noche, debido a que las lámparas que les instalaron no duraron ni siquiera seis meses.