Reportan fallas en servicios de Telcel

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Desde hace una hora los servicios de llamadas y mensajes de Telcel registraron fallas.

La señal intermitente o nula conectividad son algunas de las fallas que los usuarios reportaron a través de redes sociales.

Súper harta ya de #telcel y su servicio pésimo!!! Cada vez falla mas mi red... ilógico 😒 @ServicioTelcel — aNaE 🔫 (@aNaEv) 12 de septiembre de 2018

Algunos usuarios reportaron fallas en la red telefónica como señal intermitente, descargas lentas o nula conectividad.

@Telcel no tengo servicio desde ase mas de una hora @ServicioTelcel ya son barios días que la red falla — Oswaldo (@Oswaldo61819420) 13 de septiembre de 2018

.@Telcel presenta falla masiva en la red; informa que el 50% de usuarios se están viendo afectados; algunos en red de teléfono, otros sms y otros en datos... ha pero no te atrases un día en tu pago porque te suspenden la línea... ¡Bien! 🙄 @Profeco @IFT_MX | RT si te pasa a ti. pic.twitter.com/tfWHn04KYt — Marco Mondragon (@mmonsua) 13 de septiembre de 2018

Telcel, Telmex y Axtel, 'reprobadas' en protección de datos

¿A qué empresa le pagas el servicio de telefonía que usas a diario? ¿Te has puesto a pensar en que cuentan con información privada tuya y qué hacen con ella; si la protegen? Los miembros de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) lo han hecho y esto es lo que encontraron.

Telcel, Telmex y Axtel son las empresas de telecomunicaciones que peor protegieron los datos personales de sus usuarios durante este año, de acuerdo con el informe “¿Quién defiende tus datos? 2016”, elaborado por la R3D, informa el portal web reporteindigo.com.

La organización civil evaluó la protección de la privacidad que realizaron durante 2016 AT&T, Axtel, Izzi, Megacable, Movistar, Total Play, Telcel y Telmex, con base en sus políticas de privacidad y su compromiso con los derechos humanos de sus usuarios, entre otras.

El informe arrojó que Telcel y Telmex apenas cumplen con el 10 y el 15 por ciento de los parámetros de privacidad, mientras que Axtel cumplió con el cinco por ciento, le siguen Megacable (20%), Movistar (35%) y AT&T (60%), la cual es la mejor colocada en la lista.

En la calificación aparecen con cero por ciento Izzi y Total Play, pues no existe evidencia para calificarlas en tanto no entregaron su informe semestral al IFT y no respondieron las solicitudes de la R3D, informó la organización.

La Red indicó que AT&T, Movistar y Megacable son las empresas que no permiten el acceso a las autoridades si éstas no cuentan con una orden judicial federal, de hecho estas tres compañías rechazaron solicitudes de acceso a datos de sus usuario por no contar con una orden.