PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cedhqroo) ha iniciado una investigación por el caso de uno de los lesionados en la explosión del ferry en Barcos Caribe, que no fue trasladado a clínica privada sino que lo estuvieron llevando entre las dos clínicas locales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Moisés Pacheco Forbes, tercer visitador de la Cedhqroo, informó que se está revisando que no hayan ocurrido presuntas negligencias durante su traslado, atención y canalización, además de brindar acompañamiento para prevenir que ocurra alguna situación de “revictimización” contra quien sufrió un trauma en la explosión del navío el pasado 21 de febrero.

José Rafael Noh Chan, quien venía de trabajar de Cozumel reparando cajeros, aparece en los videos y fotos de la atención de cuerpos de emergencia, pero no en las listas oficiales de heridos difundida por las autoridades locales, además de que sus pertenencias desaparecieron, sin que ninguna autoridad ministerial lo hubiera considerado.

"La libré gracias a Dios, pero me llevaron al IMSS de Villamar 2, no tenían ni diclofenaco y paracetamol, me dieron de alta para que fuera a pedir mi consulta al IMSS de la avenida 30 a mi médico familiar, la unidad que me trasladó le estuve pidiendo que me llevara a un servicio particular la cual se negó. Por cuenta propia tuve que ir al hospital privado", relató la víctima la tarde del pasado jueves.

Sin embargo, el reporte médico del IMSS, al cual tuvo acceso Novedades Quintana Roo, señala que Noh Chan fue recibido en el área de Urgencias, a las 13:43 horas. El diagnóstico fue que el paciente se encontraba “despierto, cooperador, neurológicamente íntegro, a la exploración física cardiopulmonar sin compromiso, sin lesiones externas visibles”. Agrega que Noh Chan expresó tener dolor a nivel del hombro y la muñeca que limita el movimiento.

“A él le dolía mucho la espalda y la cabeza y tenía que venir para su incapacidad, como tengo enferma a mi hija no lo pude acompañar, hasta que me llamaron que se había desmayado. No le hicieron ni radiografías cuando pasó lo de la explosión. Fuimos a ver al muelle si alguien había guardado sus cosas, pero nadie sabe. Yo lo que quiero es que él esté bien nada más”, explicó Edna Araceli Barrios, esposa del joven lesionado.

En el documento del Seguro Social, se informa, sin embargo, que Noh Chan fue ingresado a observación intermedia y se le “canalizó vía periférica e inicia manejo con analgésicos”. Le hicieron radiografías de antero posterior y lateral de hombro y muñeca izquierda. Se le indican y suministran analgésicos, anti inflamatorios y se le extiende incapacidad por un día y se da de alta con cita en su UMF para seguimiento.

Noh Chan tenía pensado ir a interponer su denuncia ante el Ministerio Público de la Riviera Maya, ya que específicamente su teléfono celular y caja de herramientas desaparecieron sin que nadie le haya dado una respuesta, sin embargo previamente pasaba a solicitar su incapacidad a la clínica 11 del IMSS cuando sufrió un desmayo, por lo que tuvo que ser ingresado al área de Urgencias.

El IMSS confirmó que ayer Noh Chan se presentó en su Unidad Médica Familiar (No. 11) a solicitar atención médica fuera de su horario asignado (vespertino), sin referir que se trataba de una de las personas lesionadas en el incidente del barco. Se le invitó a utilizar el servicio de UNIFILA para ser atendido por un médico familiar fuera de su turno, mientras esperaba en la atención sufrió un desmayo por lo que personal médico le brindó la atención de primeros auxilios. Los pasó al servicio de Atención Médica Continua donde es estabilizado y canalizado. Se le extendió incapacidad temporal para el trabajo.

El instituto indicó que la Unidad Médica lo enviaría para su atención al servicio de psicología y psiquiatría para descartar Trastorno de Estrés Post Traumático (TEPT), trastorno psicológico que aparece días después de un evento estresante. Además se le enviará a traumatología, para revalorar sus dolores articulares asociadas al evento traumático.

Pero a pesar de las atenciones brindadas, Noh Chan refirió que utilizaría su seguro de gastos médicos mayores.

Por su parte Moisés Pacheco Forbes, titular de Derechos Humanos en la esta zona, informó que estarán poniendo atención al seguimiento del caso.

“Es algo preocupante puesto que la salud y posterior a un accidente, la integridad física es algo que se debe procurar, que esté en óptimas condiciones. Sin ser un experto en la materia, debieron hacer una revisión profunda por medio de un especialistas para ver su tuvo alguna lesión interna, probablemente. En este caso enviamos a un visitador”, dijo el ombudsman local.