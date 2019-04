Falta de transparencia en el gobierno de López Obrador: Coparmex

Parte del triunfo de Andrés Manuel López Obrador fue la oferta de conducir un gobierno caracterizado por la austeridad, integridad y transparencia, pero al parecer para las licitaciones del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas esto no ha ocurrido, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que como parte de los 100 compromisos de López Obrador se estableció en el 51 y en el 52 que las compras de gobierno se harían de forma consolidada, y que los contratos de obra se llevarían a cabo mediante licitación pública, algo que no ha ocurrido.

“Al cumplirse cuatro meses del inicio de la gestión del gobierno, encontramos que la transparencia, no ha sido el sello distintivo de la administración. Son visibles conductas, que de ser reiteradas, pondrán en entredicho la existencia de prácticas de integridad y comprometerán el combate a la corrupción”, aseveró.

Expuso que las asignaciones directas de proyectos de gran importancia, por su nivel de inversión pública e impacto en el país como, el Tren Maya y la refinería en Dos Bocas, “no están cumpliendo con estos compromisos, y se apartan de las prácticas básicas de transparencia y de rendición de cuentas”.

Destacó que para el primer proyecto se informó en días recientes que se han otorgado por asignación directa a tres empresas distintas el estudio de costo-beneficio, el contrato de asesoría jurídica, y el plan maestro.

En tanto la refinería, que tendrá un costo aproximado de entre 120 mil y 160 mil millones de pesos, se anunció que la licitación para su construcción será restringida a cuatro empresas internacionales, mismas que han sido señaladas en otros países por estar involucradas en casos de corrupción y prácticas irregulares.

“Desde Coparmex hacemos un llamado al presidente de la República para no traicionar la oferta política que lo llevó al poder. Debe promover con acciones que se erradique de fondo de una vez por todas con la corrupción en el sector público. Necesitamos que las asignaciones directas, las invitaciones restringidas y las compras sin convocatoria, sean casos verdaderamente excepcionales”, afirmó.

Resaltó que, “no es coherente que bajo el pretexto de la urgencia y las circunstancias especiales, el gobierno ejerza el gasto público con opacidad. Se ofreció un combate frontal contra la corrupción, un cambio radical en la forma de hacer las cosas”.

Hombre se ‘crucifica’ afuera de Palacio Nacional; solicitando audiencia con AMLO

Un hombre se “crucificó” afuera de Palacio Nacional para pedir una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la cartulina que sostiene el señor de la tercera edad, identificado como Alejo Arrojas, de 79 años de edad, ha solicitado encontrarse con el mandatario desde el 31 de marzo pasado pero esto no ha sucedido.

Al no obtener respuesta decidió atarse de pies y manos a la cruz hecha con dos palos fuera del recinto donde el presidente López Obrador encabeza diariamente su conferencia de prensa.

La demanda del señor Alejo data de 2006 cuando, refiere, le quitaron sus propiedades por apoyar al entonces candidato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Me quitaron todo mi patrimonio por apoyar a López Obrador en 2016, yo se lo dije cuándo fue a mi municipio. Los ejidatarios me quitaron todo mi proyecto acuícola, quemaron mi casa, mi rancho y a tres años de lucha mataron a mi mujer, ahí está el testimonio exhibido y a pesar que perdí todo por apoyarlo no se ha dignado de recibirme”, cuenta el hombre a las personas que pasan por el lugar.

Carta para Don Pen…

María del Pilar Mier

Carta abierta para Andrés Manuel López Obrador.

Señor presidente:

¿Ya le ha pedido usted perdón a México por los atropellos y las mentiras que viene cometiendo desde hace 40 años…? Si, esos mismos que le explotan a usted en la cara cuando no está rodeado de sus acarreados para que le aplaudan.

Mire le cuento, como México parece ser un país sin memoria, le recuerdo.

Voy a hablarle un poco en su idioma para que sus “chairos” y usted mismo, me entiendan mejor.

Que fue usted y solo usted el que empezó su carrera secuestrando los pozos petroleros de Tabasco, todo a causa de un berrinche, “típico suyo” porque no le dieron el “hueso” que quería.

Que hace seis años perdió las elecciones y se fue al zócalo de la Ciudad de México a ponerse su banda presidencial. Como si la farsa fuera poco, se instalaron sus vándalos tres meses en él, ocasionando así la quiebra y el cierre de cientos de comercios y dejando sin empleo a miles de capitalinos. ¿Ya se le olvido?, porque a mí no. Y a cientos de miles de mexicanos tampoco ¿Ya les ha pedido perdón por ello?

¿Ha pedido usted perdón por no saber gobernar? Porque en estos tres meses de su gobierno ha habido más delincuencia que en años completos de sexenios anteriores. Nada más entrar usted en diciembre los muertos se incrementaron en un 10 por ciento, ya no vamos a contar a los huachicoleros… pida perdón usted por todo eso.

Usted se ha venido revolcando de partido en partido, al no obtener lo que perseguía, fundó Morena para usted solo.

¿Y sabe qué…? No tiene vergüenza al utilizar de fondo a Nuestra Sagrada Morenita del Tepeyac. Usted no sabe gobernar si no es agrediendo y desprestigiando a gobiernos anteriores, sus misas mañaneras las usa para seguir separando al país y generando odio, pero, ¡oh sorpresa..!

Amenazó con abrir los archivos del Cisen y limpiar la casa y, ¿qué fue lo que pasó...? Que esa misma basura le explotó a usted en la cara, ya que, en esos archivos, también está registrada la compra de su “Rancho La Chin…” allá en Tabasco cuando era secretario general del PRI; ay... ¡Esas hemerotecas que todo lo saben..!

Pero volvamos a su petición de España.

Respuesta Felipe VI: “La llegada, hace quinientos años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. “Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria”.

Me parece a mí que aquí el único que debe pedir perdón es usted señor presidente.

*Usted no puede mirar la Conquista con los ojos de hoy, porque además debe recordar que de este lado no había precisamente hermanitas de la caridad.

*Pero para que España pida perdón, usted nos regresa todo, y cuando digo todo, es hasta sus apellidos.

*Cuando vino su amigo Pedro Sánchez “el okupa de Moncloa” le trajo a usted de regalo el acta de nacimiento de su abuelo materno. De nombre José Obrador y nacido en (Ampuero, Cantabria, España), si seguimos su regla de tres, no se haga pen… y pida usted perdón.

*Pida también perdón por tocar la Constitución, para que su amigo y confidente Paco Ignacio Taibo II, pudiera ser parte de una Secretaría, pues la Carta Magna dice muy claro, que ningún extranjero puede ostentar cargos públicos o políticos. Y ese señor nacido en Gijón, Asturias, España… fue nada más y nada menos el que gritó el día del triunfo electoral (Se las metimos dobladas). ¿Sabe usted lo que significa eso.? Que engañaron descaradamente a sus votantes. Ese señor se naturalizó mexicano el 4 de abril de 1984, ¿En manos de quién o quienes ha puesto usted al país? Pida perdón señor presidente, por todas las mentiras y traiciones que México ha recibido de su parte.

*La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos ya estaba aquí antes que usted.

*Ahora le cuento un poco de historia. Hace mucho tiempo, allá por 1519 llegó a las costas del continente un hombre llamado Hernán Cortés buscando agua dulce, con el venía un veterano llamado Bernal Díaz Del Castillo, éste último ya había puesto los pies en esa tierra al menos 12 veces, unas porque buscaban como dije agua dulce y otras, porque intentaban desesperadamente encontrar una salida a La Mar del Sur.

*Esos hombres, se encontraron con otros compatriotas que “otros” barcos habían dejado atrás en viajes anteriores.

*Uno de esos hombres se llamaba Pedro de Alvarado y Contreras, el cual ya hablaba náhuatl (náhuatl) con fluidez.

*Bien, para no extenderme mucho le cuento que… estas tribus huían constantemente del Imperio Azteca, ya que eran caníbales y cazaban guerreros de otras tribus para ofrecérselos a Tonatiuh o Huitzilopochtli, dios de la Guerra, una vez que les arrancaban el corazón, se lo comían, les cortaban la cabeza y la hacían rodar por las pirámides, para que las comieran sus perros, de nombre xoloitzcuintle (raza azteca de la época), después les cercenaban los cuerpos y se los entregaban a los valientes guerreros aztecas que los habían cazado, para que con ellos hicieran un festín.

*Y fue con esto con lo que se encontró Hernán Cortés.

*La tribu más castigada por los aztecas debido a su cercanía, fue la tlaxcalteca, al ver que aquellos hombres de caballo que parecían “dioses o demonios” no se los comían, se les unieron para acabar con el yugo azteca.

*Ahora usted le exige a España que pida perdón, ¿perdón por qué...? tiene que pedir perdón por haber fundado universidades, hospitales, por haber traído un idioma que hoy es el tercero más hablado en el mundo, por haber fundado iglesias y monumentos que hoy los hispanos muestran orgullosos al mundo entero porque son “Patrimonio Mundial de la Humanidad” ¿como si de verdad España no hubiera tenido nada que ver en ello...?

*¿Es en serio...? ¿de qué tendría que pedir perdón España...? por habernos dejado una religión y haberse mezclado con la raza y así lograr un mestizaje que de por sí sólo habla.

*No sé si usted lo sabe, puede que no, pero el diciembre pasado la Basílica de Guadalupe tuvo una afluencia de más de 10 millones de peregrinos, con esto supera a La Meca.

*Dígame señor presidente ¿Por qué no le pide usted perdón y se inclina ante ella...?

*Porque le guste o no, España siempre será la madre patria y Hernán Cortés el padre de México, así que ya déjese de pen… y busque sus aplausos en otra parte, pero no lo haga generando odio.

*Negar todo lo que he dicho, es una clara expresión de insulto a España, a México y a la historia.

*Siempre voy a estar orgullosa de ser española, de mi gente, mi cultura y mi patria. Siempre fiel, siempre con ella.

*Eso es algo que usted señor presidente desconoce, la lealtad. Los principios y los valores.

Atentamente María del Pilar Mier

A.E.S.

Cientos de muertes por la irresponsabilidad de los fabricantes de aviones

Los aviones 737 de Boeing no cumplen con los requisitos de seguridad que marca la Ley de aviación y por lo tanto ahora tendrán que responder las demandas civiles presentadas, como responsables directos de cientos de muertos que resultaron en los recientes accidentes que han tenido estos aviones, debido también a su incompetencia y su falta de ubicación racional.

No es aceptable que vendan productos que están matando a gentes inocentes, es por ello que a los programadores y a todos los responsables de las computadoras de vuelo deberían ser juzgados ya que en gran parte son responsables de la muerte de todas esas personas.

No es aceptable que sigan produciendo aviones que no cumplan con los estándares de seguridad internacional.

Un presidente que si exige pero no cumple con sus obligaciones

Que desde el 2012 el presidente de Estados Unidos no ha cumplido con sus obligaciones en cuanto a la presentación de su declaración de impuestos, por lo que arriba del setenta por ciento de los americanos desaprueban su falta de respeto hacia las leyes de su país.

Eso resulta ser un agravante más, aunado al de la obstrucción de la justicia, para que se promueva su renuncia.

Un ejemplo de justicia lo tenemos con Al Capone, a quien por no pagar impuestos lo metieron a la cárcel porque esto es un delito federal, entonces no se entiende cómo es posible que un presidente no cumpla con la ley. Por hecho como este, queda en tela de juicio todo el sistema judicial de Estados Unidos, por la no aplicación de las leyes.

Casos inéditos para conocer mejor nuestro mundo

Los japoneses aterrizaron una cápsula espacial con explosivos para crear un cráter en un asteroide y poder así explorar nuestro Sistema Solar, eso es algo que nunca se había hecho antes. Es por ello que enviamos un aplazo y hacemos un reconocimiento a la capacidad de los ingenieros japoneses.

¡La verdad siempre nos hará libres!

