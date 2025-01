Activistas mayas lamentaron la imposibilidad de participar en el foro para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en materia indígena por la falta de recursos económicos para viajar, porque será organizado en Michoacán en un sólo día de evento.

En esta ocasión, el foro indígena para la elaboración del PND se organizará el próximo 19 de enero, con el cual el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca conformar el instrumento que le permita atender las necesidades de la población en varias materias.

Hermelindo Be Cituk, fundador de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (Anipa) en Quintana Roo, dijo que organizar un foro único no permitirá que la población originaria participe porque en el caso de los mayas, se prevé no viajar hasta esa entidad por la falta de recursos económicos.

“Al hacer un consenso con la población indígena de Quintana Roo, la intención es de que nadie vaya a esos foros porque la población indígena cómo se va a mover hasta por allá. Cómo es posible que un indígena interesado y que su voz se escuche para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo salga de Quintana Roo y se vaya hasta Michoacán”, sostuvo Be Cituk.

Falta de recursos limita a participar a mayas en los foros del PND / (Foto: SIPSE)

Hace seis años fueron 25 foros que se organizaron para la elaboración del PND, uno de ellos ocurrió en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. En el evento, en aquella fecha, se llegaron a conclusiones sobre el actuar del entonces gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luis Nah, sacerdote maya, sostuvo que es incongruente la manera con la que el Gobierno Federal organiza estos foros.

“¿Cómo creen esos señores que vamos a asistir?, si para asistir necesitamos humildemente la cantidad de 20 mil pesos para transporte aéreo porque está lejos, comida, hospedaje”, abundó.

Para este sexenio, el Gobierno Federal prevé la organización de 50 foros para tratar temas rumbo a la conformación del PND. En Quintana Roo sólo se llevará a cabo uno en materia de turismo, el cual será el próximo martes en Cancún.