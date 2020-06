CovidiotasCun: exhiben en Instagram y Twitter a cancunenses que no se quedan en casa

Sólo tenían que hacer una cosa: quedarse en casa. Sin embargo, para muchos cancunenses esto no fue posible no porque tuvieran qué trabajar o realizar alguna actividad prioritaria. No: simplemente porque no quisieron.

Pero esta actitud de poco respeto a las restricciones de movilidad podría llegar a su fin de la única forma en que mucha de esa gente lo entiende: a través de volverse virales en redes sociales y no precisamente con un título de “lord” o “lady”, sino con uno más peyorativo: “covidiotas”.

¿Qué es un covidiota?

El término inicio como un hashtag en redes sociales para evidenciar a cualquiera que incumpliera con la cuarentena a causa del Covid-19. Poco a poco, de un trending topic pasó a un apelativo que se fue regionalizando en las mismas redes a fin de avergonzar a los ciudadanos de manera más directa y personal.

Y tú, ¿ya saliste en CovidiotasCun?

Bajo este tenor, se reveló de una cuenta en Instragram y Twitter que tiene por objetivo balconear a los usuarios de redes sociales en Cancún que prefieren irse de fiesta a bares o domicilios privados no sólo incumpliendo la restricción de movilidad, también sin importarles el cumplimiento de las medidas de sana distancia o evitar aglomeraciones innecesarias.

En Instagram, el mensaje es bastante claro:

“Quedate en tu pinche casa si no quieres estar aquí. Si conoces a alguien que deba aparecer mándanos DM con la razón y evidencia Twitter: covidiotascun”.

Entre sus primeras publicaciones, la cuenta en Instagram @covidiotascun enumera cómo es que puedes terminar en su galería:

Haces fiestas con más de 10 personas. Pones en riesgo a la salud de los demás. No tomas en cuenta las medidas de prevención. Sales de tu… casa. Crees que el Covid-19 es un chiste o “no existe”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Covidiotas Cancún (@covidiotascun) el 29 Jun, 2020 a las 8:26 PDT

Ver esta publicación en Instagram Margeli Valencia con sus amigos en Ventura park Una publicación compartida de Covidiotas Cancún (@covidiotascun) el 29 Jun, 2020 a las 12:44 PDT

Ver esta publicación en Instagram Y a Alexa Romo sigue sin importarle el covid. Una publicación compartida de Covidiotas Cancún (@covidiotascun) el 27 Jun, 2020 a las 6:04 PDT

(Con información de redes sociales de Instagram y Twitter)