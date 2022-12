Experto de Ecosur explica el misterio de los animales que giran en círculos

Por Christian Calzada / Eduardo Morales

Luego de que se viralizó un video donde un rebaño de ovejas es captado caminando en círculos en una granja de Mongolia, el Doctor Yann Hénaut del Colegio de La Frontera Sur (Ecosur), concedio una entrevista para Novedades de Quintana Roo respondiendo las dudas debido a la confusión y miedo de las personas por este extraño comportamiento. Y no, no se trata del fin del mundo.

El especialista en Comportamiento y Ecología Animal, aseguró que el comportamiento de las ovejas es “normal”, debido a que son animales de granja y estos suelen tener la llamada “mentalidad de rebaño”, donde suelen seguir al líder de la manada. En cuanto el porqué cierto tipo de animales son capaces de realizar este comportamiento, el experto aseguró que pueden ser por distintas razones científicas:

Entre las otras respuestas para este fenómeno, Hénaut sugirió que se podría tratar de un efecto debido al contagio de listeriosis, debido al consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes. Sin embargo, esto solo sería una hipótesis, ya que primero se tendría que realizar el estudio veterinario a cada uno de los animales para corroborarlo.

Sugirió que otras bacterias como la Taenia (tenia o solitarias) también podrían influir en su comportamiento. Otra de las explicaciones que ofreció el experto en Conducta Animal y Entomología Aplicada, dijo que solo podría tratarse de un reordenamiento, donde el líder del grupo es seguido por el resto de los mamíferos.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK