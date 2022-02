Exigen reparación del boulevard de Playa; empresa gasera provocó el daño

El Consejo Coordinador Empresarial exigió la pronta reparación del boulevard de Playa del Carmen donde una empresa destruyó la superficie para introducir un gasoducto que brindará el servicio a una parte de la ciudad.

Lenin Amaro Betancourt, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, mencionó que el daño que hizo la empresa a la principal vía de acceso a Playa del Carmen es grave, además que causa estragos en la carrocería de los automóviles.

“Es lamentable lo que está sucediendo con la empresa Gas del Noroeste, la cual ha ocasionado accidentes, una mala imagen porque está toda rota la parte del acceso a Playa del Carmen, pareciera que se está burlando de Playa del Carmen y este fin de semana con las lluvias se ha agravado porque ha quitado señalizaciones y es muy riesgoso”, dijo Amaro Betancourt.

Empresa gasera dañó el boulervard de Playa; exigen reparación

Dicha empresa le fue concedida una concesión para suministrar gas natural en la Quinta Avenida durante la pasada administración municipal, sin embargo en el tiempo que han durado las obras, no ha habido un control para reparar los tramos donde ha fracturado el asfalto con el fin de introducir sus tuberías.

No fue sino hasta el inicio de esta administración municipal que se buscó poner un alto a la empresa con una suspensión de sus trabajos y obligar a reponer lo dañado. No obstante, la situación no ha cambiado mucho y diversos tramos del boulevard Playa del Carmen, o carretera Federal 307, continúan en mal estado, incluso ha habido accidentes graves en la vía.

“Es importante que las autoridades tomen medidas, sanciones fuertes y hasta cancelar la concesión debido al no cumplimiento porque simplemente no sucede nada, por eso hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno para que hagan algo con la cometida donde están metiendo los ductos de esta empresa de Gas del Noroeste”, pidió Amaro Bentancourt.

Cabe recordar que constantemente activistas de Playa del Carmen han señalado que las obras constituyen un presunto acto de corrupción cometido durante la pasada administración municipal de Solidaridad, debido a que no se ha transparentado el contrato otorgado al particular.

