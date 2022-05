Existen políticos que son candil de la calle y obscuridad de su casa

Estamos en un momento muy chistoso, porqué, porque estamos viendo la existencia de problemas muy delicados en el país, los cuales no han tenido solución, no se han evaluado, no se han analizado, no se ha hecho una estrategia en el aspecto de la economía, la seguridad no existe, los feminicidios continúan, los homicidios aumentan, y de todo esto seguimos esperando una respuesta, porque seguimos sin una acción, no hay nada y no pasa nada.

Continuamos en una situación de status quo el cual es un estado inconveniente ya que demuestran que no tienen objetivos y que no cuentan con estrategias para apoyar y sacar a los mexicanos adelante.

Y ahora resulta que tienen ideas de hacer una alianza con algunos países centroamericanos los cuales están peor que México, y es ahí donde se ven los continuos errores que se tienen en política debido a una falta de liderazgo, en suma, un abandono completo a los niños y enfermos de cáncer, lo que demuestra que todas estas personas solo han sido traicionadas.

Respecto a la salud, tenemos que encontrar la fórmula para poder evaluar las circunstancias que nos rodean ya que estás han creado una depresión monumental en los mexicanos, ya que la Organización Mundial de la Salud, dice que en realidad son cerca de 15 millones de muertes a nivel mundial, ya que muchos de los informes que hemos conocido han sido manipulados, y es por ello, que la mentira marca claramente que no hay una verdad.

La pregunta es, ¿qué vamos a hacer?

La cifra real de muertes por Covid en todo el mundo es de casi 15 millones: OMS

El Covid-19 ha causado la muerte de casi 15 millones de personas en todo el mundo, informó este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dijo que el número de muertes atribuidas directa o indirectamente a la pandemia fueron subestimadas.

Los expertos de la organización estiman que 14,9 millones de muertes pueden asociarse a la pandemia, un total que incluye los 6.2 millones de decesos por Covid notificados oficialmente a la OMS por sus 194 países miembros.

El resto corresponde a muertes causadas por la Covid, pero que no fueron notificadas como tales, así como aquellas causadas por otras enfermedades que no pudieron ser atendidas debido a la sobrecarga que sufrieron los sistemas sanitarios en la etapa aguda de la pandemia.

La media utilizada por la OMS se llama exceso de muertes: cuántas personas murieron de más sobre lo que normalmente se esperaría en función de la mortalidad en la misma área y en la misma cantidad de tiempo antes de que llegara la pandemia.

En este resultado también se tomaron en cuenta muertes que desde cierto punto de vista se "evitaron" debido a que los confinamientos redujeron el riesgo de accidentes de tráfico y ocupacionales, explicaron los expertos en una rueda de prensa.

Por otra parte, es importante señalar que ya se habla de la llegada de una nueva variante del Covid, la cual dicen es mucho más peligrosa, por lo que los expertos pronostican que podría haber otros 15 millones de muertos, ya que esta nueva sepa se está mostrando mucho más peligrosa y agresiva.

Entonces es importante que lo consideren, todos aquellos que dicen o creen que ya estamos con el problema resuelto, para que no dejen de tomar sus precauciones. ¡A cuidarse!

Urge que Rusia y Ucrania logren llegar a un tratado de paz por el bien de todos

¿Por qué Rusia y Ucrania están en guerra?

El trasfondo de esta crisis es la negativa rusa a aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la antigua república soviética, a la que Moscú considera parte de su identidad y de su espacio de influencia, y cuyo control juzga vital para su seguridad. Putin cree que ambos países conforman “un solo pueblo”.

¿Cuántos muertos hay en la guerra de Rusia y Ucrania?

La OTAN cifra en 40.000 los soldados rusos muertos o heridos en Ucrania. Según la organización, Rusia habría sufrido entre 7.000 y 15.000 bajas desde que comenzó la invasión el 24 de febrero.

La guerra ya tiene 74 días y continúa, esto se ha convertido en un problema monumental para que la paz no sea una realidad, es importante reconocer que la paz es lo único que permite a los pueblos crecer.

Es por ello que vale la pena considerar el problema que está ocasionando el acuerdo que se tomó con el señor Biden, ya que este tipo de acuerdos primero tienen que ser aprobados por la Cámara de Diputados y por el Senado, esto quiere decir que el presidente tiene que proponerlo entre el Senado y la Cámara de Diputados y después de esto disponer.

Entonces siendo así, tenemos que darle un punto de partida a lo que estamos viviendo en el país en cuanto al sentido de la ley, ya que después de un año del terrible accidente de la Línea 12 del metro, (Medio de transporte que había sido reconocido por muchos años como una verdadera obra de ingeniería) no hay una respuesta clara de que fue lo que sucedió, ya que después de su caída, los ahora posibles candidatos a la presidencia, se desaparecen, no hay acción, no hay respuestas y seguimos esperando saber ¿Qué fue lo que pasó? Por otra parte eso quiere decir que existe la obstrucción de la justicia y eso no puede, es necesario recordarles que nadie puede estar por arriba de la ley, en las cadenas de mando, en las cadenas operativas y en las cadenas legales también hay niveles de responsabilidad, eso quiere decir que después de tantos eslabones de información, ¿nadie sabe nada?

Entonces el costo político de decisiones que se llevaron a cabo, con objetivos claramente marcados, no ha permitido que el estado de derecho se cumpla ya que los culpables no han sido presentados en el banco de los acusados para poder ser juzgados y castigados con la sentencia que marque la ley.

Al parecer es Rusia quien va ganando, entonces vemos como prevalece la sinrazón, la falta de cooperación y de respeto hacia los derechos de todas las gentes que nacieron en los lugares que están en guerra en estos momentos, como en el terrible escenario que se está viviendo en Ucrania, por ello es de vital importante pensar en encontrar las mejores soluciones y no preocuparse, sino más bien ocuparse para rescatar y disfrutar de una óptima y tranquila calidad de vida que es lo que se merecen nuestros hermanos humanos.

Carta dirigida a los fanáticos de Morena II (El PRI, el PAN y el PRD, gobiernan mucho mejor!)

Carlos Alazraki

Mis nada queridos fanáticos de Morena, tal y como les prometí la semana pasada aquí está la segunda parte de mi carta semanal.

Espero que les guste tanto o más, que la de la semana pasada, así que, si están de acuerdo, vamos a comenzar.

En primer lugar, los presidentes del PRI, PAN y PRD, jamás nacionalizarían la educación como en los países “semicomunistas”, donde tienen como gobernador a un dictador.

Ustedes en cambio, ya comenzaron a socializar a nuestro país con su ideología del siglo XX.

Eso es lo que buscan y pretenden, pero se la van a pelar y saben por qué, porque somos 110 millones de mexicanos que no se los vamos a permitir.

Siguiente, el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera del PRD, siempre le dio mantenimiento al transporte colectivo o sea el metro.

A la regenta Sheinbaum siempre le valió madres y dando como resultado 26 muertos.

A ningún presidente de los tres partidos se le hubiera ocurrido siquiera destruir al INE, a su presidente sí, él quiere controlar todos los poderes al igual que los dictadores en Latinoamérica para manejar a su juguete sin ningún contrapeso.

Sigamos, efectivamente los presidentes del PRI y del PAN mentían, pero lo que su presimiente, miente cada mañana se podría llamar, según yo, lero, lero, ya me los volví a chin… ya saben que… jajajaja, bien sigamos.

Los presidentes del PRI, PAN y PRD, jamás hubieran comprado a la Secretaria de la Defensa Nacional para asegurarse que no le hagan un golpe de estado.

Su presimiente no solamente los compró sino que los convirtió en una sociedad anónima muy productiva, muy.

Sigamos, en el cuarto año de gobierno los presidentes del PRI y PAN ya habían viajado un par de veces a los países más industrializados en el mundo para invitarlos, invitar a los empresarios de cada uno de estos países, para que vengan a México a invertir.

En el caso de su presimiente, él ha viajado solamente una vez a Washington para que lo regañe Trump.

Y mañana emprende su primera gira a Centroamérica y Cuba, para invitar a esos empresarios a invertir, sobre todo, a Cuba y Belice.

Y aprovechando el día de las madres, los presidentes del PRI y PAN, jamás hubieran invitado a cantar a Eugenia León y dejar afuera de los Pinos a las madres con niños con cáncer, feminicidios o hijos desaparecidos.

Andrés Manuel, si, a él no le importan en lo más mínimo.

Los presidentes del PRI y del PAN jamás permitirían que una dependencia contrate a su personal con 10 por ciento de conocimiento y 90 por ciento de honestidad.

A su presimiente sí le importó, contrató desde sus secretarios y secretarias de estado hasta el último colaborador, incluyendo, a la señora Sheinbaum.

Otra, los presidentes del PRI y del PAN, jamás decretarían que el 25 por ciento de los vuelos nacionales utilizaran una basura de aeropuerto como el Felipe Ángeles porque simplemente, jamás lo construirían.

De hecho ellos iniciaron la construcción de un aeropuerto a nivel mundial que Don Andrés canceló por resentido.

En cambio Don Andrés para taparle el ojo al macho, por la basura de aeropuerto que construyó, sí lo decretó.

Para finalizar, el presidente Calderón, del PAN, corrió a López Gatell por inepto.

Don Andrés lo contrató como responsable del manejo del Covid-19 dando como resultado 620 mil muertos. El cuarto lugar de más decesos en el mundo, abajo de India, Estados Unidos y Brasil.

Y por último, un favor, en estas seis elecciones estatales de junio, si quieren a México y a su Estado, por favor, ¡No voten por Morena!

[email protected]

México, tiene el cuarto lugar en criminalidad en todo el mundo

La nación mexicana se ubica debajo del Congo, Colombia y Myanmar en un listado de 193 países con mayor crimen organizado

Un informe elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional ubicó a México en el cuarto lugar de países con mayor crimen organizado.

Según el estudio, la nación gobernada por Andrés Manuel López Obrador se ubica tan solo debajo de Congo, Colombia y Myanmar, que han sido identificados como países en conflicto y con gobiernos frágiles. El listado está elaborado tomando en cuenta 193 naciones.

México, de acuerdo con el documento, cuenta con unos de los grupos criminales más sofisticados del mundo. ”Los cárteles de la droga controlan el territorio en gran parte de México, cooptando al Estado a través del soborno y la intimidación, con el objetivo de facilitar sus actividades ilícitas”, se lee.

Aunque el país ocupa el cuarto lugar en criminalidad, encabeza otros mercados criminales como trata, tráfico de personas, armas, comercio de heroína, cocaína, cannabis, drogas sintéticas, delitos contra la flora, fauna y recursos no renovables.

“México es un país de tránsito para la trata de personas, principalmente para las víctimas centroamericanas que se dirigen al norte (EU). El tráfico sexual también es sustancial”.

Uno de los factores que reduce la capacidad del Estado mexicano para combatir el narcotráfico es la pérdida de democracia.

“Las deficiencias estructurales del sistema legal de México obstaculizan su capacidad para combatir el crimen organizado. Aunque el país ha ratificado una variedad de tratados internacionales y tiene numerosas leyes relacionadas con el crimen organizado, estas no se aplican bien y están paralizadas por la corrupción”.

México sigue siendo el principal traficante de heroína y mariguana consumidas en Estados Unidos, país en el que ha incrementado el consumo de opiáceos. Sobre estos últimos, el país mexicano se ha convertido en los últimos años en uno de los principales productores. “Los cárteles mexicanos también participan en la producción y el transporte de metanfetaminas y, cada vez más, de fentanilo”.

El informe también destaca el asesinato a periodistas. Apenas el jueves, fue ejecutado el noveno comunicador en lo que va del año. Se trató de Luis Enrique Ramírez, columnista del Debate y director del portal Fuentes Fidedignas.

Ramírez fue encontrado sin vida y emplayado en un tramo carretero de Culiacán, Sinaloa. Por el homicidio, el gobierno federal envió un equipo especializado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para apoyar en las investigaciones.

Al menos 543 grupos armados -nacidos entre 2009 y 2020- conforman la geografía criminal de México. Así lo demuestra un estudio realizado por la organización Crisis Group, que clasifica a estas bandas en criminales, autodefensas y organizaciones con inclinación política.

De acuerdo con Crisis Group, estas células delictivas varían en tamaño y alcance. Al menos 212 operan como escisión de organizaciones criminales más grandes, como el Cártel de Sinaloa -conocido también como La Federación- que tiene el mayor número de brazos armados.

El estudio revela que 107 de estos grupos se originaron como resultado de divisiones de cárteles, por ejemplo Los Zetas, que en 2010 controlaban desde Tamaulipas a Guatemala y ahora existen como organizaciones independientes, siendo el Cártel del Noreste y los Zetas Vieja Escuela.

Alrededor de 87 grupos criminales se aliaron con organizaciones criminales por un corto tiempo y en ciertas regiones del país. El estudio clasifica a 10 organizaciones delictivas como la agrupación de varias bajo un solo nombre, entre ellos Cárteles Unidos que pelea contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.

Y está debe ser la punta del iceberg, porque habría que ver cuantas ramificaciones de estos grupos existen a nivel mundial, así como también ver que corresponsabilidad legal tienen los cárteles que operan en otros países.

Sería bueno que se diera a conocer cuántos grupos criminales hay en otros países, como en Rusia, en Francia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en México y otros más.

Lo interesante sería que la ONU formara un Comité para investigar esta terrible realidad y poder tomar medidas correctivas para comenzar, de alguna manera, a resolver este mega problema.

En relación a este tema, hemos visto ya en el pasado a grupos terroristas, como el Irish Republican Army, (IRA), en Irlanda, que depuso las armas y se convirtió en partido político, el cual y aún después de 30 años, sigue siendo un partido que ha tenido una gran participación en el desarrollo político, económico y cultural de Irlanda.

Este puede ser un claro ejemplo de lo que se puede lograr en el resto del mundo, todo esto encaminado a poder gozar de una calidad de vida que permita a todos los seres de la sociedad que florezcan, ya que es su derecho universal.

Y respecto al tema de los periodistas, estamos viendo cómo una vez más, otra semana más, hasta parece que estamos repitiendo la misma noticia, pero lamentablemente nos damos cuenta que sólo cambia el nombre y el lugar de la nota, ya que es triste ver que siguen asesinando a más periodistas. ¡Basta ya! ¿Hasta cuándo…?

Morena busca la dictadura

(Luis Pazos)

La reforma electoral de Morena crea el monopolio del gobierno en los procesos electorales, al desaparecer votaciones estatales y locales, lo que consolida una dictadura.

Las reformas que propone el presidente López Obrador implican 18 cambios más a la Constitución, buscan consolidar el monopolio del poder y restarle representatividad a la oposición, a los organismos autónomos electorales y darle más control al Ejecutivo Federal en las elecciones, no solo en las federales, también en las estatales y municipales.

El organismo que denunció los excesos y descaradas violaciones a las leyes electorales por Morena, como tapizar el país con propaganda a favor de “Que siga AMLO”, fue el Instituto Nacional Electoral, INE, al cual busca desaparecer una de las reformas propuestas por Morena, y crear otro del cual tendrá un control completo el Ejecutivo. No hay ningún beneficio a la democracia con esa reforma, que destruye una de las pocas instituciones que actúa independientemente en las elecciones.

Otra reforma propone reducir de 40 a 33 por ciento el porcentaje de votos en relación con el total del padrón electoral, para que sean vinculantes las consultas de revocación de mandato. Al parecer, planean presentar en 2024 otra consulta populista de revocación de mandato, donde pedirán ampliar por dos años más el gobierno de Morena. En la pasada revocación de mandato, a pesar del acarreo y los cientos de millones gastados ilegalmente en propaganda, Morena solo consiguió 18 por ciento de votos en relación al total del padrón electoral.

La reforma que plantea la reducción de diputados de 500 a 300 y la supresión de los plurinominales, aumenta el porcentaje de votos de Morena con los mismos votos que obtuvo en la más reciente elección. De 55.2 por ciento de la votación para Morena y 44.8 por ciento para la oposición, si se reducen a 300 diputados, Morena tendría 62 por ciento de la votación y la oposición 38 por ciento. Morena estaría a 4 por ciento de obtener el 66 por ciento, porcentaje con el cual podría cambiar a su antojo la Constitución y ampliar su mandato dos años más después de 2024.

La reforma electoral de Morena crea un monopolio de los procesos electorales por el gobierno federal al desaparecer votaciones estatales y locales, lo que consolida una dictadura.

Muchos ciudadanos no se percatan que de aprobarse las reformas propuestas por el presidente López Obrador, convertirían de hecho al gobierno de Morena en una dictadura, donde ya no funcione la división de poderes. El Ejecutivo tendría un poder absoluto para gobernar al país. Una sola persona decidiría los destinos del México sin ningún límite.

Esconde la familia de García Luna millones de dólares

El gobierno de Estados Unidos a través de un memorándum de respuesta a la defensa del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna —que alegaba que su cliente no tenía capacidad para interferir en su proceso judicial—, señaló que la familia del ex jefe policíaco ha ocultado millones de dólares de riqueza inexplicable durante la tramitación del caso penal.

A finales del mes pasado, César de Castro, abogado del ex funcionario mexicano preso en EEUU, argumentó que su cliente no tenía relación con ningún grupo criminal, por lo que el jurado de su juicio no debía ser anónimo. Sin embargo este viernes, en una misiva se detalló que en 2020, la familia del ex jefe policíaco usó una de las compañías pertenecientes a García Luna para financiar gastos personales.

En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró congelar 11 cuentas relacionadas con familiares de García Luna, quien fue detenido en el aeropuerto de Dallas, por supuestos nexos con el narcotráfico.

“(Las cuentas son de) seis personas físicas (y) cinco personas morales, incluyendo familiares del señor García Luna”, señaló el entonces titular, Santiago Nieto.

El gobierno de Joe Biden también advirtió que un jurado del que se conozcan sus identidades podría generar represalias por parte del Cártel de Sinaloa.

García Luna ha argumentado que un jurado anónimo y parcialmente secuestrado podría poner en duda su presunción de inocencia. Además de asegurar que los delitos de los que se le acusa no son de carácter violento, por lo que no tiene la capacidad de interferir en su proceso judicial.

Hace tres años, en el llamado juicio del siglo, en el que se le sentenció a cadena perpetua a Joaquín el Chapo Guzmán, una veintena de personas anónimas conformaron el jurado del proceso penal del líder del Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad Pública está preso en Estados Unidos desde diciembre de 2019. Las autoridades lo detuvieron en Dallas, Texas, y se le acusa de tres cargos de narcotráfico.

Según Estados Unidos, García Luna ayudó al Cártel de Sinaloa en sus operaciones desde el 2001, antes incluso de ser nombrado secretario de Seguridad. A cambió recibió sobornos millonarios.

Antes de su juicio en Estados Unidos, las autoridades mexicanas tienen la intención de extraditar a García Luna al país, donde se le requiere por el delito de enriquecimiento ilícito.

El caso se encuentra en la Corte de Brooklyn, Nueva York, donde se escuchó por primera vez el nombre de García Luna, durante el juicio del siglo.

En 2018, durante el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán, el narco Jesús el Rey Zambada aseguró que hizo pagos millonarios a Genaro García Luna.

Zambada, el primer cooperante de la fiscalía en la causa contra Guzmán, explicó ante un jurado en Brooklyn, Nueva York (EU) que realizó en concreto dos pagos para garantizar la protección de su hermano mayor, Ismael el Mayo Zambada, fundador y jefe del Cártel de Sinaloa, y evitar así que fuera detenido.

El primer soborno —que se produjo en un restaurante en 2005— ascendía a 3 millones de dólares. García Luna estaba al mando de la agencia federal de investigaciones. A este siguió otro de entre 3 o 5 millones de dólares en 2007 cuando García ya era secretario de Seguridad Pública.

-¿Se reunió con García Luna en un restaurante?, le preguntó entonces el abogado William Purpura.

“Sí”, respondió el Rey Zambada. De acuerdo con el testimonio, el efectivo iba en un maletín y el primero tenía como propósito conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán, Sinaloa, a una persona de confianza del cártel para así “tenerlo en el bolsillo”. El Rey aseveró que se trataba de dinero del Mayo.

Además, indicó que García Luna tenía “un compromiso en firme” con el clan formado por los hermanos Beltrán Leyva. Para garantizar la protección de la organización, añadió, entre 2006 y 2007 juntaron con sus socios 50 millones de dólares que desembolsaron a través de los sicarios Édgar Valdez Villareal, la Barbie, y José Gerardo Álvarez Vázquez, el Indio.

A un año del colapso de la Línea 12, las autoridades capitalinas no tienen una respuesta

Autoridades capitalinas contrataron a la empresa noruega DNV para que realizara los peritajes necesarios que explicaran las causas por las cuales se desplomó el tramo Olivos - Tezonco de la Línea 12 del metro

La noche del 3 de mayo de 2021 el tramo que conectaba a las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) colapsó inesperadamente dejando un saldo de 26 personas fallecidas y alrededor de 100 más lesionadas. A un año del trágico suceso, aún no hay responsables o explicación alguna del por qué una de las principales obras públicas de la capital mexicana no logró garantizar la seguridad de sus usuarios.

Desde la tragedia, autoridades de la Ciudad de México informaron que se realizarían los peritajes necesarios para esclarecer los motivos del colapso y para ello, contrataron a la empresa noruega DNV, la cual desde el 16 de junio de 2021 entregó un primer informe que contenía los resultados de sus primeras indagatorias y del mismo modo, el segundo fue entregado a autoridades capitalinas el pasado 7 de septiembre del mismo año.

A inicios de este 2022, el último informe causa-raíz se entregó a las autoridades capitalinas, no obstante, éste resultó no ser de su agrado por lo que tomaron la decisión no solo de no hacerlo público sino que incluso les rescindirán el contrato y presentarán una demanda civil en contra de la compañía noruega.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó el informe causa-raíz de la empresa noruega como “deficiente, tendencioso y falso” además de que aseguró que se detectó un posible conflicto de interés entre DNV y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Es un caminito que está ligado a ‘Mexicanos por la Corrupción’ y a un presunto conflicto de interés que nosotros detectamos en el momento en que se comienza a desarrollar el tercer reporte, porque entre otras cosas, aparece un abogado (Héctor Salomón Galindo Alvarado) que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Por lo anterior, el gobierno capitalino rechazó este informe al asegurar que la firma no cumplió con su propia metodología, entregando un “reporte político” ya que está vinculada con el conservadurismo.

De acuerdo con lo declarado por Claudia Sheinbaum, el tercer informe del peritaje realizado por la compañía noruega DNV está lleno de inconsistencias y deficiencias entre las que destacan la falta de hipótesis alternativas y las razones de su descarte; la ausencia en el modelo de un análisis más detallado de la fatiga inducida por distorsión, y la falta de explicación sobre la exclusión del “Tramo espejo” como referencia empírica y analítica. Adicionalmente, se argumentó que el análisis raíz-causa no se realizó siguiendo su propia metodología.

Fue hasta este tercer informe que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México detectó dichos defectos, pues aseguró que al menos hasta el segundo informe entregado por la empresa, el proceso de investigación se estaba llevando con pulcritud.

Pese a que el mencionado informe no se ha hecho público, quienes ya lo han leído declararon que el documento no solo destaca fallas en la construcción del tramo que se desplomó la noche del 3 de mayo de 2021, sino que también apuntó una evidente falta de mantenimiento a la estructura de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Ante ello, autoridades capitalinas anunciaron la recesión del contrato establecido entre el gobierno y la empresa noruega DNV, además de anunciar que presentarán una demanda civil por conflictos de interés.

Por su parte, la compañía noruega DNV respondió que el tercer informe se entregó en tiempo y forma, con la metodología, el mismo rigor y los mismos estrictos procedimientos internos de calidad y revisión que los dos informes anteriores.

Asimismo, negó que exista un conflicto de interés de un empleado de su firma contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El aludido (Héctor Salomón Galindo Alvarado) no tiene autoridad, interferencia o poder de decisión sobre los informes, ni participó en la investigación del incidente ni en la redacción de los entregables en ningún momento”, señaló DNV.

Notas para reflexionar

Aquí la pregunta es, porque si existen tantas gentes que están sacando información sobre el nepotismo así como también de todos los abusos que ha cometido López Obrador junto con las gentes que él ha seleccionado como parte de su equipo de trabajo, quienes solo han demostrado que son verdaderas lacras, ¿por qué hasta ahora aparecen los informantes haciendo denuncias, si ellos ya sabían que estaba pasando?

¿Porque son tan poco hombres? ¿Qué les pasa?, que no tienen educación, valores morales y respeto a las instituciones, no tienen nada, estos señores son una bola de coyotes que solo están viendo cómo se acomodan.

Deben tomar en cuenta que los coyotes al igual que los perros, todos se mueren de sarna.

Para muchos mexicanos esto es molesto, que no den la cara cuando es necesario hacerlo por el bienestar de todos, estos abusivos parecieran ser una bola de gentes que están dentro del closet, como los homosexuales, que solo salen cuando ya los descubrieron,

¿Por qué no hicieron nada antes? en fin, que los juzgue el diablo en el infierno.

Sería bueno que se quedará en Cuba para ver si allá si puede sacar a ese país de la crisis en la que se encuentra.

El presidente y sus sofismas

En ésta Cuarta Transformación de la República y por sobre todo a Andrés Manuel López Obrador, se les identifica e identifica con frecuencia por el constante uso y abuso de sofismas. Sofisma es aquél razonamiento con el que se pretende convertir en verdadero algo que a todas luces es falso. La verdad es que dicho así e identificado su uso con la forma de conducir y gobernar a México ello suena fatal.

Una de las formas de sofisma más utilizadas por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos parte de responsabilizar de sus fracasos para gobernar al pasado, al neoliberalismo, a los fifís y/o a la oposición. Así, por ejemplo, en sus conferencias mañaneras –abusa y utiliza a menudo su sofisma—cuando como autoridad se queja de la falta de comprensión de sus gobernados. Como político pretende convencer diciendo que en ésta Cuarta Transformación de la Nación él acabó con la corrupción.

Naturalmente, resumida su postura de ésta forma, para México es muy fácil refutarle:

¿Y la casita de Houston apá? ¿y las casitas de Gertz apá? ¿y las casitas de Bartlett apá?

Lo único que ocurre es que Andrés Manuel López Obrador en su carácter de presidente —no había dicho, ni pensado eso—. Total: “un pequeño detalle”.

Para la Cuarta Transformación de la República, el sofisma es una tentación ineludible y un peligro constante del que no procuran huir. No son sus sofismas los que le harán ganar los votos y conservar sus simpatías. Todo ello lo destruyen los razonamientos ingeniosos de la abogacía y del México pensante y por sobre todo lo brillante en cómo se exponen. Y si a ello le agregamos el que se tiene la razón, mejor.

Además a nuestro Primer Magistrado de la República se le achaca tener un afán enloquecido por polemizar. Muy a propósito de ello, la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, formula una petición: Líbrese México de discutir con Andrés Manuel sobre cuestiones políticas o de corrupción. Para ese personaje de polémica pocas veces trata de tener la razón, sino lo que trata es de defender la corrupción. Pero ésta es parte de la grandeza de quienes no pensamos como él. No pretendemos tener la verdad y la razón nosotros. Pretendemos que esa razón se le dé a nuestro México, al cual nos debemos y al que prestamos nuestra fe para que se corrija el rumbo.

¿Y cómo se corrige el rumbo? ¿Con más sofismas? O con la verdad, probidad y justicia.

México tiene y cuenta con cartas que no son de sofismas, México conserva cartas ganadoras, abruptamente insospechadas, que hace innecesaria aquella actuación de sofismas por cada mañana.

Esa carta se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello tenemos que aplicarla en contra de la corrupción propiciada por la narco-política, dentro del entorno de procuración e impartición de justicia.

Más claro que el agua. Ello no es un sofisma.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]

Porque no organizamos Fiestas…….. hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com