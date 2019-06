Tener un presidente significa carecer de todo y tener corrupción significa tener de todo ¿usted qué opina?

Extraño la corrupción donde había medicamentos, se construía un aeropuerto de primer mundo, había comedores comunitarios, guarderías, atención a mujeres y niños con cáncer, se apoyaba el arte y a los científicos, había avión presidencial.

Bueno hasta teníamos un presidente.

Otorgan quinta suspensión a la obra del aeropuerto en Santa Lucia

Continuar con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía puede poner en riesgo la sustentabilidad de la región, ya que implica un incremento en la contaminación, por lo que la obra debe permanecer suspendida hasta que el gobierno acredite que cuenta con los permisos ambientales exigidos por la ley.

Así lo determinó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de México al conceder la quinta suspensión provisional en uno de los 147 amparos tramitados contra la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

“Los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esta medida pudieran ocasionar a la parte quejosa es que ésta resentiría un impacto ambiental, dado que la urbanización de los terrenos y el equipamiento relativo podrían modificar la sustentabilidad de la región no sólo por la disminución de áreas verdes, sino también por un aumento en la contaminación”, indica la sentencia del tribunal publicada en los estrados judiciales.

Los magistrados indicaron que la finalidad de mantener paralizada la obra de Santa Lucía radica en garantizar la protección del medio ambiente en la región y salvaguardar la integralidad del ecosistema.

Un diario informó que otro tribunal colegiado en la Ciudad de México concedió la cuarta suspensión a un piloto aviador, quien alegó que continuar con la obra de Santa Lucía podría significar un riesgo para los usuarios y trabajadores.

Por ello, los magistrados ordenaron al gobierno federal acreditar que cuenta con todos los estudios en materia de seguridad aérea.

“La demostración de dicho acto encaminado a la construcción de un aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucia, Estado de México, donde podrá prestar sus servicios como piloto el quejoso, resulta suficiente para tener acreditado indiciariamente el daño inminente e irreparable al derecho fundamental de la vida, dado que se cuestiona la falta de estudios en materia de seguridad vinculados con los procedimientos de llegada y salida de las aeronaves”, detalla el documento.

En el primero de los 147 amparos presentado, un juez aplazó la inspección judicial para determinar si mantendría de manera definitiva la suspensión del inmueble.

La diligencia estaba prevista para esta semana, sin embargo, algunas autoridades no fueron notificadas a tiempo, por lo que el juez Cuarto de Distrito difirió la inspección para el 19 de junio próximo.

Los migrantes saldrán más caros que los aranceles: PRD

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exigió al gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, para que consolide las condiciones socioeconómicas necesarias para que los mexicanos desarrollen y mejoren su calidad de vida, antes de pensar en ser un tercer país para la migración y atender el flujo de los migrantes en la frontera sur.

A través de una diputada federal, aseguró que es alarmante que con el ingreso de migrantes al país se rebasen las estimaciones sociales, presupuestales y de seguridad entra otras, ya que el Programa 3x1 migrantes tuvo una reducción del 58% y el Instituto Nacional de Migración también registró una disminución del 30% del 2018 al 2019.

Ante dicho panorama estimó que se podría acrecentar el problema migratorio, “encontrándonos en problemática doble, ya que con dicho recurso solo se podrá atender a menos de la mitad de migrantes en comparación con el año pasado, pero el número de los que se deberán atender, es mayor de manera exponencial, lo cual ante la falta de planeación y presupuesto, puede tener impactos catastróficos en nuestro país”, enfatizó.

Por ello, calificó de improvisada la solución que el canciller Marcelo Ebrad decidió para evitar los aranceles que pretende imponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que podría tener impactos más graves que la propia imposición de los aranceles.

La diputada aseveró que México carece de las condiciones económicas y de infraestructura necesarias para brindar cobijo a los más de 50 mil migrantes que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados estima que lleguen en agosto, lo cual no solo traerá dificultades para ellos, sino que los connacionales con estas acciones verán mermado el acceso a sus derechos.

Por otro lado, la legisladora señaló que para poder entender los efectos de los acuerdos realizados con Estados Unidos en materia de migración, se debe cuidar la legislación en sentido estricto ya que el artículo primero establece que toda persona tiene facultad de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano.

“Este sentido amplio implica que no sólo los nacionales gozarán de los derechos reconocidos por la constitución, por lo tanto los migrantes por mandato constitucional, también tendrán legitimidad, al libre tránsito, seguridad jurídica, al debido proceso, atención consular, no discriminación, al asilo, al refugio, a la protección de la unidad familiar, a la dignidad humana, alojamiento digno, a un traductor, a hospitalidad, salud, educación entre otros, que muchísimos mexicanos no tienen”, agregó.

La diputada federal por el estado de Jalisco dijo que queda claro que no habrá cumplimiento de la legislación en materia de migración, porque está establece que deberán de gozar de respeto, protección y salva guarda de los derechos humanos, así como la “Responsabilidad compartida con los Gobiernos de los diversos países involucrados”, donde en el ”acuerdo” migratorio para evitar los aranceles, si es que se le puede llamar acuerdo, no se ha publicitado ni expresado de manera clara la responsabilidad compartida, hasta el momento lo único claro es la carga responsiva a nuestro país”, concluyó.

La "zona muerta" del golfo de México: una inmensa área que preocupa a científicos porque la vida marina es inviable

Se trata de una inmensa área donde el nivel de oxígeno en el agua es tan bajo que la vida marina no es viable: o muere o emigra.

La "zona muerta", como se conoce a esta porción de la cuenca atlántica en el golfo de México, alcanzó su mayor tamaño en la historia, según reveló la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).

Está situada en la desembocadura del río Misisipi, que cruza 10 estados de EE.UU. antes de llegar al golfo de México, muy cerca de Nueva Orleans, en el sureste de Estados Unidos.

Los científicos establecieron que este año la "zona muerta" alcanzó nada menos que una extensión de 22.729 kilómetros cuadrados, lo que es casi equivalente a la superficie total de El Salvador y donde entraría 15 veces toda la Ciudad de México.

Se trata de la mayor extensión alcanzada por esta área desde que se comenzó a medir, en 1985.

Robert Magnien, director del Centro de Investigaciones Patrimoniales de los Océanos Costeros de la NOAA estadounidense, explicó a un servicio público de radio y televisión en el Reino Unido, que este inédito crecimiento de la "zona muerta" está relacionada fundamentalmente con actividades humanas.

El experto señaló que los desechos que generan las personas, el incremento de la agricultura en la zona y el uso de fertilizantes y otros agentes químicos influyeron en la expansión del área del golfo de México donde la vida marina es inviable.

El gran tamaño alcanzado por la "zona muerta" muestra que la contaminación causada por nutrientes, principalmente debido a las actividades agrícolas, afecta cada vez más a los recursos costeros y hábitats en el golfo.

Los nutrientes, producto del uso de fertilizantes, son arrastrados río abajo por el río Misisipi y estimulan el crecimiento masivo de algas y plancton que después se descomponen, lo cual consume el oxígeno vital para que exista vida marina en el área.

La descomposición de estos organismos aumenta los niveles de nitrógeno y fósforo.

Magnien añadió que "varias especies y sistemas ambientales se encuentran comprometidos por la expansión de la 'zona muerta'" pues la escasez de oxígeno provoca la pérdida del hábitat de los peces y los fuerza a trasladarse a otras áreas para sobrevivir.

Otro efecto es la disminución de las capacidades reproductivas en las especies y una reducción en el tamaño promedio de los mismos.

Existen áreas del golfo de México que, además, se han visto afectadas por derrames petroleros.

Además de las consecuencias ambientales, el crecimiento de la "zona muerta" tiene impactos económicos que afectan a los pobladores de la región del golfo.

La disminución del tamaño y la cantidad de los camarones, cuya pesca es una de las actividades principales en el área, es uno de los efectos.

Un estudio reciente encargado por la NOAA a la Universidad de Duke estableció que la expansión de la "zona muerta" provocó que el precio del camarón marrón aumente debido a su escasez, afectando no sólo a la economía de la zona sino a los mercados de alimentos marinos.

Uno de los directores de la NOAA, explicó que las mediciones de esta región del golfo de México son útiles para anticipar tendencias y prevenir los impactos negativos que pueda producir.

"Estas mediciones permiten fijar mejores estrategias para reducir los impactos sobre la sostenibilidad y la productividad de nuestros recursos costeros y la economía", señaló.

La anterior mayor expansión de la "zona muerta" del golfo de México fue en 2002, cuando alcanzó los 22.000 kilómetros cuadrados,

El tamaño promedio de esta área sin vida marina en los últimos cinco años fue de alrededor de 15.000 kilómetros cuadrados.

El objetivo del grupo de trabajo del golfo de México, una organización dependiente de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, es que la "zona muerta" abarque menos de 5.000 kilómetros cuadrados de superficie marina.

Entre las actividades que el gobierno estadounidense realiza para reducir el tamaño de esta área está la coordinación con los agricultores en el golfo de México para que el impacto del uso de los fertilizantes en la cuenca del río Misisipi sea menor y así menos de los nutrientes lleguen a la desembocadura del río Misisipi.

Se calcula que existen más de 350 "zonas muertas" en el mundo y que la cifra aumenta año tras año.

Por todos estos resultados tan negativos debería de levantarse una demanda civil en contra de todos los Estados que han estado involucrados en la increíble acción de haber usado fertilizantes e insecticidas a tal grado que están matando el recurso del cual miles de millones de gentes viven y trabajan en ello como lo es pesca y las actividades relacionadas a la misma, ya que han hecho daño al ecosistema.

Se debe de proceder con una demanda por parte de la comunidad mundial ya que el mar es de todos y no puede ser aceptado por ninguno de los que estamos en el planeta, que estos monstruos sigan haciendo lo que quieren sin respetar el derecho de todos los que habitamos el planeta.

Por lo tanto hacemos un llamado a todas las personas, que están interesadas en cuidar la ecología, el planeta y el ecosistema para que se inicie una demanda colectiva, como la que tuvo British Petroleum, cuando fue sancionada con una multa de millones de dólares, ahora que se lleve a cabo la misma operación con todos los estados que colindan y que están involucrados en este grave problema, para que así se tomen todas las medidas correctivas necesarias para rescatar a estos desiertos marinos ya que es tan grave esta acción que no encontramos un adjetivo suficientemente grande para demostrar que son indeseables incompetentes y mediocres.

Es de vital importante que se tomen pronto todas las medidas para proteger el planeta ya que sin él, los humanos, tanto ricos como pobres, van a sufrir por igual de la misma calamidad ya que no van a tener que comer y no van a poder dar un sustento a sus familias, así que este es el momento de poner sus barbas a remojar para que de una vez por todas se inicie un movimiento mundial para llevar a la corte a los responsables y encarcelarlos por su arrogancia.

A través de la comunicación se comparte diferente información con el único fin de notificar una actividad esencial para la vida en la sociedad

Tenemos que hacer entender a todo los seres del planeta lo importante que siempre ha sido la comunicación y ejercer a través de ella la libre expresión.

Lo importante de la libre expresión es que se dé a base de una crítica constructiva para que ésta a través de los medios impresos y electrónicos, permita que con la verdad tengamos la oportunidad de conocer la realidad y así poder tomar las medidas correctivas, para que juntos dentro de la ley, resolvamos los problemas que sufrimos como mexicanos.

Entre estos problemas vemos como se han ido tomando muchas decisiones pero que lamentablemente también se ve que ninguna de estas ha sido reflexionada, concientizada, evaluada, ni pensada para su actuar y que solo fue su labia y su falta de sentido común los que hicieron que se tomaran estas decisiones.

Pero al fin de cuentas, solo es cuestión de tiempo para que todos estos actores políticos dejen su puesto, y así mismo se vea si en ese periodo de tiempo no han hecho las cosas correctas, ya que parece que todos tienen cola que les pisen y más cuando se han burlado del electorado, serán tomados en cuenta en los libros de la historia de México, ya que ese tipo de acciones no se deben de llevar a cabo, porque una cosa es que lo puedan hacer a nivel particular y otra muy diferente que lo hagan a nivel nacional.

Lo importante es poder llevar a cabo análisis, estudios y concientizaciones que sirvan para que todos los problemas tengan una solución y un bienestar para todos los mexicanos, con razón y con sentido.

Por eso es importante hacer un llamado a todos los políticos para que tomen uno o dos días, que estén en completo silencio, que no hablen ni se comuniquen con nadie para que puedan reflexionar cada una de sus acciones, si hicieron bien o hicieron mal su trabajo, porque al final de su trayectoria serán juzgados tal como han sido juzgados todos los que han sido servidores públicos.

Es un llamado a la reflexión, al análisis, a la evaluación de hechos y no de dichos, porque si están en su momento de poder llevar a cabo funciones en la política, que se den cuenta que ese momento no es eterno y que también tomen en cuenta que serán juzgados, no solo por las leyes, también por la opinión pública y finalmente por la misma historia.

Ahora las siglas del IMSS cambian el concepto para el que fue creado

Lamentablemente estamos viendo cómo es que se ha abandonado al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque ahora resulta que decir IMSS representa para muchos “Importa Madres Su Salud”, porque se dice que ya no hay medicinas, que hay abasto, que no se cubren los servicios ni las necesidades de los usuarios, etc., y este tipo de acciones dan un aspecto negativo a los representantes de brindar un buen servicio, pero que recuerden que todo tiene un castigo y aquí serán juzgados por la justicia divina y eso no lo van a poder ni ocultar ni evitar, porque a quien hace el mal, crea confusión, infunde preocupación y miente, siempre le llegara el momento de su realidad y lo tendrá que pagar, ya que no va a tener escapatoria.

Hemos visto casos, como ya ha sucedido en otros países y con muchísimas gentes, entre ellas con Chávez y con Castro, que estos terminaron siendo multimillonarios, pero nunca dieron una clara acción a sus teorías socialistas, pero donde si acabaron cometiendo el mismo delito, el de robar a su pueblo y a su nación.

Y a todos estos ladrones y mentirosos se les ha juzgado y se les seguirá juzgando a través del tiempo, porque la verdad, tarde que temprano, siempre llega.

