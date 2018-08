Pasan el primer día de clases… en su casa

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), ayer regresaron a clases 240 mil alumnos de nivel básico en el estado, sin embargo, más de 500 alumnos de municipios como Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, no pudieron incorporarse a las actividades escolares debido dos motivos: instalaciones incompletas y falta de profesores en las aulas.

En Isla Mujeres hizo falta 40% de la plantilla docente necesaria para cubrir el nivel primaria, y 30% en secundaria, situación que dejó a 450 niños de nivel básico sin clases, por el momento, obligándolos a regresar a sus hogares en el primer día.

“La subsecretaria de servicio profesional docente nos dijo que la secretaría no ha terminado de asignar a los maestros, habló con algunos padres de familia que solicitaron profesores y quedó que en esta semana se debe asignar a los que hacen falta”, dijo la directora de Educación de la isla, Rossana Martínez Cen, quien señaló que esta situación ya se había previsto desde antes del inicio de clases, sin embargo, subrayó que depende de la SEQ resolver el problema docente.

Mientras tanto, la instrucción es que los niños de primaria no asistan hasta que la situación no se resuelva, pues no hay quien pueda atenderlos. En el caso de los estudiantes de secundaria, estos sí asistirán al plantel que le haya tocado, pero se retirarán una hora más temprano.

"Se viene de un cambio de inscripción donde hubo más de tres mil movimientos".

Este no es un problema exclusivo de Isla Mujeres, pues el mismo caso se repitió en Puerto Morelos, en donde se tuvieron que retirar a más de 50 alumnos de dos planteles, ya que el servicio docente no envío al personal necesario.

“Recuerden que ese es un proceso a revisar, se viene de un cambio de inscripción donde hubo más de tres mil movimientos, luego está el ingreso de nuevos profesores derivados del Servicio Profesional Docente y hasta hoy o mañana estamos estabilizando la cifra, estamos hablando de más de 260 profesores los que ingresarán por honorarios”, explicó al respecto de la situación Ana Isabel Vásquez Jiménez, titular de la SEQ.

Retrasos en la construcción

En Cancún la escuela Kabah, ubicada en la Supermanzana 48, tampoco pudo iniciar clases, debido a que las labores de mantenimiento en los baños del plantel no fueron concluidas por retrasos en la adquisición de los materiales, por lo que se instalaron baños portátiles para los niños, situación que no agradó a los padres de familia quienes acordaron no dejar a sus hijos.

Abraham Rodríguez Herrera, titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo, mencionó que se invirtieron 103 millones de pesos en el mantenimiento y remodelación de escuelas, aunque sólo admitió retrasos en 2% de las aulas de educación básica en Holbox y Benito Juárez, obras que dijo se concluirán en 10 días y que no afectará a los estudiantes.