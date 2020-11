Romana Rivera caminó varios kilómetros por la zona hotelera de Cancún cargando con la foto de su hija Diana en sus manos, lo hizo custodiada de varios elementos de la policía, quienes la madrugada del 22 de febrero no pudieron impedir que desconocidos se llevara a la joven.

“Fue a casa de la familia de su papá. Hablé con ella a las nueve de la noche y quedamos en vernos la mañana siguiente porque cuando salía prefería que no viajara en transporte, yo la esperaba el sábado, le marqué y ya no me contestó, sus parientes no me dijeron nada sobre que había salido después”, dijo.