Exige CCE al INM reactivación de pases de cortesía a beliceños

Chetumal.- Empresarios del sur del estado solicitaron formalmente al Instituto Nacional de Migración una reunión para conocer los motivos que originaron la suspensión de un acuerdo con Belice, que otorgaba pases de cortesía a beliceños para ingresar a México.

Eloy Stalin Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) delegación Chetumal, confirmó que esta semana se hizo la solicitud a las autoridades federales y se encuentra a la espera de la confirmación del día y la hora, así como la sede de la reunión, para entablar un diálogo con la encargada del Instituto, Araceli Fernández Santacruz Amador.

Comentó que el objetivo de dicha reunión es conocer porqué no se otorga el pase de cortesía a beliceños desde el seis de abril, toda vez que los acuerdos internacionales que pactaron ambos gobiernos, en materia migratoria hace algunos años, genera mejores condiciones económicas para Chetumal.

“No tenemos ningún argumento que ellos nos están estableciendo, se van a la aplicación tajante del criterio que si no tienes pasaporte pues no puedes cruzar la Frontera, en nuestro caso, cuando cruzan los mexicanos tenemos la oportunidad de sacar un permiso provisional cuando no tienes pasaporte y ese mismo criterio se estaba aplicando para beliceños”.

De no obtener alguna solución por parte del Instituto a nivel local, sobre la reactivación de los pases de cortesía a beliceños, los empresarios acudirán con Arturo Abreu Marín, Coordinador de Programas Sociales del Gobierno Federal, incluso, en última instancia, con Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México para solucionar este problema migratorio que genera pérdidas económicas a Chetumal.

Comentó que la meta del 2019 es alcanzar 600 mil cruces de beliceños, 50 mil más que el año anterior que fue de 550 mil cruces por la aduana fronteriza, sin embargo con esta disposición migratoria se afecta de manera negativa a las proyecciones anuales.

Según cifras del Consulado de Belice en Quintana Roo, hasta el momento son alrededor de 23 mil beliceños que no han podido ingresar a Chetumal con el pase de cortesía, desde el 6 de abril, solamente ingresan los que tiene pasaporte o Tarjeta de Visitante Regional (TVR), unos 300 al día.