Andador de Cobá en mal estado pone en riesgo a extranjeros

Redacción/SIPSE

TULUM.- Un grupo de turistas estuvo a punto de sufrir un accidente al caminar sobre el andador de Cobá, que se está cayendo a pedazos ante la falta de mantenimiento; por suerte no pasó a mayores y mientras tanto, los habitantes colocaron cintas amarillas y algunos conos para no poner en riesgo a los turistas y a los mismos locales.

De acuerdo con Ernesto May Fuentes, ex delegado de Cobá, comentó que desde la administración anterior han solicitado a los gobernantes en turno que reparen el andador que conduce de la zona arqueológica al pueblo; sin embargo, hasta ahora no han recibido respuesta.

“El día de ayer un grupo de turistas estuvo a punto de caerse a la laguna debido a que uno de los postes que soporta la madera se quebró y los visitantes como pudieron, brincaron hacia el asfalto; ahora correrán el peligro de ser atropellados”, comentó May Fuentes.

Francisco Coh, habitante de la comunidad, dijo que tienen muy abandonado Cobá, ya que desde hace tres años han solicitado el mantenimiento de las instalaciones y nadie hace algo por repararlas.