Fallece Samaria Angulo, ex-secretaria municipal de Playa de Carmen

En una triste noticia conmocionó a la comunidad de Solidaridad, luego que en la mañana de este lunes 17 de junio se confirmara el fallecimiento de Samaria Angulo Sala, quien se desempeñaba como Secretaria de Turismo del municipio de Playa del Carmen.

Samaria Angulo también había ejercido como presidenta municipal interina en 2018 durante un periodo crucial para el municipio.

El anuncio fue realizado por Cecilio Puc Sansores, secretario general del Ayuntamiento de Solidaridad, a través de sus redes sociales, donde expresó el pesar por la pérdida de Angulo.

Hija del ex magistrado Mario Angulo Flota y esposa de Gerardo Ortega Otero, ex colaborador del ex gobernador Carlos Joaquín González, Samaria Angulo marcó de manera significativa a la administración pública local.

Aunque no se ha revelado oficialmente las causas específicas de su fallecimiento, en redes sociales se especula que Samaria estaba enfrentando un cáncer de colón, una enfermedad que habría sido devastadora para su salud. La comunidad comenzó a expresar su pesar y condolencias a través de mensajes en las redes sociales de Puc Sansore.

"Lamentable, Dios la guie por el camino de luz" , "Mi más sentido pésame QEPD" , fueron algunos de los comentarios de apoyo y solidaridad hacia la familia y seres queridos de la fallecida.

El perfil de Samaria Angulo en Facebook mostraba actividad reciente hasta el día de ayer, antes que oficializaran su fallecimiento, donde felicitó a los jefes de familia por el Día del Padre, con una imagen y un texto.

La Gobernadora del Estado de Quintana Roo, Mara Lezama, se pronunció por el sensible fallecimiento de Samaria, a quien envió sus más sinceras condolencias para su sus familiares y amistades. “ ¡Que en paz descanse!” , escribió.

Angulo, quien además de su labor como Secretaria de Turismo había ocupado roles importantes como regidora y oficial mayor, deja un legado de servicio público y compromiso con Solidaridad.

