¡Atención a todos los amantes de la gatita más tierna! La Expo Hello Kitty llegará a Cancún este sábado en el salón Hacienda Jalisco.

A través de su página oficial, la Kitty Expo México anunció que sin pretextos todos los cancunenses pondrán recorrer cada una de los establecimientos que ofrecerán al público todo tipo de productos de la marca.

Cabe mencionar que, aunque se sabe que el evento será el mismo día que partido de México vs Argentina, los aficionados al deporte no tendrán excusa para no ir a la expo, ya que transmitirán el juego. Otra de las ventajas que ofrece esta expo es que puedes llegar en compañía de tu mascota.

¿Dónde y a qué hora será la Expo Kitty en Cancún?

A partir de las 11:00 horas, los asistentes podrán tener acceso al salón ubicado en la avenida Chichén Itzá, supermanzana 61.

Expo Hello Kitty Cancún [Foto: Facebook]

Historia de Hello Kitty

La gatita es una marca y personaje ficticio producido por la empresa japonesa Sanrio y fue diseñada por Yuko Shimiz, quien lleva más de 20 años diseñando los productos.

El primer producto de Hello Kitty fue lanzado en Japón en 1974 y en Estados Unidos en 1976.

El personaje está inspirado en bobtail, la raza de gatos japonés, el cual posee un cola muy similar a la de los conejos,

Hello Kitty no tiene boca para no expresar sentimientos y de esta manera los consumidores interpretarán su propio ánimo.