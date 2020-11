Familiares de personas desaparecidas se manifestaron frente al Palacio en Cancún

Familiares de personas desaparecidas mientras presuntamente trabajaban en la construcción de un lujoso hotel de la zona de Isla blanca, se manifestaron frente al Palacio Municipal de Benito Juárez para exigir una investigación más profunda por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Los bajos del Palacio Municipal fueron tapizados con los retratos de familiares desaparecidos, al igual que en las instalaciones de la Vicefiscalía en el municipio de Benito Juárez.

Los familiares pegaron los retratos de 11 personas en las barreras de metal que forman una vereda y que fueron instaladas para que los contribuyentes aprovechen la jornada de descuentos en el pago del predial, pero reportaron 13 desaparecidos.

Según las denuncias de los manifestantes, esas personas desaparecieron cuando trabajaban en la construcción del centro de hospedaje en la zona continental de Isla Mujeres.

“Cuando desapareció mi hermano, creé un perfil de Facebook llamado ‘Desaparecidos en el Planet Hollywood Cancún’ y ahí fue que me contactaron. ‘No que mi familiar, no que mi esposo, no que mi hijo’. Y así, desde que salió lo de mi hermano salieron los demás, 13 casos de desaparecidos que todos trabajaban ahí”, relata una de las familiares, que pidió anonimato.

Detalló que su hermano, que se desempeñaba como maestro albañil, desapareció el 3 de julio pasado. Apenas era el segundo día que entraba a trabajar en esa construcción. Señala que a cuatro meses de distancia, no ha habido avances en la investigación.

“Les leen la cartilla: o compras o vendes la droga, pero tienes que pagar 300 pesos de cuota”, afirmó refiriéndose a la presunta venta de drogas.

Otra señora afirmó que su hijo desapareció el 15 de septiembre en su primer día de trabajo en la construcción.

“No se dedicaba a las obras, pero nomás por circunstancias de la pandemia fue a pedir trabajo ahí. En su primer día desapareció. He ido, nadie te da razón, los de seguridad son muy agresivos y dan pie a sospechar”.

Ambas explicaron que el motivo de la protesta es para presionar a las autoridades que investiguen a fondo las desapariciones.

Esta semana, agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron diligencias en la zona de Isla Blanca, aunque no dieron a conocer mayores detalles sobre los resultados.

Hace unos días, el titular de la instancia, Óscar Montes de Oca Rosales, detalló que en el año se han registrado 196 alertas, de las cuales, sólo cinco casos son catalogados como desaparición (cuatro encontradas con vida), mientras que aquellas consideradas como “no localizadas pero que no están relacionados con delitos”, son 23 y 10 consideradas como sustracción familiar. Las restantes 158 personas, afirmó, ya fueron localizadas.

Para este año, en Quintana Roo se destinaron 14.3 millones de pesos para la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, de los cuales 13 millones fueron aportados por el gobierno federal y los 1.3 millones restantes, por el gobierno estatal.