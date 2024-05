La novena edición de la Expo Tattoo de Cancún se pretende hacer este fin de semana, para fomentar en la gente cuáles son las prácticas sanitarias correctas para tatuarse y para que se conozca el talento local.

En conferencia de prensa se dio a conocer que este sábado y domingo se van a reunir más de 370 artistas nacionales e internacionales en el Centro de Convenciones de Cancún, que de forma certificada van a llevar tatuajes para toda la ciudadanía que tenga el gusto por llevar imágenes en el cuerpo.

Eduardo Can Yam, director del estudio Luxury Tattoo, declaró que en el evento se busca explicar que los tatuadores deben tener permisos para operar de los tres niveles de gobierno, manual de procedimiento, máquinas esterilizadas, curso y botiquín de primeros auxilios, aire acondicionado, entre otras.

Asimismo, el lugar debe tener un lavamanos, gel antibacterial o jabón, aire acondicionado, y quienes se tatúan deben tener una serie de vacunas señaladas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para evitar infecciones.

“Aproximadamente hay como unos 100 estudios de tatuajes, pero privados mayormente. Públicos yo creo que el que más destaca es Mentes Creativas, Luxury, Placer y Dolor, the Hood”, comentó.

¿Qué ocurre si un estudio no cumple con las medidas preventivas?

Expo Tattoo de Cancún busca fomentar prácticas correctas para tatuarse / (Foto: Edgar Balam)

El entrevistado agregó que un estudio que no cumpla con estas medidas tiene más riesgos de infección en la primera capa de piel, porque los instrumentos pueden no estar esterilizados, o porque el tatuador puede tocar con sus guantes objetos que no estén esterilizados.

Estas medidas se buscan informar en la Expo Tattoo de este fin de semana.

Alan Medina, organizador de la Expo Tattoo, estimó que por día haya más de dos mil personas, desde la apertura hasta el cierre del evento, de 10:00 hasta las 22:00 horas.

El costo de entrada va a ser de 300 pesos por adulto, excepto para niños menores de 13 años de edad, que pueden entrar gratis.

Habrá tatuadores y artistas de México, como Carlos Serrano, Alma Negra, Armada Callejera, Notables X, así como cantantes de hip hop, y gente de Europa y Sudamérica, como la Viuda Negra, entre otros.

El evento sirve también para quitar un tabú que consistía en señalar como delincuente a toda persona con un tatuaje.

En la anterior exposición de tatuadores hecha en Cancún en el 2023 hubo alrededor de 800 personas por día, sin incluir grupos de música durante los días del evento.