El 40% de contribuyentes falta por migrar a facturación

CANCÚN, Q. Roo.- La versión 1.2 de la facturación electrónica es obligatoria desde el 1 de enero de 2018; sin embargo, en la zona norte, 40% de las personas morales (100), no han hecho la migración, lo que afecta a los asalariados de dichas empresas.

Esta situación preocupa al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que además esto repercute en los asalariados y pese a que a finales del año realizaron estrategias de cumplimiento en 100 grandes emisores sólo seis de cada 10 cumplieron, mencionó Moisés Zacatzin García, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente de la zona norte.

“Las personas morales que tienen trabajadores deben cumplir con las nuevas versiones, aunque no todos están siendo responsables”, explicó.

Los 100 grandes emisores son negocios de todo tipo desde hoteles, refaccionarias y comercios, pero abarcan una gran cantidad de trabajadores, y a raíz de ello están buscando a dependencias y entidades de iniciativa privada para que se regulen.

En la zona norte hay 600 mil trabajadores asalariados entre empresas pequeñas, medianas y grandes.

Una de las opciones que ya tienen es acercarse al SAT para que hagan un reporte, ya que no precisamente están fiscalizando, sino lo que buscan es acompañar al pagador de impuestos a realizar la migración de la versión 1.1 a la 1.2 que contiene los datos pre cargados y un formato más sencillo de usar.

Con las modificaciones de versiones electrónicas, las empresas deben cumplir ya que la finalidad es hacer más fácil el envío de las contribuciones.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) está asesorando a las personas físicas y morales a utilizar la nueva versión de facturación ya que uno de los rubros donde más se están equivocando es al momento de identificar la actividad en el catálogo que implementó el SAT, mencionó Cristina González Ramírez, delegada estatal de la dependencia.

“Las modificaciones fueron postergadas por mucho tiempo y aunque entraron en vigor apenas están los contadores familiarizándose con ello y no cometer errores para no caer en sanciones”, explicó González Ramírez.

Para las empresas que no han hecho la migración deben hacerlo cuanto antes para no verse afectados ya que además la autoridad fiscal tiene la facultad de interponer multas por no cumplir con las responsabilidades.