Exhiben maravillas del fondo marino en el planetario

CANCÚN, Q. Roo.- En presencia de varios ciudadanos, el fotógrafo Carlos Rico Martínez y directivos del planetario Ka’Iok’, inauguraron la noche del jueves la exposición fotográfica “Encuentro con el arrecife Mesoamericano: Una mirada a la profundidad de Cozumel”, una colección de más de 20 fotografías donde se muestran algunas de las maravillas del fondo marino.

El fotógrafo estudió Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y ha dedicado su vida al mar trabajando como guía e instructor, es fotógrafo desde hace 15 años, y los últimos cuatro ha incursionado en la fotografía submarina.

“Esta exposición pretende que el público se familiarice con la vida que existe en el mar que nos rodea, y aprenda a respetar, disfrutar y proteger estos recursos únicos”, compartió el entrevistado.

La dirección del planetario invita a toda la comunidad a acudir a este recinto para disfrutar y conocer a algunas de las especies marinas que viven en el Caribe mexicano.

“Esta exposición es abierta al público, es decir, no tiene costo, y las fotografías no se venden, ya que el propósito es llevarlas a lugares donde la gente las pueda apreciar, son para difusión y para que la gente conozca a estas especies que probablemente no tendrían oportunidad de conocer si no fuera por estas imágenes”, expresó el fotógrafo.

En la colección se puede apreciar desde arrecifes, un tiburón toro, un pulpo de noche, anémonas gigantes, un calamar, un cangrejo mimetizado, abanicos de mar, un pez con hueva en la boca, un pez cofre juvenil, y una tortuga en reposo.