Familiares del director de Pemex le cuestan al erario casi 2 millones de pesos

El ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene en nómina a su familia con unos súper sueldazos y la suma de todos ellos ascienden a 1 millón 940 mil 829 pesos al año, más prestaciones.

El ingeniero Oropeza cuesta más a la compañía paraestatal con sus súper sueldazos a sus sobrinas y primas, pues el amigazo del presidente Andrés Manuel López Obrador creyó que sembrar calabazas es lo mismo que extraer petróleo.

No encontramos similitud, ni por qué Oropeza es el director de Pemex, pues sus números dejan mucho qué desear.

El pasado 15 de mayo, el director de Pemex tuvo que reportar una pérdida de 562 mil 250 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) durante el primer trimestre del año; 62% superior al descalabro de 2019 que fue de 346 mil millones de pesos.

¡Pemex está en números rojos! No importa, es honesto, dice el presidente de la República.

Y es que como en los mejores tiempos del viejo régimen priista, el actual director general de Pemex paga a familiares sueldos que van de los 36 mil a 137 mil pesos.

Según información que consta en el portal Declaranet de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Martha Lucía Oropeza Deya, prima del funcionario, ocupa desde el 30 de mayo del 2019 un puesto como coordinadora.

Su sobrina, Aura Luz Flota Oropeza, devenga como superintendente B de área en Pemex Transformación Industrial un ingreso de 137,135 pesos.

Con un sueldo bruto mensual de 94,559.90 pesos está Pamela Oropeza Falcón quien labora como especialista B, también en Pemex Transformación Industrial. Es sobrina del director.

Otro primo que aparece en la nómina es Julio Manuel Oropeza Andrade y cobra 74,719.50 pesos como médico cirujano dentista en Pemex Corporativo.

Como operador especialista en el área de Exploración, Carlos Augusto Oropeza Núñez, cobra la cantidad de 49,280.90 pesos. Es primo del titular de Pemex.

En la división corporativa están Lorena de los Ángeles Correa Romero (prima) como auxiliar técnico y Patricia Oropeza Zurita (sobrina) con tareas de auxiliar administrativo D, con sueldos de 40,643.20 pesos y 36,005.60 pesos, respectivamente.

Es así, como el director de Pemex por medio del nepotismo e influyentismo utiliza a la empresa gubernamental para ayudar a su familia.

Esta es una mentira más del presidente, la existencia del nepotismo que tanto niega y eso lo estamos viendo con el ingeniero agrónomo que está anejando Pemex, y ahí se ve una vez más como el presidente ha permitido que gentes que no están aptas para ocupar ciertos puestos, como lo es la paraestatal Pemex, estén de directores en lugar de estar trabajando y promoviendo al campo, esto no es aceptable ya que no corresponde que estén en un área que no entienden, esto ha sido un fracaso desde que este señor entró, no es aceptable este tipo de acciones sin sentido, los dirigentes tienen que pasar por una realidad verificable, para estar al frente de instituciones como lo es Pemex, lamentablemente estas reglas han sido manipuladas al gusto del nepotismo y la amistad de este señor.

Aquí podemos ver una mentira más de quien está en el poder.

El malestar del Ejército llegó al despacho presidencial

Dicen algunos de los que participan en ellas habitualmente, que las cotidianas y tempraneras reuniones del gabinete de seguridad en el Palacio Nacional no son nada fáciles, pero que la del lunes 26 de octubre pasado se tornó ríspida.

Se había expuesto en la mesa el estado de malestar e insatisfacción prevaleciente entre las fuerzas armadas por la respuesta, tibia para muchos, que el gobierno de México había dado al de Estados Unidos, respecto a la forma en que la DEA investigó y detuvo al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.

No se debatía sobre su culpabilidad o inocencia, lo que habrá de determinar con pruebas la Corte de Nueva York que lo acusa de vínculos con el narcotráfico, sino que las pesquisas, realizadas en México por agentes antinarcóticos estadounidenses, habrían violado nuestra soberanía y que no se informara de ellas ni de la pretendida detención de quien fuera el más alto jefe militar del país, conforme marcan acuerdos de cooperación aceptados por los dos países.

La detención del general Cienfuegos en Los Ángeles ocurrió, como se sabe, el pasado jueves 15 de octubre y la investigación de la DEA abarcó el período de diciembre de 2015 a febrero de 2017. Nada sabía México, según sus autoridades, de una pesquisa iniciada hacía 5 años.

AMLO había reaccionado al hecho en sus conferencias mañaneras del 16, 19 y 20 de octubre. Dijo haber sido notificado quince días antes de una investigación al ex titular de la Sedena por la embajadora en Washington, Marta Bárcena, lo que se confrontó con la inverosímil versión de que el administrador interino de la DEA, Timothy J. Shea no haya dado señal alguna cuando visitó México el 26 de septiembre anterior.

En esas mañaneras, habló del caso siempre con cautela ante la cercanía de las elecciones presidenciales estadounidenses, y cuidadoso de no trastocar los delicados equilibrios de la relación. Esa prudencia (¿o tibieza?) dejó en segundo plano declaraciones, también expuestas, de confianza en las fuerzas armadas y en los titulares de la Defensa y la Marina, de la necesidad de cuidarlas y defenderlas porque son “pilares del Estado mexicano” y de que, si Cienfuegos era culpable como caso aislado, no significaba que lo fuera toda la institución armada.

Y si bien se precipitó al señalar que serían suspendidos todos los militares que resultaran involucrados en el caso, también recordó que los pasados gobiernos estaban totalmente infiltrados por agencias extranjeras que, con su anuencia, decidían sobre seguridad y narcotráfico en flagrante violación de la soberanía nacional.

En esos procederes es donde radica el agravio y el desánimo que círculos militares confirman que prevalece entre las fuerzas armadas y que fue expuesto el lunes pasado en el gabinete de Seguridad, donde, se asegura, se definieron algunos de los pasos por tomar.

En la conferencia mañanera de ayer (jueves 29 de octubre), el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que ya se hizo saber al gobierno de Estados Unidos el descontento de México por no compartir la información del caso Cienfuegos.

Dijo que se lo planteó desde la semana pasada al embajador estadounidense en nuestro país, Christopher Landau y que también ya lo hizo mediante un documento.

Se trata, en efecto, de una nota diplomática que la Dirección General para América del Norte de la cancillería envió el miércoles pasado en la que se plantea el “profundo extrañamiento y descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país… lo que no va de acuerdo con la confianza y cooperación que ha caracterizado la relación entre ambos países”. Esta nota diplomática fue enviada a la embajada mexicana en Washington para que ésta la haga llegar al Departamento de Estado estadounidense.

Ebrard declaró ayer (jueves 29 de octubre) que después de las elecciones estadounidenses del martes próximo se valorarán y tomarán acciones subsecuentes. Una de ellas -según pudo conocer esta columna- será replantear los términos de la relación con la DEA.

Ésta, históricamente, ha sido más o menos fluida con la Marina. Con el Ejército ha sido mala y de hecho la evita, porque la agencia antinarcóticos actúa por la libre, en franca violación a un acuerdo del 2 de junio de 1992 que exige a sus agentes limitarse a ser enlace para intercambiar información, no realizar tareas reservadas a las autoridades de nuestro país y transmitirles, inmediatamente, cualquier información que obtengan en territorio nacional.

Nada de eso hicieron en el caso Cienfuegos.

Instantáneas:

1.- VIEJOS AGRAVIOS. Son varios los casos de la actuación por la libre de la DEA en México. Después del asesinato de uno de sus agentes, Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido el 5 de febrero de 1985 en Guadalajara a manos del narcotraficante Rafael Caro Quintero tras el descubrimiento del rancho El Búfalo, enorme predio productor de marihuana, la venganza emprendida por la agencia antinarcóticos se volvió infinita.

En 1990, sus cazarrecompensas detuvieron y se llevaron a Estados Unidos al doctor Humberto Álvarez Machain, acusado de mantener con vida a Camarena mientras era torturado. En 1991, ocurrió el enfrentamiento entre militares y agentes de la Policía Judicial Federal durante el aseguramiento de un cargamento de droga que venía en la avioneta que aterrizó en el Llano de la Víbora del municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. La DEA acusó al Ejército de proteger el cargamento, mientras que éste acusó de lo mismo a los agentes antinarcóticos estadounidenses. En 1998, el gobierno mexicano protestó por no haber sido informado del operativo Casablanca en el que se acusó de lavado de dinero a doce instituciones bancarias mexicanas. En 2011, se revelaron operativos encubiertos de lavado de dinero en nuestro país, de los cuales el gobierno de Felipe Calderón dijo no tener conocimiento. Y en 2018, René Verdugo Urquidez fue secuestrado en Mexicali por policías estatales al servicio de la DEA, acusado de ser partícipe del asesinato del “Kiki” Camarena ocurrido 33 años antes.

2.- ¿ESTRATEGIA? A propósito de la pregunta formulada aquí de por qué el PRI ha promovido un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que la defensa del general Salvador Cienfuegos sea sufragada con recursos públicos, un amable lector me propuso la siguiente hipótesis: El tricolor, de cara a las elecciones del año que entra y de las presidenciales de 2024 hizo política fina lanzándole al Ejército un recurso de desagravio como no lo había hecho nadie hasta ese momento. La propuesta tricolor, comunicada por el líder nacional de ese partido Alejandro Moreno, es dictaminada en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja.

3.- CANDIDATURAS. Mañana formalizará David Monreal su renuncia a la coordinación nacional de Ganadería de la Sader. Buscará la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas. Las encuestas lo posicionan como un claro ganador, no solo de la candidatura, también de la gubernatura.

4.- COMISIONADOS. El Senado designó anoche a los dos nuevos comisionados del INAI. Se trata de Julieta del Río Venegas quien obtuvo 79 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Y Adrián Alcalá, con 78 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Son los más expertos en la materia, dicen los que saben.

5.- CUENTA PÚBLICA. La Comisión de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados recibirá hoy de la Auditoría Superior de la Federación su informe de la cuenta pública del primer año de gobierno de AMLO. Lo hace seis meses después del plazo establecido por la ley. ¿Solo será por las demoras ocasionadas por la pandemia o también por algunos ajustes de última hora? Es pregunta.

Estamos viendo como el Ejército pone una queja directa contra Ebrard y contra López Obrador respecto al montaje que hubo cuando mataron al señor Camarena, de cómo la DEA ha estado trabajando en México de manera totalmente indirecta, o sea violando la soberanía mexicana, además de estar llevando a cabo investigaciones a las cuales no tenían derecho conforme a un acuerdo que se había firmado.

Estados del norte pretenden eliminar el Pacto de la Federación

Se ha dado a conocer recientemente una información con respecto a que todos los estados del norte de la República, incluyendo Baja California Norte, Baja California Sur y Aguascalientes, están organizándose para eliminar el Pacto de la Federación que tienen, debido al mal trato que han recibido por parte de este señor y de todas las secretarias que tienen, ya que no les resuelven nada pero que sí toman el dinero de los estados.

Otra información interesante es que la combinación de todos estos estados es muy importante, como por ejemplo tan grande como Suiza o como Irlanda, ya que la ayuda del Producto Interno Bruto es altísima, entonces en ese sentido sí es importante que esta información se conozca realmente, porque ya la gente se siente muy agraviada, muy molesta y principalmente estos gobernadores debido a que el gobierno federal les exige que manden las cuotas de todo esto.

Es importante reconocer que el 70% de la planta productiva en el país, la tienen estos estados entonces ellos están pensando ahorita en que van a disentirse con él para salirse del Pacto Federal.

O sea que tienen razón de hacerlo, y podrían hacerlo, en caso de que así fuera necesario lo que derivaría en una difícil situación que podría ser una similitud a lo que hubo con la guerra de las castas, sin embargo ahora la idea es que si disienten de esto pues será un momento crítico, porque no se ha visto nada positivo de parte de este señor ya que hasta el momento no ha inaugurado un aeropuerto, no ha inaugurado una carretera, no ha inaugurado un puente, no ha hecho viajes internacionales, no habla más que el español, y por cierto muy mal, no ha inaugurado universidades y así mismo no hay ningún antecedente o prueba de que el dinero que está reteniendo se esté usando para el beneficio de algo o de alguien, todo este tipo de cosas que se han visto en 24 meses ya tienen molesta a la gente que votó por él y por ello mismo ya se sienten agraviados.

Esto es muy bueno porque las cifras son muy positivas y al parecer los únicos que lo apoyan son el gobernador de Morelos, el de Veracruz, el de Chiapas y la Jefa de gobierno, personajes que tienen una muy dudosa “capacidad universitaria” y “falta de experiencia” ya que como hemos visto no se he hecho ni ha habido nada, de nada, de nada que pueda demostrar la calidad de una preparación académica o el cómo es que sepan administrar ni siquiera un carrito de paletas.

La otra República

Qué sucedería si cansados del maltrato que les da la Federación un bloque de gobernadores decidiera romper el Pacto Federal.

Qué sucedería si esos gobernadores llamaran a la integración de otra República, una nueva, cansados de que el presidente de la nación los trate con desdén. O incluso ya ni los trate.

Qué sucedería si estos estados fueran Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California Norte, Baja California Sur, Jalisco y Guanajuato.

No se rían que el debate es serio. Que significa que al más puro estilo de Cataluña, en España, se gestara en México un movimiento separatista de aquellas entidades que se sienten explotadas, sojuzgadas y olvidadas por el gobierno federal.

Como simple ejercicio para la imaginación, pero con cifras muy reales, estamos hablando de que esos 9 estados producen 430 mil millones de dólares del PIB que en México acumula mil 200 billones de dólares. Es decir, en ellos se produce el 35% por ciento de la riqueza nacional.

Es mucho o es poco. Bueno, si esos 9 Estados fueran una nueva República, su PIB sería mayor al de Noruega, Emiratos Árabes, Argentina, Irlanda, Israel o Hong Kong. O una y media veces la economía de Chile o el 180 por ciento de la del Perú. Nada, despreciable, verdad.

Si vemos por población a esos 9 estados que hoy reclaman un trato más justo de la Federación, sus 35 millones de habitantes sería el mismo tamaño que la población de Canadá, el 76 por ciento de la de España, el 60 por ciento de Italia o el 42 por ciento de Alemania.

Su fuerza humana sería cuatro veces Suiza, o cuatro veces Austria, o cinco veces Hong Kong o siete veces Singapur.

Y si nos vamos por territorio, la superficie de esos 9 estados, que ronda en los 975 mil kilómetros cuadrados, sería equivalente al tamaño de Suecia, al 95 por ciento de España o al 52 por ciento de Francia. O para dimensionar mejor, serían una y media veces el tamaño de Japón, casi dos veces el tamaño de Alemania y poco más de dos veces la superficie de Italia. ¿Muy buen tamaño, no?

Lo curioso es que de acuerdo a su productividad y su población, si esos 9 estados se convirtieran en La otra República, el ingreso per cápita de sus habitantes se elevaría al instante entre un 20 y un 25 por ciento. Nada mal.

Y no es que alentemos afanes separatistas, pero el gobierno de la Cuarta Transformación tendría que estar tomando más en serio el reclamo de ese trato más justo que demandan los gobernadores. No solo los cinco que promueven ese debate, sino muchos otros más que podrían sumarse. Michoacán y Durango, por ejemplo.

Lo primero que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que hacer es mostrar menos desprecio y desdén a quienes desde sus entidades, con sus propios votos que los llevaron al poder, suscriben el pacto Federal.

Desde que se inició la pandemia en febrero, el inquilino de Palacio Nacional no se ha dignado a sostener una reunión en pleno con todos los gobernadores para escuchar sus necesidades. Para refrendar aunque sea en el discurso la existencia del pacto.

Si ya es un drama que de cada peso que recaudes, la Federación te devuelva sólo 17 centavos -como sucede por ejemplo con Nuevo León- como para qué encima de eso el que debe ser el jefe de unidad de la República los ignore.

Cuando hoy vuelvan a reunirse los gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas en el Horno 3 del Parque Fundidora de Monterrey e intercambien puntos de vista con empresarios de todos los calibres, el tema de la inequidad fiscal y de la urgencia, será clave.

El presidente López Obrador tiene dos opciones. O se planta como el responsable que es de resguardar ese Pacto Federal y se sienta con los gobernadores, o continúa evadiendo su realidad para disfrutar de sus monólogos mañaneros con Lord Molécula.

Lo peor que podría pasarle es que un día amaneciera lamentándose de que no vio venir esa otra República porque se dedicó a gobernar desde su soledad, ignorando al resto.

Ya basta de abusos, engaños y falsas promesas

Comenzaremos diciendo que si el señor Evo Morales ya se fue a Venezuela pues lo más recomendable sería que todo su grupo de seguidores y de colaboradores que son de izquierda deberían de hacer lo mismo, para dejar libre al país de elementos negativos y darle el paso a las gentes para las que su único y principal partido es México y con ello mismo el bienestar de los mexicanos, pero este es un presidente al que se la han tolerado muchísimos abusos como a ningún otro, por lo que ya se muestra la inconformidad de la población en general a lo largo y a lo ancho del país, todos están muy decepcionados de tantas falacias, de tantos engaños, como por ejemplo en Coahuila donde el gobernador habló de la problemática local y del país, demandando simultáneamente diálogo y respuestas del presiente, y quienes votaron por él pues probablemente lo hagan en su contra.

Por ahora hay otros partidos y varias gubernaturas que están en juego y que están esperando la misma reacción de apoyar a otros partidos que sí han cumplido con los campesinos porque es muy importante tener claro que el sector campesino es el responsable de que llegue el pan que tenemos en nuestras mesas y así mismo ellos esperan se les dé y se les apoye, como siempre, con un trato mega preferencial tal como lo hace el resto del mundo.

Esto demuestra que tiene asesores cubanos, venezolanos, bolivianos y de todo, lo que significa un pacto de sociedad delictuosa con la mafia social, con lo que que no han hecho más que llevar a sus pueblos a una situación de abandono, de zozobra y de ego hasta llegar a una situación ruin.

En estos momentos el país se encuentra en un parteaguas donde los mexicanos tenemos que tomar las medidas correctivas necesarias para eliminar esta peste, esta pandemia llamada Morena, ya que esta sólo se ha dedicado a burlarse de las instituciones y de la república al estar provocando la destrucción del país.

Este tipo de acciones deben considerarse como una traición y los que traicionan al país deben de ser juzgados por los hechos lamentables que provocan, pero piensan que son inmunes y que nunca van a ser juzgados porque su movimiento es eterno, pero deben tener presente que la mentira, el engaño y la traición siempre serán descubiertos.

Y se sigue viendo cómo es que por el alto nivel de egoísmo y de odio con el que siempre actúan, están procurando acabar con México y eso lo demuestran la gran cantidad de muertos, de desapariciones y de asesinatos de periodistas, que ya está generando una reacción de destrucción dentro de su propio partido y con sus propios medios.

Pero la realidad es que pronto, muy pronto, veremos cómo termina esta maldición y así la población inicie la recuperación de todos los valores que nos han permitido por muchos, pero muchos años, ser conocidos como un país ejemplar, como el hermano mayor de la América latina.

Estos tiempos van a regresar porque la Constitución y el Estado de Derecho siempre deben brillar sobre todas las actitudes sin razón, ni justificación, disparadas por el odio y la ignorancia que estos seres miserables sufren, recordemos que la verdad siempre nos hará libres.

Urge el apoyo a los diversos grupos de policías

Ante la falta de avance en sus peticiones para obtener sus prestaciones, como a las que tiene derecho cualquier trabajador, hubo una manifestación por parte de algunos grupos de policías de la Ciudad de México en contra del presidente en donde han mencionado que no se les están dando ni las medicinas, ni el respaldo necesario a todo lo que tienen derecho a recibir, principalmente de la persona está al frente de la jefatura de la Ciudad de México, que es su nuera la señora Sheinbaum.

Es por ello que están protestando, pero eso sí cubriéndose las caras ya que “se dice” existen ciertos grupos de gentes dentro del sistema que tiene esta señora, que son muy agresivas y amenazan a los policías.

INE dice que se necesitan 1,500 millones de pesos para consulta

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que se proponga al Consejo General se gasten mil 499 millones 392 mil 669 pesos para realizar la Consulta Popular sobre “las decisiones de los actores políticos del pasado” y que en un inicio sería sobre los ex presidentes de México. Si la iniciativa se aprueba, ese dinero deberá ser solicitado a la Cámara de Diputados para su análisis e integración en el Presupuesto de Egresos del Instituto para 2021.

Se propone un gasto total de mil 499 millones de pesos distribuido en cuatro grandes rubros, correspondientes a las cuatro áreas del Instituto directamente involucradas en la organización de este proceso de consulta.

El consejero presidente del INE, afirmó que la autoridad electoral cumplirá con el mandato de organizar este primer ejercicio de Consulta Popular, “apegándose a los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, además de que será vigilante de que todos los actores políticos cumplan con las reglas electorales”, según reveló un comunicado.

Ahora resulta que el INE piensa gastar 1,500 millones de pesos en una encuesta, se debe tener bien claro que este Instituto está para llevar a cabo elecciones, no encuestas, por lo que esto sería un uso completamente injustificado, el que se gaste un peso en ese tipo de propaganda por parte de la banda de los 40 ladrones, eso sí, se debe de perseguir porque es un delito federal por oficio.

Esto también pone en tela de juicio la labor del Tribunal Superior de la Justicia y del fiscal ya que no han hecho nada conforme a todas las cosas que han estado pasando como son los secuestros, las violaciones y las desapariciones, solo dan carpetazos a este tipo de situaciones.

En ese sentido debemos de concientizar todos los mexicanos que lo primordial y lo más importante es México, no los servidores mal intencionados que al parecer solo tienen un odio en contra del país, ya que con su falta de capacitación, su falta de educación y su falta de ubicación racional no les ha permitido lograr nada positivo en su vida y si siguen con este tipo de odios pues nunca tendrán éxitos ya que la verdad siempre llega.

Lord Fonatur lanza amenazas de cerrar un gimnasio

En redes sociales bautizaron al funcionario Raúl Bermúdez Arreola como Lord Fonatur, luego de que él se enojara y lanzara amenazas contra un empleado por no poder usar un gimnasio durante esta época de pandemia.

Cabe recordar que debido a la presencia del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad por Covid-19, muchas actividades se restringieron.

Los clubes deportivos resultaron afectados debido a que son focos de contagio, pero ahora, durante el color naranja del semáforo epidemiológico se permite que estén abiertos siempre y cuando controlen su aforo.

Esta indicación pareció no gustarle a Raúl Bermúdez Arreola, quien se quejó de las medidas tomadas en el gimnasio del lugar donde habita. Al parecer él le llamó a un empleado del fraccionamiento Isla Dorada, en Cancún, para recriminarle por los lugares reservados para hacer ejercicio.

En la grabación se escucha que el empleado en todo momento fue amable y le explicó al servidor público que podía reservar un lugar cuando quisiera, pero Lord Fonatur no tomó las cosas con calma y exigió que le cancelaran la membresía.

Después de notar que no podía negociar, se valió de su puesto en Quintana Roo como delegado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para emitir amenazas.

“Ya me aguanté las reglas, ya entendí la pandemia, pero tus reglas ya son exclusivas. Todos los demás condominios, lo sé porque trato con ellos, por mi posición en Fonatur me toca tratar con todos los condominios, ya abrieron sus gimnasios. Con diferentes reglas, pero no exclusivas para 26 personas”, reclamó.

“Ya se terminó esa emergencia, ya no estamos en rojo, ¿me entiendes? Tus reglas no pueden ir contra mis derechos ¿Ya me entendiste? Ya se acabó, ya no hay una pandemia que justifique lo que estás haciendo, entonces me voy a amparar”, expresó el también Director General del Proyecto del Tren Maya.

Raúl Bermúdez Arreola aceptó que lanzó amenazas al empleado de los condominios y en varias ocasiones le dijo que lo iba a “apretar”.

“Te estoy hablando también como autoridad, sí la soy, te lo voy a demostrar. Así como tú eres, te voy a apretar. Con todo el respeto igual, te voy a apretar, te lo digo y de frente. Si te me pones así (…)”, sentenció Lord Fonatur por no poder acceder al gimnasio.

Lord Fonatur habló amenazando a unas gentes de una zona residencial de que iba a cerrar el gimnasio, esto porque no entiende de reglas y porque es un funcionario, una autoridad y es amigo del presidente.

Honor a quien honor merece

Es momento de recordar la historia de un gran triunfador y de un fenómeno del motociclismo como lo es el Capitán Juan Moro Ávila, corredor de Motos en las grandes categorías de este ramo.

Sus inicios fueron a la edad de 8 años en una minimotoneta Ferbedo de 50cc y posteriormente en una minimoto Carabela.

La primera carrera fue en Arandas, en la categoría de minimotos obteniendo el primer trofeo de tercer lugar. Al paso del tiempo comenzó a ganar sus carreras iniciando una temporada en el Parque Delta del Seguro Social logrando premios de tercero, segundo y posteriormente primeros lugares hasta llegar a campeón nacional de minimotos.

En el año 69, con la adquisición de una moto 75 cc, salió novato del año y campeón nacional de esa categoría, repitiendo campeonato de minimotos.

En ese momento que llamado al equipo Carabela donde logró dos campeonatos más en minimotos, en 125cc y en 250cc, además de trabajar en la fábrica Carabela en diseño y como piloto.

En 1971 ingresó a las filas de la escudería Spratting de Taxco donde corrió para ellos durante dos años. Efectuó carreras tanto en Estados Unidos como en Centroamérica en campeonatos interamericanos, compitiendo con una Kawasaki 500cc, logrando un subcampeonato en la categoría 650cc.

En 1973 se retiró a estudiar aviación, pero sin dejar de competir en las carreras ocasionalmente.

Al terminar sus estudios de aviación ingresó a la Procuraduría General de la República, por lo que siguió compitiendo ocasionalmente en carreras de motos logrando el campeonato de las seis horas de la Ciudad de México en el año de 1986.

En 2016 regresó profesionalmente a las pistas, logrando un campeonato en Superbike; en 2017 obtuvo el campeonato de expertos en 150cc de Superbike en una Yamaha R15, repitiendo en 2018, además de subcampeón de la categoría 200cc con una KTM.

En el 2018 cambió a la marca Kawasaki 400cc Ninja y con esta logró el subcampeonato de esta categoría.

Ahora en el año 2020 quedó como subcampeón de la categoría 400cc de nuevo y es en esta ocasión que le otorgan un reconocimiento por sus 52 años de trayectoria como piloto y por seguir cosechando campeonatos. El número de sus trofeos es de aproximadamente 400, entre terceros, segundos y primeros lugares.

A sus 67 años, es uno de dos de los más antiguos pilotos del mundo que han corrido y siguen corriendo motocicletas.

A muchos mexicanos nos da gusto y satisfacción ver este tipo de entrega y dedicación por un deporte tan arriesgado pero a la vez tan divertido como lo es el motociclismo, que tienen personajes como el Capitán Moro, a quien le deseamos que siga cosechando muchísimos más premios.

Desde esta columna le enviamos un aplauso y una felicitación ya que nos da mucho gusto que continúe siendo un guerrero completo. ¡Felicidades!

