Familia del gurú argentino enterrado en Cancún pide detener a ex pareja

A principios de octubre, Daniel Cipolat, un gurú que daba talleres de energía cósmica; fue hallado enterrado en el jardín de su casa. Presuntamente había fallecido a causa de Covid-19.

Sin embargo, a finales del mes la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo dio a conocer a la familia que según los resultados de la necropsia, la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico, derivado de un golpe en la cabeza.

El caso horrorizó a sus hijos, radicados en Argentina y la Ciudad de México.

Karina Reynals, ex esposa y madre de dos de sus hijos; dijo que la Fiscalía ha tenido avances, pero no se ha concretado la orden de aprehensión en contra de la ex pareja, presunta responsable del homicidio.

La Fiscalía admitió y ordenó los medios de prueba solicitados y continúa realizando actos de investigación a fin de solventar el delito, detalló la familia.

“Aún se sigue avanzando en dictámenes específicos para profundizar en las características de las lesiones y objetos que pudieron ser empleados por los autores que intervinieron en el asesinato de Daniel Cipolat así como los probables cómplices”.

Karina Reynals informó que las autoridades están buscando lograr su detención, pero no han podido conocer su ubicación.

Ex pareja del gurú se quedó con las cuentas bancarias

Aparentemente no ha salido del país, porque ya cuenta con una ficha roja de la Policía Internacional (Interpol).

La ex pareja, de nombre Sandra E, se negó a entregar a la familia las pertenencias de Daniel Cipolat. Al parecer, también se quedó con las claves de las cuentas bancarias, según denuncian.

“Agradeceremos que si alguien sabe algo acerca de su paradero o sobre cualquier dato fidedigno que lleve a la captura de la principal responsable, lo informe a la fiscalía general del Estado de Quintana Roo”, pidió la ex esposa.

