Con uso de la fuerza, policías intentaron asegurar a un joven que presuntamente se negó a una revisión de rutina en el Crucero de Cancún, sobre la avenida Tulum, entre las avenidas Francisco I. Madero y José López Portillo.

A través de redes sociales se difundió cómo dos elementos de Policía Quintana Roo someten a un hombre, quien viste una camisa sin mangas color blanco con gris, pantalón de mezclilla y tenis negros.

En el video, que dura dos minutos con siete segundos, se observa a un agente policial aplicando una llave de estrangulamiento al sujeto quien se encontraba en el suelo forcejeando, esto tras presuntamente negarse a una revisión de rutina que consiste en la inspección de objetos personales como mochilas, portafolios y bolsas.

Transeúntes que se encontraba esperando su transporte, se acercaron para atestiguar el hecho, uno de ellos comenzó a grabar y señaló que no había razón para que el joven sea detenido: