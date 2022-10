Revelan audios en los que al parecer la nueva directora general del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo (ICA), Lilian Villanueva Chan, le pide al representante de un medio de comunicación de redes sociales “bajar información” de su página web y le recomienda que de hacerlo “vienen los convenios y te puede ir mejor”.

El hecho ocurrió en mayo de este año, mientras Villanueva Chan era directora de Comunicación Social en el municipio de Puerto Morelos, puesto que mantuvo hasta hace poco más de dos meses.

En un primer audio la ahora directora del ICA, le pide a quien ella llama “Michael”, del equipo del medio digital Periodismo QR, que la “apoye” bajando una nota publicada el 24 de mayo, en la que se revelaba el posible desvío de recursos de la directora de Cultura y las Artes de Puerto Morelos, Brittany Janet López García, por los festivales del Día del Niño en dicho municipio.

Exhiben audios de Lilian Villanueva extorsionando a un medio de comunicación [Foto: Facebook / ICA - Instituto de la Cultura y las Artes]

La entonces directora de Comunicación Social, intenta en repetidas ocasiones convencer a su interlocutor de retirar la información y fotos, dejando entrever que al hacerlo podría ser beneficiado con un convenio de publicidad con el ayuntamiento.

“Bájala por fa, nos va a ir mejor si la bajamos porque ya se le metió a mi jefa y me lo pidió, me dijo ‘dale por favor Lilian checa esto, ayúdame, apóyame’ (…) Mejor bájala y ganamos más. Nos conviene más; ahí vienen los convenios, te puede ir mejor y que no es a capricho ni pleito” . “Nunca te pido nada (…) sobre todo esos temas ahora son muy delicados Michael y más que nada por eso. Sólo esta vez te lo pido, échame la mano (…) y como quiera que sea la presidenta municipal va a ver tu disposición y eso siempre es recíproco” .

En un segundo audio, el cual aparentemente fue enviado después de la negativa de quitar la nota del medio digital, quien también fuera subsecretaria de Cultura en la administración de Roberto Borge Angulo, le reitera a “Michael” que retire la información e intenta amedrentarlo con la posibilidad de no “ser beneficiado” con algún convenio.

“Ok no te preocupes, si no lo puedes bajar no hay problema, solo quería saber en qué términos quedábamos, porque creo que ya había hablado contigo. La situación ahorita que ya se iban a firmar convenios, como te lo dije desde un principio, ahorita son apoyos casuales y esto iba a cambiar con los convenios, pero bueno, si no se puede no pasa nada” .

En un tercer audio, se puede escuchar a Lilian Villanueva Chan reclamar a su interlocutor por no sólo por no quitar la información solicitada, sino que también, reconoce que se le realizan pagos a este y otros medios por “hablar bien” del gobierno de Blanca Merari Tziu Muñoz, presidenta municipal de Puerto Morelos

“¿Pero a ti se te da apoyo para golpear a mi jefa? La vez pasada te dije que bajaras eso y no lo quisiste bajar, ya no sé qué procedió contigo. Se les está dando apoyo para que hablen bien de la actividad que se hace en el ayuntamiento o por lo menos que no golpeen. A ti al revés, el día que te pagué fue el día que golpeaste a mi jefa y a la directora de Cultura y a no sé qué tantos más. No se vale, ¿o sí lo ves bien?” .

Los audios salieron a la luz en medio del reclamo del gremio periodístico de salvaguardar el derecho a la información y la libertad de expresión, sobre todo en un contexto en el que hace apenas unos días apareció una manta en la que se amenazó a ocho reporteros y sus medios de comunicación por realizar su diaria labor informativa.