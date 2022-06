Experimento fallido la primera bancada de diputados morenos en Q. Roo

El ensayo que significó la primera camada de diputados morenos en Quintana Roo está a punto de terminar, la de la XVI Legislatura, y con ello se espera que asuman diputados realmente comprometidos con los ideales de la 4T, mientras que los salientes pasarán a ser parte de los fallas del experimento político.

Y es que varios de los salientes no pasaron la prueba de calidad, ya sea porque cambiaron de bando a la primera o de grupo político para adherirse a quien más les convenía, como sea, esos diputados desperdiciaron la oportunidad política y pasan sin dejar huella alguna, al menos aquellos que fueron electos en el 2019 bajo las siglas de los partidos de la 4T.

La mayoría de estos diputados no aplicaron en ningún momento la austeridad república, todo lo contrario, como al viejo estilo de los legisladores priístas vieron la oportunidad de enriquecerse y no le respondieron a los ciudadanos que les dieron el voto.

La consecuencia de sus actos fue no ser tomados en cuenta para la reelección, y no se les ve posibilidad que formen parte del gobierno entrante, no al menos en cargos relevantes, ya que, como dije, se olvidaron del pueblo.

Así concluyen los días de la primera bancada formal de Morena en el Congreso local, quienes serán relevados por una mayoría de legisladores que tienen en sus hombros cumplir con la gran expectativa de los ciudadanos, además de trabajar coordinados con la gobernadora Mara Lezama que ha prometido acabar con la brecha de desigualdad que existe en Quintana Roo.

Por otro lado, y dicho sea de paso, no hay duda que toda propuesta legislativa sea aprobada por unanimidad, ya que no se ven ánimos en los 4 diputados de oposición en tomar en serio ese papel, sino que más bien serán aliados cómodos los dos años que durará la XVII Legislatura.

En la legislatura que inicia en septiembre próximo hay varias particularidades, como el hecho que habrá 21 diputados de los partidos que conforman la 4T, lo que les da más que mayoría calificada, y de los 25, 16 son mujeres, lo cual ha prendido los focos de esperanza en el género femenino de la entidad. Hasta la próxima.