Exigen destitución de jefa de enfermería del ISSSTE Chetumal

Personal de salud de la clínica en Chetumal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se manifestaron ante la subdelegación del organismo para exigir la destitución de la jefa de enfermería recién designada, Argelia Noemí López Ruiz.

Los inconformes ya se habían manifestado el pasado viernes en el hospital, pero ante la respuesta negativa de las autoridades decidieron dar un paso más e iniciar guardias en la subdelegación.

Las quejas en contra de la jefatura de enfermería van desde trato humillante, agresiones, acoso laboral, manejo discrecional de los horarios de los trabajadores hasta castigos o amenazas con descuentos salariales a quienes incurren en las faltas que considera la mujer.

El subdelegado sindical, Rafael Medina Pérez, dijo que por el momento no tienen planeado suspender las actividades en el hospital, siempre y cuando las autoridades tomen en cuenta su petición de retirar a la funcionaria, nombrada recién el pasado 16 de marzo.

“No hablamos de uno o 10 trabajadores inconformes, sino que de los 108 empleados de la clínica, al menos el 80% está inconforme con su trabajo. Intentamos dialogar con ella, solicitarle de manera directa que cambie su actitud, recolectamos firmas para el cambio, pero nada de eso ha funcionado”, declaró Rafael Medina.

Por su parte, Argelia López se ha negado a dar entrevistas a la prensa.

Ante la presión de los manifestantes, el secretario general de la Sección 28 del Sindicato del ISSSTE, José Lorenzo Braga, inició una reunión con el subdelegado médico, Martín Perales Martínez, en busca de la conciliación.

Pero debido a que no se registraron acuerdos, se programó una segunda reunión, la cual será en una fecha aún por definirse. Los inconformes, por su parte, aseguraron que van a mantener su palabra de no suspender las actividades y la atención al personal en el hospital del ISSSTE, pero si sus peticiones no son escuchadas, podrían declararse en paro la próxima semana.