"Operación vergüenza": exponen a personas que dejan basura en playas de Cancún

En junio de 2024, en Cancún, se recolectaron 194 mil 282 kilos de residuos sólidos en 65 actividades de limpieza de playas públicas.

En las playas públicas y concesionadas de Cancún, se recogen entre 10 y 12 toneladas de basura a la semana en temporadas regulares. Sin embargo, durante las vacaciones, esta cifra puede subir hasta 30 toneladas

Se estima que el 80% de la basura marina es de origen terrestre, provenientes principalmente de la gente que las visita de manera recreativa.

La asociación Snorkeling for Trash, reportó que tan sólo en el pasillo de entrada de la playa Gaviota Azul, retiraron residuos y dentro de la playa, acumulando 343.3 kilos de basura.

Sin embargo, a pesar de las constantes campañas para mantener el atractivo principal de Cancún y sus hermosas playas libres de basura, al parecer no funciona, pues se sigue observando después de los fines de semana gran cantidad de bolsas plásticas con basura (en el mejor de los casos) porque también se encuentran muchos residuos tirados por los arenales.

Meseros de restaurantes frente a la zona del mar denunciaron que están hartos de andar recogiendo la basura de los bañistas al caer la tarde, pues es una actividad que no les corresponde, pero ante la gran cantidad de residuos que dejan lo tienen que hacer.

Ante la poca conciencia de muchas personas que dejan tirada su basura en los arenales después de un día de entretenimiento, la asociación "Co-existir" lleva a cabo una original acción, llamada "operación vergüenza".

César Gálvez, presidente de dicho grupo, comentó que llegan con cámaras, diciendo: Hey! me permites tu basura?, y la gente obviamente no quiere que lo grabes con su basura, y entonces ahí les dicen: "Hey amigo sí te da vergüenza contaminar, entonces estás entendiendo que no es correcto que la tires" , entonces únete a nosotros, danos tu basura, pero ya sabes que esto (el mar), es tuyo y mío y entre todos tenemos que cuidarlo.

Reconoció que por desgracia, muchas de estas personas son gente que vive en Cancún y no turistas de otras partes de la república o del mundo (quienes tienen otra cultura sobre el tema).

Dijo, que a pesar de tener basureros cerca de ellos, a la gente local se le hace más fácil dejar sus desechos en los arenales, por ello estas acciones las han llevado a cabo tanto en la temporada baja, pero principalmente en las altas.