Los robos de motos en Quintana Roo fueron más constantes en el inicio del 2024, debido a la falta de medidas de seguridad y de regulaciones lo que facilita que se cometan estos ilícitos.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en el transcurso del 2024 se han denunciado 230 robos de motocicletas en el estado, la gran mayoría son violencia, pero esto representa al menos 28 hurtos más de los registrados a inicios del 2023.

Miguel Garza Flores, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), explicó que las motocicletas suelen ser robadas de centros comerciales y en sitios concurridos por la gente.

En estos sitios los ladrones estudian el tiempo que tardan los primeros dueños de motos que llegan al lugar en volver a su vehículo, para tener un estimado del tiempo que se tarden los siguientes motociclistas que dejen ahí sus unidades y así apoderarse de las motos.

Pero también, Quintana Roo está rezagado en medidas de seguridad, ya que no se sigue una regulación en la que los motociclistas deban portar un chaleco y un casco con el número de las matrículas de las motos, y así facilitar su hallazgo en caso de robo.

“Se presentan porque no está bien regulado el transporte en motocicleta, entonces hay muchas motocicletas pues que no traen placas o que no traen regulación para circular, y estacionadas se las roban a la mejor para cometer algún otro delito o incluso para llevarlas a vender a otro sitio”, señaló.