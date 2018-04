Exigen a candidatos respuesta contra el ambulantaje

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Para el sector empresarial, uno de los principales lastres de los últimos años es el comercio ambulante, y es una deuda de los gobiernos estatal y especialmente municipal la cual debe atender por quienes buscan ocupar cargos de elección popular, pues a partir de ahí se están generando riesgos de otro tipo como el de inseguridad.

“Es un tema de urgente solución aquí y en todo el país, el ambulantaje ha crecido de manera exponencial, y aunque es algo que ven como normal no creemos que sea buena opción para la gente. El problema es que no aportan al gasto público, no dan seguridad social a sus empleados. El ambulantaje es hoy por hoy el cáncer en cuanto a seguridad porque todo va de la mano”, expresó María Elena Mata Pineda, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

También te puede interesar: Chetumal ‘declara la guerra’ a los ambulantes

Lamentó que en ese sector se esté generando una explotación laboral, e incluso se tiene la presunción de otros tipos de ilícitos porque “hay quienes trabajan para otras personas, no hay solo el ambulantaje sino que hay mujeres que están sometidas o juzgadas”.

"Hay quienes trabajan para otras personas, no solo el ambulantaje sino que hay mujeres sometidas".

Jorge Marzuca, gerente general de Playa Mamita’s reclamó que se está haciendo caso omiso al crecimiento del ambulantaje, que en el caso de los que venden comida no solo no generan aportaciones para los programas de gobierno sino que además ponen en riesgo la salud pública por el manejo insalubre de los alimentos.

“Nos hacemos ojos omisos porque como no están regulados ni en una base de datos no los podemos inspeccionar, y eso pega en la salud. Tenemos muchos ambulantes y acaso hay alguien que revisa como procesaron sus alimentos”, cuestionó el empresario.

Ambos indicaron que esas peticiones deben ser resueltas por quienes buscan cargos públicos en el proceso electoral que está en puerta.

“La gente que está buscando un lugar en la administración pública debe ver los problemas que estamos teniendo porque en el día a día, y en nuestro caso de aquí le pedimos a la presidenta (Samaria Angulo Sala) que se tomen cartas en el asunto pero de una manera urgente. Aunque el problema fue heredado por administraciones anterior es el problema persiste”, indicó Mata Pineda.