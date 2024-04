Con una marcha matutina, familiares de Eduardo Bautista Olea, chofer de una plataforma de transporte desaparecido desde el miércoles pasado, solicitaron mayor apoyo a las autoridades para realizar las búsquedas.



Alrededor de las 9 y media de la mañana, alrededor de una veintena de personas, entre familiares y amigos, comenzaron la marcha desde la avenida Uxmal hasta la glorieta de "El Ceviche", para después regresar sobre la misma avenida Tulum hacia la explanada del Palacio Municipal.



La esposa del hombre reportado como desaparecido, quien pidió reservar su nombre, narró que el conductor tenía 20 días de haberse incorporado en la plataforma y aseguró que la última vez que lo vio, fue el miércoles pasado, cuando se encontraban desayunando a las 10 y media de la mañana, cuando decidió atender una solicitud de servicio en la colonia El Ramal, ubicada cerca de la zona limítrofe con el municipio de Isla Mujeres.



Sin embargo, al paso de las horas y de que no se había puesto en contacto con ella para verificar si le había dado a su madre las medicinas correctas para tratar la diabetes que la afecta, decidió comenzar la búsqueda para hallar a su esposo, lo cual no ha conseguido.



“A las 10:30 de la mañana fue su última su última ubicación en su celular. Él siempre me marcaba: ‘mami, ¿ya le diste la pastilla a mi mamá? Bueno, le vas a dar esta’, y yo vi que no me marcaba. Esperé hasta las dos de la tarde, porque él llegaba a comer con nosotros y veo que no llega (...) Dieron las cuatro, las cinco de la tarde y él nunca llegó”, dijo, para añadir que acudió a la Fiscalía General del Estado para denunciar la desaparición de su esposo.



Asimismo, aseguró que su esposo no había sido amenazado y que no tenía problemas con nadie, pues se dedicaba a trabajar para adquirir las medicinas para su madre.



Posteriormente de la manifestación, para pedir a las autoridades más apoyo, parte de la familia del conductor se reunió con personal del gobierno municipal de Benito Juárez, quien se comprometió a enviar personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos para sumarse a la búsqueda del hombre.



“Van a solicitar la ayuda de la Guardia Nacional, para que se pueda entrar con caninos a buscar entre las brechas, y que si pueden tener más equipos nos la van a brindar”, comentó la hija del chofer de la aplicación.

Sobre el gobierno estatal, dijo que los ha apoyado con drones para peinar toda la zona de Rancho Viejo en la búsqueda, aunque hay brechas que se cierran, por lo que los drones no pueden captar señales, por lo que se pidió otro tipo de ayudas para realizar la búsqueda de Bautista Olea.

Acerca de la plataforma Uber, dijo que se le ha solicitado información para corroborar dónde fue su última ubicación, para verificar si están realizando las pesquisas en el lugar adecuado, petición que aún no ha sido contestada.

Cabe recordar que hace algunas semanas, las oficinas de esta empresa trasnacional en Cancún cerraron, luego de que conductores protestaron con un bloqueo en el edificio donde despachaba, para exigir más apoyo en caso de ser agredidos.